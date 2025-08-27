TOPlist

Obří akce Back to School. Office a Windows licence až s 90% slevou!

Sdílejte:
Komerční článek
Komerční článek
27.8.2025 10:00
Ikona komentáře 0
godeal24 720p gd24E

Komerční článek

Sezóna návratu do školy je tady! Rodiče a studenti vítají nový školní rok, nové třídy, nové úkoly a hlavně nové seznamy potřebných pomůcek! Výběr perfektního softwaru, který bude kompatibilní s novým zařízením, může být náročný, ale je to první krok k tomu, aby studenti dosáhli úspěchu ve třídě i mimo ni. Godeal24 má dobrou pozici, aby mohl nabídnout řadu produktů MS za konkurenceschopné ceny. Nástroje MS jsou nezbytné pro úspěch studentů a nyní vám Godeal24 umožňuje získat jejich licence s 90% slevou během akce Back-to-School Sale! Ať už jste student nebo ne, můžete využít této akce a upgradovat za rozumnou cenu!

Každý student potřebuje spolehlivé aplikace pro zvýšení produktivity při náročných úkolech a prezentacích. Spolehněte se na nástroje jako MS Word a PowerPoint pro domácí úkoly, OneNote pro pořizování poznámek a Outlook a Teams pro komunikaci s kolegy a učiteli. Chcete-li získat plný a trvalý přístup k těmto aplikacím, stačí je aktivovat pomocí produktového klíče! Místo plné ceny 239 € nabízí Godeal24 speciální cenu za klíče Office 2021 Pro za pouhých 31,25 €! Potřebujete více než jednu licenci? Office 2021 Pro pro více počítačů začíná na pouhých 26 € za zařízení, což vám pomůže ušetřit ještě více! Získejte Word, Excel, PowerPoint a další aplikace pro svůj Mac nebo přejděte na Office 2021 Home & Business za pouhých 59,29 €! Proč platit víc? Tyto nabídky MS Office jsou bezkonkurenční.

Získejte kancelářské balíky Office za bezkonkurenční ceny!

Windows 11 ve slevách pro vás

Balíky Windows + Office za zvýhodněné ceny! (Slevový kód „SGO62)

Další softwary od Microsoftu se slevami 50% pro vás! (Slevový kód SGO50)

Množstevní slevy pro vás jsou tu!

Další softwarové nástroje v akci:

>>> Get More Tools

Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com

Poznámka redakce

Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera.

O autorovi

Komerční článek

Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi

Komerční článek
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Pixwords nápověda obrázky help

PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi

Jan Tipmann
27.3.2017
Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024