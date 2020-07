BMW rozšiřuje do svých vozů bezdrátové Android Auto. Kterých se to týká?

Automobilka BMW rozšiřuje do svých vozů bezdrátové Android Auto. Tato platforma se neustále zlepšuje a společnost BMW oznámila, že od roku 2020 přidává podporu tohoto systému i do svých vozů. Na co se tedy těšit?

Apple CarPlay přitom automobilka podporuje již několik let a konkurenci se bránil s tím, že většina zákazníků německé značky používá iPhone. Naštěstí se automobilka umoudřila a Android Auto podporují všechny vozy, které mají systém iDrive 7.0 a novější. Dle serveru Android Police bude muset zákazník dojet s vozem přímo na pobočku. Tam mu novou aktualizaci, která zpřístupňuje bezdrátové Android Auto nainstalují.

Na populární systém se můžeme těšit ve vozech řady 3, X3 a X4 s Live Cockpit Professional a dále pak ve všech vozech řady 5,7 (2020) a 8 (2019). K nim se přidávají také modely X5 (2019), X6 (2020), X7 (2019) a Z4 (2019). Dá se tedy říci, že až na řadu 1 a X1 jej podporují všechny vozy BMW.

Využijete bezdrátové Android Auto u BMW?

Zdroj: 9to5google.com