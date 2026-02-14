Odolný telefon s 10 000mAh baterií pod 3 tisíce? Tento model Blackview v Česku zlevnil na minimum! Hlavní stránka Zprávičky Blackview FORT 1 je odolný telefon s 10 000mAh baterií a certifikací IP68/IP69K + MIL-STD-810H Nabízí 6,56" displej, Android 15 a ovládání v rukavicích pro práci v terénu S kódem ALZADNY15 stojí 2 967 Kč místo původních 3 490 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Telefon pro staveniště, dílnu nebo týdenní túru? Blackview FORT 1 cílí přesně na tyto situace. Baterie s kapacitou 10 000 mAh, vojenská odolnost a ovládání v rukavicích – to jsou parametry, které u běžných telefonů nenajdete. Za necelé tři tisíce dostanete pracanta, který vydrží téměř cokoliv. Baterie na týden Kapacita 10 000 mAh je dvojnásobek toho, co mají běžné smartphony. Výrobce uvádí až 43 hodin hovorů, 21 hodin surfování nebo několik dní v pohotovostním režimu. V praxi to znamená, že telefon nabijete v pátek a do neděle se o něj nemusíte starat, pakliže neplánujete hrát hry nebo dělat jiné náročné úkony. Bonus navíc: 5W reverzní nabíjení promění telefon v powerbanku. Přes kabel dobijete sluchátka, čelovku nebo kamarádův telefon, když mu dojde šťáva uprostřed výletu. Odolnost podle vojenských norem Kombinace IP68, IP69K a MIL-STD-810H znamená, že telefon přežije pád do kaluže, tlakový ostřik i mráz. Zpevněné rohy, hliníkový rám a odolné sklo Panda Glass chrání displej i elektroniku. Utěsněná tlačítka a konektory fungují i v bahně. KOUPIT NA ALZE Praktický detail: funkce pro vyčištění reproduktoru pomocí zvukových vln vytlačí vodu a prach z mřížky, takže zvuk zůstane použitelný i po průtrži mračen. Pro práci, ne pro Instagram Buďme upřímní: tohle není telefon na focení koncertů nebo hraní náročných her. Procesor Unisoc T615 je úsporný, ale ne výkonný. Rozlišení displeje 720 × 1612 pixelů je na dnešní poměry podprůměrné. A 4 GB RAM stačí na základní aplikace, ne na náročný multitasking. Jenže to je přesně ten kompromis, který dává smysl. Nižší rozlišení a slabší procesor znamenají delší výdrž baterie. Co nabízí navíc Android 15 s nadstavbou DokeOS 4.2 přináší praktické funkce jako kompas, vodováhu, výškoměr nebo hlukoměr přímo v systému. Programovatelné boční tlačítko spustí svítilnu, SOS nebo nahrávání jedním stiskem. Slot na microSD kartu rozšíří úložiště až o 2 TB. Výrobce hodně tlačí AI funkce, ale to berte s rezervou – většina z nich jsou základní filtry a úpravy fotek. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 3 490 Kč a teď s kódem ALZADNY15 stojí 2 967 Kč. Za odolný telefon s gigantickou baterií je to rozumná cena. Recenze od zákazníků zatím chybí. Pokud hledáte pracovní telefon, který vydrží hrubé zacházení a nemusíte ho nabíjet každý den, FORT 1 dává smysl. Používáte odolný telefon do práce, nebo vám stačí běžný smartphone s krytem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Blackview odolný telefon slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025