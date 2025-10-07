Špičková sluchátka Bang & Olufsen za polovinu! Beoplay EX stále patří mezi špičku Hlavní stránka Zprávičky Bang & Olufsen Beoplay EX jsou na Alze v akci za 4 995 Kč s kódem ALZADNY50, původně stála téměř 10 tisíc Jde o tři roky starý model, který ale dodnes patří mezi nejlépe znějící bezdrátová sluchátka Nabízejí adaptivní ANC, IP57 ochranu, 28hodinovou výdrž a precizní zpracování z hliníku a skla Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Ne každá sleva na elektroniku znamená dobrý nákup. Často jde o zbavování se zastaralých modelů, které už dávno překonala konkurence. U Bang & Olufsen Beoplay EX je situace jiná – tato sluchátka sice na trh přišla v roce 2022, ale jejich zvuková kvalita a zpracování jim dodnes zajišťují místo mezi špičkou. A když je na Alze seženete s kódem ALZADNY50 za 4 995 Kč místo původních 9 990 Kč, začíná být situace zajímavá. Proč byla Beoplay EX v roce 2022 tak drahá? Bang & Olufsen není značka, která by šla po nejlevnějším řešení. Beoplay EX při uvedení stála v přepočtu zhruba 10 tisíc korun, což z nich dělalo jedny z nejdražších bezdrátových sluchátek na trhu. Důvod? 9,2mm neodymové měniče – největší, jaké kdy B&O do svých pecek instalovalo. Konstrukce z broušeného hliníku a skla. Adaptivní potlačení hluku se šesti mikrofony. A především zvuk, který podle mnoha recenzí překonává ty nejlepší. Zahraniční recenzent z TechRadar to popsal přímočaře: „Bolí vědět, že si je nikdy nekoupím. B&O mi zničilo všechna ostatní bezdrátová sluchátka.“ Podobně emotivní reakce se u technologických recenzí nevidí často. Jenže za téměř 10 tisíc korun si je opravdu nekoupil každý. Co za necelých pět tisíc dostanete Beoplay EX nabízejí adaptivní aktivní potlačení hluku, které se automaticky přizpůsobuje okolnímu prostředí. Není to úplně na úrovni Bose QuietComfort Earbuds II či AirPods Pro 3, ale pořád jde o velmi schopný systém se třemi mikrofony v každém sluchátku. Certifikace IP57 znamená odolnost proti vodě i prachu – vydržíte s nimi v dešti i při intenzivním tréninku. KOUPIT Beoplay EX Výdrž baterie činí 6 hodin se zapnutým ANC, s vypnutým potlačením hluku až 8 hodin. Spolu s nabíjecím pouzdrem z broušeného hliníku se dostanete na celkových 28 hodin. Pouzdro podporuje bezdrátové Qi nabíjení. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.2 s podporou aptX Adaptive. V praxi to znamená, že na androidových zařízeních s podporou aptX dostanete výrazně lepší zvuk než přes klasické AAC. Zvuk je špička Tady je jádro pudla. Zatímco většina bezdrátových sluchátek v cenové kategorii do 5 tisíc korun nabízí buď příliš mnoho basů, nebo naopak plochý nevýrazný zvuk, Beoplay EX podle zahraničních recenzí dokázala najít správnou rovnováhu. Basy mají dostatečný náraz, ale nepřehlušují vokály. Výšky jsou čisté a detailní. Celkový zvukový obraz je prostorný, téměř jako byste měli na hlavě náhlavní sluchátka. V mobilní aplikaci Bang & Olufsen najdete pokročilý ekvalizér ve formě dotykového kolečka, kde si můžete nastavit zvuk přesně podle svých preferencí. Nejde o pár přednastavených profilů (Rock, Pop, Jazz), ale o plynulou regulaci mezi čtyřmi směry: Bright, Energetic, Warm a Relaxed. Můžete si uložit neomezené množství zvukových profilů a přepínat mezi nimi podle žánru hudby. Tři roky starý model – je to problém? Upřímně? U sluchátek mnohem míň než u telefonů. Bluetooth 5.2 stále funguje spolehlivě, rozdíly oproti novější verzi 5.4 jsou minimální. Zvukové měniče nestárnou jako procesory – 9,2mm neodymový driver je stejně dobrý jako v roce 2022. A co se týče designu, dánská elegance broušeného hliníku a skla je nadčasová. KOUPIT Beoplay EX Co musíte vědět před nákupem Zahraniční recenze upozorňují na občasné výpadky signálu při používání s iPhony. Problém je zřejmě v tom, že Apple nepodporuje aptX Adaptive a sluchátka se musí spokojit s kodékem AAC. Na androidových zařízeních s podporou aptX se tento problém neobjevoval. Výdrž baterie 6 hodin s ANC není špičková – třeba AirPods Pro 3 vydrží déle. A mobilní aplikace Bang & Olufsen občas ztratí spojení se sluchátky a vyžaduje restartování. Nejde o fatální chyby, ale u sluchátek původně za 10 tisíc by člověk čekal dokonalejší balíček. Za akční cenu 4 995 Kč je to ale snáze odpustitelné. Pro koho se to hodí Pokud aktivně posloucháte hudbu a záleží vám na zvukové kvalitě víc než na nejnovějších funkcích, Beoplay EX za polovinu jsou zajímavá volba. Zejména pokud máte androidové zařízení s podporou aptX Adaptive – tam dostanete to nejlepší, co sluchátka nabízejí. Hodí se i pro sportování díky certifikaci IP57 a pohodlnému ergonomickému designu. KOUPIT Beoplay EX Naopak pokud hledáte maximální výdrž baterie nebo nejmodernější ANC, sáhněte raději po Samsung Galaxy Buds3 Pro nebo Sony WF-1000XM5. A pokud jste pevně zakotveni v ekosystému Apple, AirPods Pro 3 budou lepší volba kvůli bezproblémové integraci. Zvažujete nákup sluchátek Bang & Olufsen Beoplay EX? 