Tenhle notebook ASUS pořídíte v super akci. Má 16" displej, certifikaci Copilot+PC a moderní Ryzen AI 7

  • ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB058W nyní stojí 15 990 Kč místo původních 23 490 Kč
  • Notebook disponuje procesorem AMD Ryzen AI 7 350 s NPU jednotkou o výkonu 50 TOPS
  • Jako Copilot+PC nabízí pokročilé AI funkce včetně potlačení hluku a správy souborů

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.10.2025 22:00
ASUS Vivobook 16 M1607 s otevrenymi aplikacemi

ASUS významně zlevnil svůj 16palcový notebook Vivobook 16 M1607KA-MB058W, který nyní můžete pořídit za pouhých 15 990 Kč. Při březnovém uvedení přitom stál 23 490 Kč. Za současnou cenu získáte moderní stroj s certifikací Copilot+PC a procesorem vybaveným dedikovanou NPU jednotkou pro zpracování umělé inteligence.

Procesor s NPU jednotkou pro AI úlohy

Srdcem notebooku je AMD Ryzen AI 7 350 s maximální frekvencí až 5 GHz a osmi výpočetními jádry. Procesor obsahuje NPU jednotku AMD XDNA s výkonem 50 TOPS, která zvládne lokální zpracování AI modelů bez nutnosti připojení k internetu. Díky certifikaci Copilot+PC notebook podporuje pokročilé funkce Windows 11 včetně AI asistenta přímo v systému.

ASUS Vivobook 16 M1607 render

O grafiku se stará integrovaný čip AMD Radeon Graphics, který zvládne běžnou kancelářskou práci i přehrávání multimédií. Pro náročnější grafické úlohy nebo hraní her však notebook určený není.

16″ displej s poměrem stran 16:10

Notebook disponuje 16palcovým IPS panelem s rozlišením 1920 × 1200 pixelů (WUXGA) a poměrem stran 16:10. Displej nabízí jas 300 nitů a matnou úpravu proti odleskům. Díky tenkým rámečkům zabírá obrazovka 89 % přední plochy. Panel má certifikaci TÜV Rheinland pro snížené vyzařování modrého světla.

AI funkce pro produktivitu

ASUS vybavil notebook několika AI funkcemi. ASUS AI Noise Cancellation odstraňuje rušivé zvuky při videohovorech pomocí databáze pro hluboké učení. Aplikace AI StoryCube automaticky třídí a spravuje vaše fotografie a dokumenty. Technologie 3D Noise Reduction zlepšuje kvalitu obrazu z webkamery při horších světelných podmínkách.

ASUS Vivobook 16 M1607 cerna stribrna

Notebook obsahuje FHD webkameru s infračerveným senzorem pro odemykání pomocí Windows Hello. Fyzická krytka kamery zajišťuje soukromí, když ji nepoužíváte.

Výbava a konektivita

Vivobook 16 nabízí 16 GB operační paměti DDR5 s možností rozšíření až na 32 GB prostřednictvím volného SO-DIMM slotu. Pro ukládání dat slouží 1TB SSD disk s rozhraním PCIe 4.0. Klávesnice disponuje podsvícením a numerickou částí, touchpad podporuje gesta pro ovládání hlasitosti a jasu.

ASUS Vivobook 16 M1607 porty konektivita

Konektivita zahrnuje dva porty USB-C s podporou DisplayPort a Power Delivery, dva USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 a 3,5mm audio jack. Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3.

Odolná konstrukce s rychlým nabíjením

Notebook prošel vojenskou certifikací MIL-STD-810H, která zaručuje odolnost proti nárazům, vibracím a extrémním teplotám. Za zmínku stojí i hmotnost 1,88 kg a tloušťka 1,99 cm.

Baterie s kapacitou 42 Wh podporuje rychlé nabíjení – za 49 minut se dobije na 60 %. Díky podpoře USB-C Easy Charge lze notebook nabíjet běžnými USB-C adaptéry nebo powerbankami.

Pro koho je notebook vhodný?

ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB058W za akční cenu 15 990 Kč osloví především studenty a kancelářské pracovníky, kteří ocení velký displej a dlouhou výdrž. Díky AI funkcím se hodí pro práci s dokumenty a online schůzky. Certifikace Copilot+PC zajišťuje podporu nejnovějších funkcí Windows 11 včetně lokálního zpracování AI modelů.

Notebook není určený pro náročné hry nebo profesionální grafickou práci, ale jako univerzální stroj pro domácnost nebo kancelář nabízí za současnou cenu výborný poměr výkonu a výbavy.

Zvažujete pořízení notebooku s AI funkcemi?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
