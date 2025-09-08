Herní notebook za rozumnou cenu? Tenhle ASUS s RTX 4050, 144Hz displejem a 32 GB RAM zlevnil na 25 tisíc Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook Gaming V16 je v Alze dostupný za 24 990 Kč s kódem ALZADNY20 Notebook kombinuje grafiku RTX 4050 s 144Hz displejem pro plynulé hraní 32GB DDR5 RAM a 1TB SSD zajistí dostatečný výkon i do budoucna Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.9.2025 14:00 3 komentáře 3 Alza výrazně zlevnila herní notebook ASUS Vivobook Gaming V16 V3607VU-RP001W, který nyní pořídíte za 24 990 Kč místo původních 31 238 Kč. S kódem ALZADNY20 tak ušetříte přes 6 tisíc korun. Notebook kombinuje výkonnou grafiku RTX 4050 s rychlým 144Hz displejem, což z něj dělá zajímavou volbu pro hráče kompetitivních titulů i fanoušky AAA her. Výbava zaměřená na herní výkon ASUS Vivobook Gaming V16 pohání desetijádrový procesor Intel Core 7 240H s maximální frekvencí 5,2 GHz v režimu Turbo. Notebook disponuje velkoryse dimenzovanou 32GB DDR5 RAM a rychlým 1TB SSD diskem, který zkrátí načítací časy her na minimum. Díky grafické kartě RTX 4050 se 6GB pamětí a 70W TGP notebook bez problémů zvládne i náročné AAA hry na střední až vyšší detaily při FullHD rozlišení. Grafika zvládá technologii ray tracing, který výrazně zlepší vizuální kvalitu v podporovaných hrách, a neschází jí ani DLSS 3 pro generování falešných snímků s cílem zvýšit plynulost. To oceníte třeba u opravdu náročných pecek, jako je Cyberpunk 2077. KOUPIT VIVOBOOK V16 144Hz displej vhodný pro kompetitivní hraní Šestnáctipalcový TN panel s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí představuje ideální volbu především pro hraní kompetitivních stříleček typu Counter-Strike 2, Valorant nebo Call of Duty. Vysoká obnovovací frekvence zajistí plynulý obraz bez trhání, což ocení hráči vyžadující rychlé reakce. TN technologie sice nedosahuje barevné věrnosti IPS panelů, ale nabízí nízkou odezvu důležitou pro kompetitivní hraní. Chlazení a další technické detaily O chlazení se stará systém IceCool se dvěma ventilátory a tepelnými trubicemi, který udrží teploty pod kontrolou i při dlouhém hraní. Notebook váží 1,95 kg a nabízí podsvícenou klávesnici s numerickou částí. Nechybí ani WiFi 6, Bluetooth, USB-C port a klasické USB 3.2 konektory. Baterie s kapacitou 63 Wh poskytne rozumnou výdrž při běžné práci. Pro koho je notebook ideální volbou? ASUS Vivobook Gaming V16 za akční cenu 24 990 Kč představuje zajímavou volbu pro hráče hledající výkonný herní notebook s dobrým poměrem cena/výkon. Ocení ho především fanoušci kompetitivních stříleček, kde se plně projeví výhody 144Hz displeje. Díky grafice RTX 4050 si ale užijí i milovníci AAA her, kteří jsou ochotni slevit z maximálních detailů. CHCI NOTEBOOK ASUS Notebook zaujme také studenty technických oborů nebo začínající tvůrce obsahu, kteří kromě hraní potřebují výkon pro náročnější aplikace, rendering nebo úpravu videí. Operační paměť s vysokou kapacitou 32 GB poskytne dostatečnou rezervu i pro multitasking a práci s náročnými programy. Pokud nehledáte nejtenčí ultrabook s perfektním OLED displejem, ale funkční herní stroj za rozumnou cenu, ASUS Vivobook Gaming V16 se svou aktuální cenou stojí za zvážení. Bonusy k nákupu K notebooku Alza přidává několik zajímavých bonusů. Dostanete Xbox Game Pass na 3 měsíce v hodnotě 999 Kč, Adobe Creative Cloud na 1 nebo 3 měsíce za 1 599 Kč a elektronický klíč na Battlefield 6 v hodnotě 1 499 Kč. Zvažujete nákup herního notebooku s grafikou RTX 4050? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář alza Asus česko hraní her Notebook Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024