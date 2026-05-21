Super notebook za 16 tisíc! Tenhle ASUS má OLED, parádní výdrž a lehké kovové tělo, teď hodně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook S14 S3407QA-OLED063W je Copilot+ PC notebook se Snapdragon X, 14" OLED displejem a 32 GB RAM S členstvím AlzaPlus+ stojí 15 990 Kč, bez něj 22 843 Kč (rozdíl 6 853 Kč pro členy) Ke koupi je bonus Adobe Creative Cloud v hodnotě 1 599 Kč a Perfektní záruka ASUS v hodnotě 790 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.5.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte lehký a tenký notebook s OLED panelem, špičkovou výdrží baterie a vysokou kapacitou RAM, lepší kousek pravděpodobně nenajdete. ASUS Vivobook S14 v této konfiguraci nyní stojí 15 990 Kč pro členy AlzaPlus+. Cenový vývoj je výrazný: model byl uveden loni v listopadu za 23 490 Kč, začátkem tohoto měsíce ještě stál 19 990 Kč, dnes je tedy s AlzaPlus+ o 4 tisíce níž oproti začátku května a o 7 500 Kč pod původní cenou. CHCI NOTEBOOK V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete mobilní pracovní notebook s OLED displejem, dlouhou výdrží baterie a dobrou výbavou pro AI funkce Windows 11.⚠️ Zvažte, pokud používáte specializovaný x86 software nebo hraní – jde o ARM procesor a ne všechno běží nativně.💡 Za 15 990 Kč s AlzaPlus+ je to nejvýraznější sleva na 32GB OLED konfiguraci, kterou letos uvidíte. Proč je tenhle notebook zajímavý Vivobook S14 patří mezi Copilot+ PC notebooky – tedy generaci, která má dedikovaný neurální procesor (NPU) pro lokální AI zpracování. NPU Qualcomm Hexagon zvládá až 45 TOPS, což je nutná hranice pro funkce jako Recall, Cocreator nebo Live Captions přímo na zařízení. Kombinace ARM procesoru s OLED displejem a 32 GB RAM v této cenovce nebývá samozřejmost – typické 32GB konfigurace na x86 stojí o 5 až 10 tisíc víc. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 14″ OLED s rozlišením WUXGA (1920 × 1200) a poměrem stran 16:10. Pokrytí DCI-P3 95 %, kontrast 1 000 000 : 1 a jas 300 nitů – pro práci v interiéru s rezervou, na přímé slunce ne. OLED panel dodává typicky věrné barvy a hluboké černé, navíc s certifikací TÜV Rheinland pro snížené modré světlo. Stojí za zmínku, že OLED má principiální riziko vypálení, pokud necháte statický obraz svítit hodiny – u pracovních notebooků s úsporným režimem to ale není zásadní problém. O výkon se stará Snapdragon X (X1-26-100) – 8 jader, takt až 2,97 GHz, vyrobeno 4nm procesem. K tomu 32 GB LPDDR5X RAM (napevno na desce, neupgradovatelné) a 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD. Grafika Qualcomm Adreno GPU stačí na běžnou kancelářskou práci, lehčí střih videa a starší hry, na náročné AAA tituly to ale není stavěné. Pro běžnou kombinaci „prohlížeč + Office + komunikace + lehčí kreativa“ je 32 GB RAM dnes komfortní strop. Baterie má kapacitu 70 Wh ve 3-cell konfiguraci, výrobce uvádí výdrž až 30,5 hodiny. Reálně počítejte v běžné práci s 12–18 hodinami, což je ale stále výrazně víc než u srovnatelných x86 notebooků. ARM procesory tady mají největší přednost. KOUPIT S ALZAPLUS+ Praktická stránka: porty, klávesnice a konstrukce Konektivita je na tuhle třídu bohatá: 2× USB 4.0 Gen 3 typ C s podporou DisplayPort a Power Delivery (až 40 Gb/s), 2× USB 3.2 Gen 1 typ A, HDMI 2.1 TMDS a 3,5mm kombinovaný jack. Pro