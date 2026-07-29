Hledáte levný pracovní notebook? Tento ASUS Vivobook 15 zlevnil pod 10 tisíc a má fajn porty Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook 15 X1504VA je levný 15,6" kancelářský notebook s Core 3 100U a 8 GB RAM Stojí 9 490 Kč místo 12 090 Kč, což představuje slevu 21 % Po registraci na webu ASUS k němu dostanete roční ochranu proti poškození zdarma Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Notebook do školy nebo do domácí kanceláře nemusí stát patnáct tisíc. ASUS Vivobook 15 X1504VA teď stojí 9 490 Kč místo 12 090 Kč. Než ho ale hodíte do košíku, čtěte dál, protože tenhle model se prodává bez nabíječky a hodí se jen pro určitý typ uživatele. Aktuální cenu a výbavu si ověříte v detailu produktu. CHCI NOTEBOOK V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte levný notebook na studium, kancelář z domova, e-maily a sledování videí.⚠️ Zvažte, že v balení není nabíječka a že 8 GB RAM a 256 GB disk jsou spíš základní výbava.💡 Za 9 490 Kč dostanete šestijádrový procesor, podsvícenou klávesnici s numerikou a pěkný Full HD IPS displej. Proč tenhle notebook stojí za pozornost V hladině kolem devíti tisíc se často prodávají stroje se čtyřjádry a pomalým eMMC úložištěm. ASUS Vivobook 15 nabízí šestijádrový procesor a rychlé M.2 SSD, k tomu Full HD IPS panel s antireflexní úpravou a hmotnost 1,7 kg. Míří tím jasně na studenty, domácnosti a lidi, kteří potřebují spolehlivý stroj na Office, web a videohovory, ne na hraní ani na náročnou tvorbu. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Jedna věc, která mate: v popisu narazíte na označení „Core i3″ i „Core 3″. Jde o tentýž procesor. Intel řadu Core i3 přejmenoval na Core 3, takže Core 3 100U je bývalý Core i3 z platformy Raptor Lake. Prakticky má šest jader, osm vláken a takt až 4,7 GHz, což na kancelářskou práci a běžné multitaskování stačí, jen na dlouhé zátěžové úlohy naráží na dvě výkonná jádra. Doplňuje ho 8 GB RAM a 256 GB SSD, tedy výbava, se kterou v pohodě zvládnete dokumenty a pár záložek v prohlížeči. Grafiku obstarává integrovaná Intel Graphics, samostatnou grafickou kartu tady nehledejte. KOUPIT NOTEBOOK V AKCI Praktická stránka: displej, klávesnice, porty Full HD IPS displej má jas 250 nitů a antireflexní povrch, takže na práci v místnosti i na filmy je příjemný a nezrcadlí jako lesklé panely. Psaní obstará plnohodnotná podsvícená klávesnice s numerickým blokem, kterou ocení hlavně lidé pracující s čísly. Z portů nechybí USB-C, USB 3.2, USB 2.0 a HDMI výstup pro připojení monitoru nebo projektoru, na videohovory poslouží webkamera s 1080p rozlišením. Baterie má kapacitu 42 Wh, což u úsporného procesoru vystačí na běžný pracovní blok, ne ale na celý den bez zásuvky. Na co si dát pozor Tři věci před nákupem. V balení není nabíječka, takže si k notebooku musíte dokoupit USB-C adaptér s Power Delivery. Alza u modelu uvádí rozsah 33 až 48 W, takže běžná 45W USB-C nabíječka bohatě stačí a poslouží i k telefonu. Druhá věc: 8 GB RAM a 256 GB disk jsou strop pro nenáročné použití. Na dokumenty a web to sedí, ale kdo drží třicet záložek naráz nebo ukládá hodně fotek a videí, narazí na kapacitu rychle. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Hráčům tenhle notebook nic nepřinese, integrovaná grafika rozjede jen starší nebo velmi jednoduché hry jako Minecraft na nižší detaily. Nesahejte po něm ani na úpravu fotek nebo střih videa, protože displej pokrývá jen 45 % barevného prostoru NTSC a barvy tak nejsou věrné pro grafickou práci. A pokud jste programátor pracující s virtuálními stroji nebo náročnými výpočty, je kombinace 8 GB RAM a úsporného Core 3 příliš slabý základ. Pro tyhle scénáře si připlaťte za stroj s výkonnějším procesorem a alespoň 16 GB paměti. Jestli hledáte spíš výkonnější stroj nebo jiné vybavení k práci, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují zlevněné notebooky, monitory i příslušenství. Nabídka se mění podle skladových zásob. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 9 490 Kč je Vivobook 15 rozumný základní stroj na studium, kancelář a domácí použití. Dostanete šestijádro, pěkný Full HD IPS displej a podsvícenou klávesnici s numerikou, což je na tuhle cenu poctivá výbava. Sleva z 12 090 Kč je navíc podle HlídačeShopů reálná. Jen nezapomeňte na dvě věci: do košíku přihoďte USB-C nabíječku, bez které notebook nenabijete, a nečekejte od něj hraní ani náročnou tvorbu. Pro cílovou skupinu nenáročných uživatelů je to ale sympatická koupě. CHCI NOTEBOOK ZA 9 490 KČ Vadí vám, když výrobci prodávají notebooky bez nabíječky v balení, nebo vám to nevadí? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? 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