Letošní Black Friday je něčím výjimečný a nese v trošku jiném duchu, než na jaký jsme zvyklí. Společnost Apple ale opět neplánuje obří slevy na své produkty. Místo toho znovu nabízí dárkové karty pro nákupy v Apple Store, a to jak v kamenných obchodech, tak online. Tato strategie umožňuje zákazníkům využít slevy na budoucí nákupy místo přímých slev na produkty. Nabídky zahrnují dárkové karty až do výše 4 800 Kč při nákupu vybraných produktů, jako jsou iPhone 14, MacBook Air, iPad Pro a další. Karty lze použít při dalších nákupech, což zákazníkům umožňuje ušetřit na dalších produktech nebo příslušenství.

Ahead of its Black Friday promotion from November 24, 2023, Apple has revealed it will again be offering gift cards where so many other firms will have steep discounts. By @WGallagher

https://t.co/kQ2ACZ7ppF

— AppleInsider (@appleinsider) November 16, 2023