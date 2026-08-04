32 GB RAM, 1TB SSD a nádherný 3K OLED displej! Výborný ASUS Zenbook S 16 zlevnil na minimum

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.8.2026 06:00
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asus zenbook s 16 webp
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Šestnáctipalcový notebook obvykle znamená kompromis mezi velkou obrazovkou a přenosností. Zenbook S 16 se tenhle kompromis snaží obejít – tělo tenké 12,9 mm a hmotnost 1,5 kg jsou hodnoty, jaké byste čekali spíš u čtrnáctipalce. Členové AlzaPlus+ ho teď koupí za 34 989 Kč místo 42 990 Kč, tedy o osm tisíc levněji.

👍 Berte, pokud chcete velký OLED displej na práci s grafikou nebo videem a notebook zároveň nosíte s sebou.
🤔 Váhejte, pokud plánujete hrát – integrovaná Radeon 840M je na kancelář a lehčí kreativu, ne na moderní hry.
💰 Cenovka: 34 989 Kč za 32 GB RAM, 1TB SSD a 3K OLED je v době, kdy paměti zdražují, docela slušná nabídka.

CHCI ZENBOOK ZA 34 989 KČ

Displej, kvůli kterému si ho lidé kupují

Hlavní tahák je 16″ OLED panel s rozlišením 2880 × 1800, 120 Hz a jasem 500 nitů, který navíc pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3 a je certifikovaný Pantone Validated. To v praxi znamená, že barvy, které vidíte na obrazovce, odpovídají realitě – a právě to je důvod, proč po Zenboocích sahají grafici a střihači. Displej je zároveň dotykový s podporou stylusu, takže si na něm můžete kreslit nebo podepisovat dokumenty. Poměr stran 16:10 dá při práci víc místa na výšku než klasické 16:9.

Výbava kolem je konzistentně dobrá: šestijádrový Ryzen AI 7 445 generace Zen 5 s boostem 4,6 GHz, 32 GB LPDDR5x, 1TB SSD a baterie 83 Wh, což je na tak tenký stroj nadprůměr. Konektory tvoří dva porty Thunderbolt 4, USB 3.2 a plnohodnotné HDMI, nechybí Wi-Fi 7 ani odolnostní certifikace MIL-STD-810H. A jeden praktický bonus, který se vyplatí využít: po registraci dává ASUS rok ochrany proti náhodnému poškození zdarma – tedy polití nebo pád v prvním roce řeší výrobce.

Kde jsou hranice

Zenbook S 16 je stroj na práci, ne na hraní. Integrovaná grafika Radeon 840M zvládne lehký střih videa, fotky i nenáročné starší hry, u moderních 3D titulů ale narazíte okamžitě – kdo chce hrát, ať se dívá po modelech s dedikovanou grafikou. Displej je navíc v této verzi lesklý, takže v prosluněné místnosti počítejte s odlesky. A jako u většiny tenkých ultrabooků platí, že paměť je připájená – 32 GB je konečná, což je naštěstí kapacita na roky dopředu.

Pro každého, kdo pracuje s obrazem a chce mít velký, barevně přesný displej v notebooku, který unese v jedné ruce, je tohle za necelých pětatřicet tisíc rozumná koupě.

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Preferujete u notebooku velký displej, nebo je pro vás prioritou co nejnižší hmotnost?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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