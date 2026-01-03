TOPlist

Tento ovladač vám z Androidu udělá herní konzoli! Teď ho koupíte za půlku

  • Mobilní herní ovladač Backbone One (Gen 2) s USB-C připojením stojí nyní 1 320 Kč s kódem VYPRODEJ50
  • Nabízí 14 tlačítek, analogové páčky, 3,5mm jack výstup a kompatibilitu s Androidem i iOS
  • Původní cena činila 2 639 Kč – za polovinu je to zajímavá volba pro cloud gaming a mobilní hraní

Jakub Kárník
3.1.2026 16:00
ovladac jpg

Proměňte svůj telefon v kapesní konzoli. Backbone One (Gen 2) je ovladač, který z mobilu udělá něco jako Nintendo Switch – stačí zasunout telefon doprostřed a můžete hrát. Původně stál 2 639 Kč, což byla cena, nad kterou mnozí váhali. Za 1 320 Kč s kódem VYPRODEJ50 už začíná dávat větší smysl.

Ovladač pro Xbox Cloud Gaming a GeForce NOW

Backbone One se připojuje přes USB-C přímo k telefonu – žádné Bluetooth párování, žádná latence. Kompatibilní je s Androidem i iOS, takže funguje prakticky s jakýmkoliv novějším telefonem. K dispozici je 14 tlačítek, dvě analogové páčky a vibrace.

Backbone One Mobile Gaming Controller USB C Gen 2

Hlavní využití? Cloud gaming přes Xbox Game Pass, GeForce NOW nebo PlayStation Remote Play. Martin z Lázní Bělohrad píše: „Na cesty ideál, lepší než PS Portal. Lepší controller pro mobil jsem neviděl.“ Juraj z Bratislavy chválí, že „funguje aj s tenkými obalmi na telefon.“

3,5mm jack a průchozí nabíjení

Praktický detail: Backbone má 3,5mm jack výstup pro sluchátka a USB-C port pro nabíjení telefonu během hraní. Nemusíte si vybírat mezi hraním a dobíjením baterie. Juraj oceňuje právě „nabíjanie cez USB-C počas používania ovládača.“

BACKBONE ONE ZA 1 320 KČ

Aplikace s háčkem

Backbone má vlastní aplikaci, která sjednocuje herní služby na jednom místě. Základní funkce jsou zdarma, ale pokročilé vychytávky jsou za předplatné cca 800 Kč ročně. Martin to komentuje: „Appka má 30denní trial, pak cca 800/rok, což by si mohli vzhledem k ceně controlleru odpustit.“

Ovladač samozřejmě funguje i bez předplatného – jen přijdete o některé funkce v aplikaci. Pro běžné hraní přes Xbox Game Pass nebo GeForce NOW to není problém.

Pro koho je ovladač vhodný?

Backbone One cílí na hráče, kteří chtějí hrát AAA tituly na cestách přes cloud gaming. Za 1 320 Kč dostanete kvalitně zpracovaný ovladač s USB-C připojením, jack výstupem a průchozím nabíjením. Pro Xbox Game Pass Ultimate nebo GeForce NOW je to skvělý doplněk.

KOUPIT BACKBONE ONE

Hrajete hry na mobilu? Používáte k tomu ovladač?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

