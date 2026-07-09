32 GB RAM, 1TB SSD disk a krásný OLED displej! Asus Vivobook S14 je o 14 tisíc levnější Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook S14 je stylový 1,4kg ultrabook s 14" OLED displejem, procesorem AMD Ryzen AI 7 445 s NPU, 32 GB RAM a 1TB SSD — hodně paměti a úložiště za málo peněz Na Alze ho teď koupíte za 18 990 Kč místo původních 32 990 Kč — ušetříte 14 000 Kč K notebooku dostanete rok ochrany proti poškození zdarma po registraci, celokovové tělo splňuje vojenský standard MIL-STD 810H a webkamera má fyzickou krytku i Windows Hello Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva OLED ultrabook s 32 GB paměti a terabajtem SSD pod dvacet tisíc je nabídka, která si zaslouží pozornost. ASUS Vivobook S14 teď na Alze pořídíte za 18 990 Kč místo původních 32 990 Kč, tedy o rovných čtrnáct tisíc levněji. CHCI NOTEBOOK V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete lehký, elegantní notebook s krásným OLED displejem a spoustou paměti na práci, studium a multimédia.⚠️ Zvažte, že OLED je lesklý, grafika Radeon 840M není na hry a procesor je slabší, než jeho název „AI 7″ napovídá.💡 Za 18 990 Kč je kombinace OLED + 32 GB + 1 TB výjimečná — jen nečekejte herní monstrum Proč je tenhle notebook zajímavý Hlavní argument je paměťová výbava za cenu. Vivobook S14 startoval na 32 990 Kč a teď spadl na 18 990 Kč. Za necelých dvacet tisíc přitom dostanete OLED panel, 32 GB RAM a 1TB SSD — konfiguraci, kterou u konkurence v téhle ceně obvykle nenajdete (většinou dostanete 16 GB a horší displej). Komu sedne? Studentům, kancelářským profesionálům a každému, kdo má na obrazovce spoustu panelů naráz a chce lehký, hezký stroj s výdrží, ne herní ani střihový stroj. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Hvězdou je 14″ OLED displej (WUXGA 1920 × 1200, poměr 16:10) s 95% pokrytím DCI-P3 — barvy jsou živé a věrné, černá je dokonale černá a na sledování filmů nebo úpravu fotek je to radost. Poměr 16:10 navíc dá víc místa na výšku, což u dokumentů a webu oceníte. Paměť 32 GB DDR5 a 1TB SSD znamenají, že zvládnete desítky panelů v prohlížeči, kancelář i lehčí kreativu bez zpomalení a máte kam ukládat. Procesor AMD Ryzen AI 7 445 má NPU s 50 TOPS pro AI funkce Windows a Copilot tlačítko přímo na klávesnici. Tělo je celokovové, 17,9 mm tenké a 1,4 kg lehké, baterie 70 Wh vydrží běžný pracovní den. KOUPIT ZA 18 990 KČ Praktická stránka a na co si dát pozor Konektivita je slušná: USB-C (s podporou USB 4 / Thunderbolt), USB-A, Wi-Fi 6 a Bluetooth. Potěší IR kamera pro Windows Hello (odemknete obličejem) a fyzická magnetická krytka webkamery pro soukromí. Buďme ale upřímní k háčkům. Za prvé, OLED je lesklý — nádherný v interiéru, ale na přímém světle nebo proti oknu se zrcadlí a jas 300 nitů není žádný rekord. Za druhé, technický detail, který mnozí přehlédnou: název „Ryzen AI 7 445″ zní výkonně, ale ve skutečnosti jde o šestijádro, které je podle prvních testů dokonce mírně pomalejší než starší Ryzen AI 5 340 — je to spořivý čip do ultrabooku, ne výkonnostní špička. A do třetice, RAM je připájená a nevyměnitelná, takže 32 GB, se kterými přijdete, s vámi zůstanou napořád. Na co si dát pozor u výkonu Aby nedošlo k omylu u kupujícího, který slyší „AI“ a „32 GB“ a čeká něco extra výkonného: tenhle notebook je stavěný na svižnou běžnou práci, ne na náročné úlohy. Integrovaná grafika Radeon 840M má jen 4 výpočetní jednotky — je to ořezaná verze, která rozhodně není na moderní hry (leda ty nenáročné nebo starší tituly na nízké detaily) ani na těžký střih 4K videa. Na kancelář, web, streamování, výuku a lehčí kreativu ale výkon i díky 32 GB paměti bohatě stačí a stroj zůstává tichý a chladný. Kdo potřebuje víc, měl by mířit po výkonnějším čipu s dedikovanou grafikou. CHCI UŠETŘIT 14 000 KČ Verdikt: pro koho se to vyplatí ASUS Vivobook S14 nabízí hodně muziky za málo peněz — v rámci svého určení. Za 18 990 Kč dostanete nádherný OLED displej, štědrých 32 GB RAM, 1TB SSD a lehké kovové tělo s dlouhou výdrží, to vše o 14 tisíc levněji než původních 32 990 Kč. Klíčové je vědět, co kupujete: je to elegantní stroj na práci, studium a zábavu, ne herní ani výkonnostní tahoun. Komu tohle sedí, ten za necelých dvacet tisíc těžko najde lépe vybavený ultrabook s OLED. CHCI TENTO NOTEBOOK Vzali byste krásný OLED ultrabook s 32 GB paměti na práci, nebo si připlatíte za výkonnější stroj s dedikovanou grafikou na hry? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! 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