práci s monitorem, externím SSD i pevnou periferií tedy bez nutnosti dokovací stanice. Připojení řeší Wi-Fi 6E (třípásmové) a Bluetooth 5.3. Konstrukce je celokovová, tenká od 1,59 cm a hmotnost je 1,35 kg – v batohu skoro nepoznáte. Notebook splňuje vojenský standard MIL-STD 810H, který značí odolnost vůči nárazům a extrémním teplotám. Klávesnice má 1,7mm zdvih, je podsvícená a obsahuje dedikované tlačítko Copilot. Webkamera je FHD s IR pro Windows Hello a má fyzickou závěrku pro ochranu soukromí. Co je AlzaPlus+ a kdy se vyplatí AlzaPlus+ je placené členství, díky kterému získáte u Alzy doručení zdarma bez minimální hodnoty objednávky a u vybraných produktů exkluzivní slevu. Cenu členství dnes dělá 25 Kč měsíčně při ročním plánu (299 Kč ročně) nebo 59 Kč při měsíčním placení. Členství lze kdykoliv bez sankce zrušit. U tohoto konkrétního notebooku je rozdíl cen s členstvím a bez něj 6 853 Kč – tedy několikanásobek roční ceny členství. I pokud byste AlzaPlus+ aktivovali jen kvůli této objednávce a hned po ní zrušili, vyplatí se. Dlouhodobě se členství vyplatí typicky od pátého nákupu ročně, pokud nakupujete přes Alzu pravidelně. Na co si dát pozor: ARM versus x86 Snapdragon X je ARM procesor, ne klasický x86. Windows 11 on ARM dnes běží dobře a má integrovanou emulaci Prism, která zvládne většinu standardních x86 aplikací. Nativně optimalizované verze ale mají Office, Edge, Chrome, většina Adobe aplikací, Visual Studio Code, Slack, Spotify, Teams a další běžný software. Problém ale můžete narazit u specializovaného profesního software (některé CAD, účetnické nástroje, starší VPN klienti) a u her – některé tituly buď neběží vůbec, nebo s výrazně nižším výkonem skrz emulaci. Alza u tohoto modelu uvádí reklamovanost 8,33 %, což je u notebooků vyšší číslo. Nemusí jít o vady hardwaru, ale o vracení kvůli kompatibilitě software – proto je tu rozumné před koupí ověřit, zda klíčové aplikace mají ARM/Win on ARM verzi, nebo si rovnou zkusit 14denní vrácení bez udání důvodu. CHCI 32GB OLED NOTEBOOK Kdy to smysl nedává Pokud hrajete moderní 3D hry, tahle konfigurace pro vás není – Adreno GPU je integrovaná a Windows on ARM má omezenou podporu DirectX 12. Stejně tak nedává smysl pro náročnou střihovou práci v DaVinci Resolve, profesionální 3D nebo CAD – tyhle nástroje buď nemají ARM verzi, nebo poběží s nižším výkonem. Pokud jste vázáni na konkrétní VPN klienta od zaměstnavatele nebo specifický bankovní software, předem si ověřte kompatibilitu s Windows on ARM. A pokud potřebujete upgradovat RAM do budoucna, mějte na paměti, že je pájená na desce – 32 GB je tady strop a zůstane jím. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 15 990 Kč s AlzaPlus+ je Vivobook S14 jednou z nejvýhodnějších OLED konfigurací s 32 GB RAM na českém trhu. Sedne především těm, kteří chtějí mobilní pracovní stroj na práci s textem, dokumenty, prohlížečem, lehčí kreativou a komunikací – tedy běžný knowledge work s velmi dlouhou výdrží baterie. Cena 15 990 Kč dělá z notebooku silnou volbu, pokud jste ochotni přijmout omezení ARM platformy. Pro většinu kancelářských a studijních scénářů to ale dnes problém není. VYUŽÍT SLEVU S ALZAPLUS+ Zvážili byste ARM notebook na práci, nebo si zatím necháte odstup od Windows on ARM? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Asus Notebook Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024