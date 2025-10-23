Tenhle notebook ASUS pořídíte v super akci. Má 16" displej, certifikaci Copilot+PC a moderní Ryzen AI 7 Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB058W nyní stojí 15 990 Kč místo původních 23 490 Kč Notebook disponuje procesorem AMD Ryzen AI 7 350 s NPU jednotkou o výkonu 50 TOPS Jako Copilot+PC nabízí pokročilé AI funkce včetně potlačení hluku a správy souborů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 ASUS významně zlevnil svůj 16palcový notebook Vivobook 16 M1607KA-MB058W, který nyní můžete pořídit za pouhých 15 990 Kč. Při březnovém uvedení přitom stál 23 490 Kč. Za současnou cenu získáte moderní stroj s certifikací Copilot+PC a procesorem vybaveným dedikovanou NPU jednotkou pro zpracování umělé inteligence. Procesor s NPU jednotkou pro AI úlohy Srdcem notebooku je AMD Ryzen AI 7 350 s maximální frekvencí až 5 GHz a osmi výpočetními jádry. Procesor obsahuje NPU jednotku AMD XDNA s výkonem 50 TOPS, která zvládne lokální zpracování AI modelů bez nutnosti připojení k internetu. Díky certifikaci Copilot+PC notebook podporuje pokročilé funkce Windows 11 včetně AI asistenta přímo v systému. O grafiku se stará integrovaný čip AMD Radeon Graphics, který zvládne běžnou kancelářskou práci i přehrávání multimédií. Pro náročnější grafické úlohy nebo hraní her však notebook určený není. 16″ displej s poměrem stran 16:10 Notebook disponuje 16palcovým IPS panelem s rozlišením 1920 × 1200 pixelů (WUXGA) a poměrem stran 16:10. Displej nabízí jas 300 nitů a matnou úpravu proti odleskům. Díky tenkým rámečkům zabírá obrazovka 89 % přední plochy. Panel má certifikaci TÜV Rheinland pro snížené vyzařování modrého světla. CHCI NOTEBOOK V AKCI AI funkce pro produktivitu ASUS vybavil notebook několika AI funkcemi. ASUS AI Noise Cancellation odstraňuje rušivé zvuky při videohovorech pomocí databáze pro hluboké učení. Aplikace AI StoryCube automaticky třídí a spravuje vaše fotografie a dokumenty. Technologie 3D Noise Reduction zlepšuje kvalitu obrazu z webkamery při horších světelných podmínkách. Notebook obsahuje FHD webkameru s infračerveným senzorem pro odemykání pomocí Windows Hello. Fyzická krytka kamery zajišťuje soukromí, když ji nepoužíváte. Výbava a konektivita Vivobook 16 nabízí 16 GB operační paměti DDR5 s možností rozšíření až na 32 GB prostřednictvím volného SO-DIMM slotu. Pro ukládání dat slouží 1TB SSD disk s rozhraním PCIe 4.0. Klávesnice disponuje podsvícením a numerickou částí, touchpad podporuje gesta pro ovládání hlasitosti a jasu. Konektivita zahrnuje dva porty USB-C s podporou DisplayPort a Power Delivery, dva USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 a 3,5mm audio jack. Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Odolná konstrukce s rychlým nabíjením Notebook prošel vojenskou certifikací MIL-STD-810H, která zaručuje odolnost proti nárazům, vibracím a extrémním teplotám. Za zmínku stojí i hmotnost 1,88 kg a tloušťka 1,99 cm. KOUPIT ASUS VIVOBOOK V AKCI Baterie s kapacitou 42 Wh podporuje rychlé nabíjení – za 49 minut se dobije na 60 %. Díky podpoře USB-C Easy Charge lze notebook nabíjet běžnými USB-C adaptéry nebo powerbankami. Pro koho je notebook vhodný? ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB058W za akční cenu 15 990 Kč osloví především studenty a kancelářské pracovníky, kteří ocení velký displej a dlouhou výdrž. Díky AI funkcím se hodí pro práci s dokumenty a online schůzky. Certifikace Copilot+PC zajišťuje podporu nejnovějších funkcí Windows 11 včetně lokálního zpracování AI modelů. Notebook není určený pro náročné hry nebo profesionální grafickou práci, ale jako univerzální stroj pro domácnost nebo kancelář nabízí za současnou cenu výborný poměr výkonu a výbavy. Zvažujete pořízení notebooku s AI funkcemi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Asus česko laptop Notebook Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024