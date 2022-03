Jestliže jste měli 21. září roku 2000 počítač, je dost velká šance že vás neminul druhý díl dnes již legendární série Baldur’s Gate, která se mimochodem před nějakým časem dočkala třetího dílu. A pakliže byste si podobné klasiky vyzkoušeli i na svém telefonu, studio Beamdog vám to umožní podstatně levněji. Hra Baldur’s Gate II: Enhanced Edition je totiž na Google Play za velice zajímavý peníz. Z původních 279,99 Kč je nyní k dostání za 49,99 Kč. Pokud tedy hledáte kvalitní RPG na cesty, vzhůru do něj.

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition za 49,99 Kč

Samozřejmě ale za předpokladu, že jste někdy hráli první díl. Byla by obrovská škoda nechat si jej ujít, jelikož se vám dostane skvělého příběhu a co víc, dokonce si můžete do druhého dílu přenést svou postavu.

Playing Baldur’s Gate on my Android

Baldur's Gate II: Enhanced Ed. Beamdog

Mimochodem, pokud byste si chtěli ať už první či druhý díl na Android zařízení zahrát, mrkněte na fórum, kde se dočtete, jak nainstalovat do Baldur’s Gate her češtinu.

