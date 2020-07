BMW je jednou z mála značek, která dodnes oficiálně nepodporuje Android Auto, ale pouze konkurenční Apple CarPlay. To se však změní a to již v červenci, kdy se má aktualizace dostat do všech vozů BMW, které disponují systémem iDrive OS 7.0.

Co se týče podporovaných vozů, půjde o všechny BMW řady 3, 5, 7, 8 a SUV X3, X5, X6 a X7. Auta musí být z konce roku 2018, či novější. Zkrátka musí obsahovat již zmíněný iDrive OS 7.0, který mají novější vozy BMW.

Smartphone Integration. New Android Auto extension.

Německá automobilka je tak jednou z posledních, kteří se připojují do rodiny Android Auto. Moc nechápeme, proč tam dávno není. Dle mluvčího společnosti je to proto, že většina zákazníků BMW používá mobilní zařízení se systémem iOS. Zdá se, že se to od té doby změnilo, jelikož Android Auto přichází do vozů hlavně na žádost zákazníků.

Těšíte se na Android Auto v BMW?

Zdroj: YouTube BMW