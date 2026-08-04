32 GB RAM, 1TB SSD a nádherný 3K OLED displej! Výborný ASUS Zenbook S 16 zlevnil na minimum Hlavní stránka Zprávičky ASUS Zenbook S 16 má 16" dotykový OLED s rozlišením 2880 × 1800 a 120 Hz, 32 GB paměti a 1TB SSD S AlzaPlus+ stojí 34 989 Kč místo původních 42 990 Kč Celokovové tělo měří jen 12,9 mm a váží 1,5 kg, přesto uvnitř najdete baterii 83 Wh Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.8.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Šestnáctipalcový notebook obvykle znamená kompromis mezi velkou obrazovkou a přenosností. Zenbook S 16 se tenhle kompromis snaží obejít – tělo tenké 12,9 mm a hmotnost 1,5 kg jsou hodnoty, jaké byste čekali spíš u čtrnáctipalce. Členové AlzaPlus+ ho teď koupí za 34 989 Kč místo 42 990 Kč, tedy o osm tisíc levněji. 👍 Berte, pokud chcete velký OLED displej na práci s grafikou nebo videem a notebook zároveň nosíte s sebou.🤔 Váhejte, pokud plánujete hrát – integrovaná Radeon 840M je na kancelář a lehčí kreativu, ne na moderní hry.💰 Cenovka: 34 989 Kč za 32 GB RAM, 1TB SSD a 3K OLED je v době, kdy paměti zdražují, docela slušná nabídka. CHCI ZENBOOK ZA 34 989 KČ Displej, kvůli kterému si ho lidé kupují Hlavní tahák je 16″ OLED panel s rozlišením 2880 × 1800, 120 Hz a jasem 500 nitů, který navíc pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3 a je certifikovaný Pantone Validated. To v praxi znamená, že barvy, které vidíte na obrazovce, odpovídají realitě – a právě to je důvod, proč po Zenboocích sahají grafici a střihači. Displej je zároveň dotykový s podporou stylusu, takže si na něm můžete kreslit nebo podepisovat dokumenty. Poměr stran 16:10 dá při práci víc místa na výšku než klasické 16:9. Výbava kolem je konzistentně dobrá: šestijádrový Ryzen AI 7 445 generace Zen 5 s boostem 4,6 GHz, 32 GB LPDDR5x, 1TB SSD a baterie 83 Wh, což je na tak tenký stroj nadprůměr. Konektory tvoří dva porty Thunderbolt 4, USB 3.2 a plnohodnotné HDMI, nechybí Wi-Fi 7 ani odolnostní certifikace MIL-STD-810H. A jeden praktický bonus, který se vyplatí využít: po registraci dává ASUS rok ochrany proti náhodnému poškození zdarma – tedy polití nebo pád v prvním roce řeší výrobce. Kde jsou hranice Zenbook S 16 je stroj na práci, ne na hraní. Integrovaná grafika Radeon 840M zvládne lehký střih videa, fotky i nenáročné starší hry, u moderních 3D titulů ale narazíte okamžitě – kdo chce hrát, ať se dívá po modelech s dedikovanou grafikou. Displej je navíc v této verzi lesklý, takže v prosluněné místnosti počítejte s odlesky. A jako u většiny tenkých ultrabooků platí, že paměť je připájená – 32 GB je konečná, což je naštěstí kapacita na roky dopředu. Pro každého, kdo pracuje s obrazem a chce mít velký, barevně přesný displej v notebooku, který unese v jedné ruce, je tohle za necelých pětatřicet tisíc rozumná koupě. VYUŽÍT SLEVU 8 000 KČ Preferujete u notebooku velký displej, nebo je pro vás prioritou co nejnižší hmotnost? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025