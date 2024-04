Beeper zdarma pro všechny! Mějte všechny chaty v jedné appce

Bezplatná komunikační platforma Beeper se dnes oficiálně otvírá všem uživatelům. Jejím cílem je sjednotit všechny vaše roztroušené konverzace z několika různých sociálních sítí do jedné mobilní (popřípadě desktopové) aplikace, za kterou nedáte ani korunu a bude se vám s ní příjemně pracovat.

Jednotlivé změny Beeper ohlásil ve vláknu na mikroblogovací síti X. Klíčovou změnou je odstranění čekací listiny – počínaje dneškem si můžete ve službě založit účet a okamžitě se vrhnout do konverzování, aniž byste museli čekat, než vám bude udělen přístup. Aplikace pro operační systém Android také opustila testovací fázi a dočkává se plnohodnotného spuštění.

Beeper umí sjednotit chaty z těchto sociálních platforem:

Pokud jste seznam přečetli od začátku až do konce, možná se divíte, proč na něm nikde nevidíte iMessage. Důvod je prostý – služba Beeper Mini v minulosti tento komunikační protokol od Applu podporovala, ale sám jablečný gigant jí upřel přístup. Pro podezření z monopolních praktik situaci aktuálně prošetřuje Federální obchodní komise (FCC).

Vývojáři Beeperu rovněž oznámili, že platforma nyní spadá pod křídla společnosti Automattic. „Tato akvizice je začátkem nové vzrušující kapitoly, protože pokračujeme v naší misi vytvořit nejlepší chatovací aplikaci na světě,“ stojí v příspěvku na X.

Beeper Launch Day: No more waitlist + we joined Automattic!

– No more waitlist, Beeper is now available for everyone!

– Beeper has been acquired by Automattic

– Our new Android app is out of beta

Download now: https://t.co/iUhOKtBlIs

Read more on https://t.co/jZ7xSIffb8 pic.twitter.com/LrV2P5geIJ

— Beeper (@onbeeper) April 9, 2024