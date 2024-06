Máte zahradu, ale nebaví vás sekání trávy? Pak by se vám mohla hodit robotická sekačka, která to nejhorší odedře za vás. Oblíbenou robotickou sekačku Worx Landroid teď pořídíte v Bauhausu v akci, kdy dostanete antikolizní ACS senzor zdarma a navíc vám ji doma nainstalují.

Na tuto akci jsem narazil v brněnském Bauhausu na Heršpické, ale dá se objednat i na e-shopu a určitě bude k sehnání i na dalších prodejnách. Prodává se ve dvou verzích, M500 a M700. Číslo udává, kolik metrů čtverečních zahrady zvládne obsloužit.

Worx Landroid je oblíbený model a na Youtubu najdete spoustu videí, přikládám jeden příklad za všechny v češtině.

Cena za sekačku není sama o sobě výhodná, zajímavý je antikolizní senzor, který je teď v ceně sekačky. Běžně se prodává samostatně za víc než 5000 Kč. S ním se dokáže sekačka dokonale vyhýbat překážkám. A pokud se zaregistrujete, dostanete i montáž zdarma.

Tato robotická sekačka je kompatibilní s Google Home a Alexou a má i vlastní aplikaci. Je vhodná pro travnaté plochy o výměře až 500 (700) m². Dokáže přitom pracovat ve svahu se sklonem až 35 procent a na jedno nabití vydrží až 75 (150) minut provozu. Ovládá se prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi a aplikace. Před krádeží chrání robota PIN kód a zámek v aplikaci. Robotická sekačka Landroid se pohybuje po volné trajektorii. Umělá inteligence se navíc postará o to, že robotická sekačka Landroid se postupem času stále více přizpůsobuje sečené ploše, a že si pamatuje překážky a tvary.

Po zakoupení robotické sekačky WORX Landroid M500 2.0 nebo M700 2.0 v termínu od 31.5. do 14.7.2024, je třeba se registrovat na webu worxlandroid . Lhůta pro registraci je do 10 kalendářních dnů od data zakoupení uvedeného na účtence. Následně pak budete kontaktováni českým zastoupením výrobce do 3 pracovních dnů.