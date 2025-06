Notebook s certifikací Copilot+ za 15 tisíc? Tenhle ASUS brutálně zlevnil

Pokud jste posledních několik měsíců zvažovali pořízení notebooku s podporou umělé inteligence, ale odrazovala vás vyšší cena zařízení s novými procesory, máme pro vás dobrou zprávu. ASUS Vivobook 16 X1607QA s procesorem Snapdragon X je nyní k dispozici za výrazně výhodnější cenu, než za jakou vstupoval na český trh.

Sleva víc než 5 tisíc

Tento model byl na český trh uveden v únoru letošního roku za cenu 20 490 Kč, nyní jej však podle serveru Heureka můžete sehnat již od 15 200 Kč. Jde tedy o slevu téměř 5 300 Kč, což představuje více než 25% úsporu oproti původní ceně. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří vyčkávali na cenový pokles, nyní je ideální čas k nákupu.

Za tuto cenu získáte notebook, který kombinuje moderní ARM architekturu s plnohodnotným prostředím Windows 11. ASUS Vivobook 16 X1607QA se tak řadí mezi cenově nejdostupnější zařízení s označením Copilot+ PC na českém trhu.

Co nabízí základní Snapdragon X?

Srdcem zařízení je procesor Qualcomm Snapdragon X (konkrétně model X1-26-100), který představuje základní variantu nových ARM čipů od Qualcommu. Přestože nejde o výkonnější verze Elite nebo Plus, stále nabízí dostatek výkonu pro běžnou práci i multimediální zábavu.

Procesor disponuje 8 jádry Oryon s taktem až 2,97 GHz, doplněnými o integrovanou grafiku Qualcomm Adreno GPU. Pro potřeby umělé inteligence je zde neurální procesor Qualcomm Hexagon NPU s výkonem 45 TOPS, což je stejná hodnota jako u dražších variant tohoto čipu.

Konfiguraci doplňuje 16 GB rychlé paměti LPDDR5x s frekvencí 8 533 MHz a 1TB SSD úložiště s rozhraním M.2 NVMe PCIe 4.0. Spojení nízkoenergetického procesoru a baterie s kapacitou 50 Wh umožňuje podle výrobce až 19,8 hodin výdrže při přehrávání videa.

Velký displej a numerická klávesnice

Jednou z hlavních předností tohoto modelu je 16″ IPS displej s rozlišením 1920 × 1200 pixelů (formát 16:10) a antireflexní úpravou. S udávaným jasem 300 nitů a 45% pokrytím barevného prostoru NTSC sice nejde o prémiový panel, ale pro běžnou práci a studium je naprosto dostačující.

Výhodu většího displeje doplňuje plnohodnotná klávesnice s numerickým blokem, což ocení zejména uživatelé pracující s tabulkami nebo účetnictvím. Klávesnice je podsvícená a podle recenzentů nabízí příjemný zdvih kláves 1,7 mm.

Z dalších funkcí stojí za zmínku podpora rychlého 65W nabíjení, které dokáže baterii dobít na 50 % kapacity za pouhých 30 minut.

Kompletní konektivita

Přestože jde o ARM notebook s moderní architekturou, nechybí mu žádné důležité konektory. K dispozici jsou dva porty USB 3.2 Gen 1 Type-A, dva porty USB 4.0 Gen 3 Type-C s podporou rychlého nabíjení a přenosu obrazu, HDMI výstup a 3,5mm audio jack. Pro bezdrátové připojení slouží Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3.

Notebook je dostupný v barevných variantách Cool Silver (stříbrná) a Quiet Blue (modrá), přičemž recenzenti označují zejména modrou variantu za vizuálně atraktivnější. S hmotností 1,88 kg není Vivobook 16 nejlehčím zařízením ve své třídě, ale pro občasné přenášení je stále dostatečně mobilní.

Limitace základního čipu od Qualcommu

Jak upozorňuje recenze serveru GSMArena, základní verze Snapdragon X má oproti dražším variantám Elite a Plus určitá omezení. Nejde jen o nižší počet jader (8 oproti 12 u Elite) či nižší taktovací frekvenci, ale také o výrazně slabší grafický výkon. Zatímco Elite má 4,6 TFLOPS, základní Snapdragon X nabízí pouze 1,7 TFLOPS.

To znamená, že notebook není vhodný pro náročnější grafické aplikace nebo moderní hry. Podle testů nezvládá plynule ani starší tituly jako God of War, a to ani při výrazně snížených detailech. Pro běžné kancelářské aplikace, prohlížení webu, přehrávání médií nebo lehčí hry typu Balatro je však výkon více než dostačující.

Další potenciální nevýhodou může být kompatibilita softwaru. Přestože se situace s dostupností ARM verzí aplikací neustále zlepšuje, stále existují programy, které nemají nativní ARM verzi a musí běžet v emulaci, což může negativně ovlivnit výkon i výdrž baterie.

Pro koho je Vivobook 16 X1607QA ideální?

ASUS Vivobook 16 X1607QA cílí primárně na studenty, domácí uživatele a kancelářské pracovníky s běžnými požadavky na výpočetní výkon. Jeho hlavními přednostmi jsou dlouhá výdrž baterie, tichý provoz (díky nízké spotřebě procesoru často běží bez zapnutého ventilátoru) a plná podpora funkcí Windows Copilot.

Za současnou cenu kolem 15 200 Kč představuje zajímavou alternativu k tradičním notebookům s procesory Intel nebo AMD, zejména pokud hledáte zařízení s nadprůměrnou výdrží baterie a podporou nejnovějších AI funkcí Windows. Pokud však potřebujete notebook i na náročnější grafické aplikace nebo hraní moderních her, měli byste zvážit jiné modely.

