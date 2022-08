Jde to i naopak: automobilka chystá vlastní smartphone

Připravovaný elektromobil od Xiaomi je v posledních týdnech poměrně hodně skloňovaným tématem a i přes o něco skeptičtější zprávy v elektromobil stále doufají také příznivci amerického Applu. Že však nutně nemusejí do oboru “fušovat” jen výrobci elektroniky automobilkám, ale jde to i opačně nám má brzy v plánu vysvětlit čínská automobilka Nio.

První smartphone Nio nebude žádné ořezávátko

Pokud se nezajímáte o automobily či přímo elektromobily, patrně vám název čínské automobilky Nio mnoho neřekne. Tato společnost byla založena v roce 2014 a od téhož roku se účastní závodů Formule E. V roce 2017 pak prodala první kusy svého hypresportovního elektromobilu Nio EP9 a do roku 2021 měla na svém kontě přes 91 tisíc prodaných elektromobilů. Rozhodně tedy nelze mluvit o žádné malosériové “garážovce”. Navíc se již delší dobu objevují zprávy o její expanzi na evropské trhy.

Zakladatel automobilky přitom již dříve potvrdil, že skutečně pracují i na vlastním smartphonu. Rozhodně ale nechtějí jít ve šlépějích například v úvodu zmíněného Xiaomi a nabízet nepřebernou paletu smartphonů pro všechny skupiny uživatelů. Namísto toho má značka vydávat jeden smartphone ročně – a evidentně chce, aby její produkt stál za to. Novinka by totiž měla nabídnout “vlajkový” čipset od Qualcommu. Vzhledem k plánovanému vydání smartphonu na příští rok by se pak klidně mohlo jednat o Qulacomm Snapdragon 8 Gen 2. Vedle toho se na světlo světa dostala také informace o plánovaném 100W rychlonabíjení baterie o dosud nekonkretizované kapacitě 4 500 až 4 800 mAh.

Vedle toho má telefon od automobilky Nio nabídnout rovnou QHD+ OLED displej se zaoblenými hranami a průstřelem na selfie kamerku. Na závěr pak ještě dodejme, že Nio má s čipsety od Qualcommu již své zkušenosti, neboť infotaiment v jejich vozech je poháněn čipy Snadragon 8155, což je obdoba Snapdragonu 855 určená pro automotive. Grafické rozhraní by pak mohlo být inspirováno Nio OS – infotaimentem použitým ve vozech tohoto výrobce – a nedílnou součástí systému by mohl být také vlastní hlasový asistent Nomi. Jak moc zajímavá informace to však bude i pro nás, je zatím ve hvězdách.

Která automobilka by zaujala vlastním smartphonem vás?

