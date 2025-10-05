Poslední šance! Tenhle ASUS Vivobook s velkým displejem, Intel Core Ultra 5 a certifikací Copilot+ teď koupíte o tisíce levněji Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB071W teď zlevnil o tisíce na 17 992 Kč Akce končí už dnes, takže v případě zájmu s koupí příliš neváhejte Má Intel Core Ultra 5 225H, 16 GB RAM a certifikaci Copilot+ PC Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB071W je nyní k dispozici za výrazně sníženou cenu 17 992 Kč místo původních 22 490 Kč. Sleva s kódem DNYALZA20 však akce platí pouze do konce dne, takže máte poslední šanci si tento výkonný notebook s certifikací Copilot+ PC pořídit o několik tisíc levněji. Certifikace Copilot+ PC pro práci s umělou inteligencí Výkonný a inteligentní notebook s velkým displejem Praktická výbava a výdrž baterie Pro koho je ASUS Vivobook 16 ideální? Certifikace Copilot+ PC pro práci s umělou inteligencí ASUS Vivobook 16 patří mezi notebooky s certifikací Copilot+ PC, což znamená, že je speciálně optimalizován pro práci s umělou inteligencí a asistenta Copilot v systému Windows 11. Procesor Intel Core Ultra obsahuje dedikovaný NPU čip (Neural Processing Unit), který efektivně zpracovává AI úlohy při nízké spotřebě energie. Notebook také přichází s AI funkcemi přímo od výrobce, jako je ASUS AI Noise Cancelation pro potlačení okolního hluku během videohovorů nebo AI StoryCube pro správu digitálních souborů. CHCI ASUS VIVOBOOK 16 Výkonný a inteligentní notebook s velkým displejem Notebook kombinuje čtrnáctijádrový procesor Intel Core Ultra 5 225H (až 4,9 GHz frekvence, 18MB cache a výrobní proces TSMC N3B), 16 GB operační paměti DDR5 a rychlý 1TB SSD disk, což zajišťuje plynulý chod všech aplikací a dostatek prostoru pro vaše soubory. Jednou z hlavních předností tohoto modelu je také 16palcový IPS displej s rozlišením WUXGA (1920 × 1200 pixelů) a poměrem stran 16:10, který nabízí více vertikálního prostoru než klasický 16:9 displej. To oceníte především při práci s dokumenty nebo tabulkami. Displej s jasem 300 nitů a certifikací TÜV Rheinland snižuje únavu očí při dlouhodobém používání, což je ideální pro studenty a profesionály. Praktická výbava a výdrž baterie S hmotností pouhých 1,88 kg a tloušťkou 1,99 cm je tento notebook ideální i pro cestování. ErgoSense klávesnice s podsvícením a numerickým blokem nabízí komfortní psaní díky 1,7mm zdvihu kláves. Nechybí ani infračervená kamera pro Windows Hello a fyzická krytka pro ochranu soukromí. Notebook splňuje vojenský standard MIL-STD 810H, což garantuje jeho vysokou odolnost. Z hlediska konektivity nabízí ASUS Vivobook 16 všechny potřebné porty včetně USB-C s podporou Easy Charge, která umožňuje nabíjení pomocí různých adaptérů a powerbank. Nechybí ani klasické USB 3.2 porty, Wi-Fi 6 a Bluetooth. Baterie podporuje rychlé nabíjení na 60 % kapacity za pouhých 49 minut. Pro koho je ASUS Vivobook 16 ideální? Tento notebook ocení především studenti a profesionálové, kteří potřebují výkonný a všestranný stroj s velkým displejem. Díky podpoře umělé inteligence a certifikaci Copilot+ PC je připraven na moderní způsob práce s AI aplikacemi. Hodí se pro každodenní práci s dokumenty, prezentacemi, multimédii i lehčím střihem videa a úpravou fotografií. KOUPIT ASUS VIVOBOOK 16 Pokud hledáte moderní notebook s velkým displejem, podporou AI funkcí a dostatečným výkonem pro běžnou práci i náročnější úlohy, ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB071W je skvělou volbou. Díky aktuální slevě jej nyní můžete pořídit za 17 992 Kč místo původních 22 490 Kč. Nezapomeňte, že tato nabídka končí již dnes, takže s koupí v případě zájmu příliš neváhejte. Jakou máte zkušenost s notebooky ASUS? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Asus Notebook Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024