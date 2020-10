Vozy BMW konečně dostanou Android Auto. Dorazí v obří OTA aktualizaci

Konečně je to tady. Majitelé automobilů BMW se mohou po dlouhých měsících čekání těšit na spuštění platformy Android Auto v jejich čtyřkolých parťácích. Mnichovská automobilka začne 19. října posílat do vozů se systémem BMW Operating System 7.0 vzdálenou aktualizaci (OTA), jejíž součástí mimo jiné bude právě i podpora pro Android Auto. Oproti jiným velkým výrobcům je německá firma termínově dost pozadu, ale update proběhne ve velkém stylu.

Jelikož půjde o vzdáleně řízenou a distribuovanou aktualizaci, majitelé se svými vozy nemusí do servisu. To je obrovská výhoda a změna oproti dřívějším předpokladů. Update obdrží více než 750 tisíc vozidel se zmíněným systémem. Z hlediska počtu cílových jednotek půjde o největší softwarovou aktualizaci do aut od evropské firmy. Podpora pro Android Auto není to jediné, co do vozů BMW v rámci této akce dorazí. Součástí mají být například také nové Mapy a eDrive zóny. První vlna kýžené aktualizace začne v Německu, postupně pak budou na řadě další evropské země, USA, Kanada, Čína a další regiony.

Jaký model vozu BMW máte? Týká se vás tento update?

Zdroj: BMW