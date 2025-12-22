TOPlist

Nejlepší notebook za 9,5 tisíce! Tenhle ASUS má hezký displej, slušný výkon a 512GB SSD disk

  • Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA zlevnil z červencových 10 tisíc na 9 390 Kč s kódem ALZADNY5
  • Intel Core i3, 8GB RAM a 512GB SSD za necelých deset tisíc – asi nejlepší nový notebook v této ceně
  • Hodnocení 4,8/5 a 100% doporučuje, ale není to žádné dělo – na kancelář a web ale stačí

Jakub Kárník
Jakub Kárník
22.12.2025 14:09
Ikona komentáře 0
asus vivobook jpg

ASUS uvedl Vivobook 15 X1504VA letos v létě za cenu okolo 10 tisíc korun. Je to úplně základní 15,6″ notebook s Intel Core i3. Teď se na Alze prodává s kódem ALZADNY5 za 9 390 Kč. Za necelých deset tisíc je to asi nejlepší nový notebook, jaký v této ceně seženete – není to žádné dělo na výkon, ale na kancelářskou práci, web a Netflix to stačí.

Pod kapotou tiká Intel Core i3 1315U s šesti jádry (2 výkonná P-cores + 4 úsporná E-cores) a frekvencí až 4,5 GHz. Není to bestie, ale na Word, Excel, prohlížeč a streamování to funguje bez problémů a pokud nejste extra nároční sestříháte si na tom i video z dovolené a upravíte větší fotku.

ASUS Vivobook 15 X1504VA BQ2755W Cool Silver

8GB DDR4 RAM je dnes podprůměr, ale s dnešními cenami pamětí buďme rádi, že tam vůbec nějaká je. 512GB SSD poskytuje dost místa. Displej má 15,6″ Full HD IPS (1920×1080) s úzkými rámečky a jasem 250 nitů – na práci v kavárně u okna to nestačí, ale doma nebo v kanceláři je to ok. Podsvícenou klávesnici ocení každý, kdo pracuje večer. Hmotnost 1,7 kg je slušná na 15,6″ notebook – dá se nosit. Konektivita zahrnuje USB-C, USB 3.2, HDMI a WiFi 6. Bonusem je nabíjení přes USB-C.

SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY5

Za 9 390 Kč je Vivobook 15 solidní volba pro studenty, domácí kancelář nebo druhý notebook do rodiny. Uživatelé chválí: „Perfektní poměr cena/výkon“, „Nádherný displej“, „Lehký“.

KOUPIT ASUS VIVOBOOK 15

Numerická klávesnice je užší a Enter malý, což může vadit při psaní čísel. V popisu je uvedená čtečka otisků prstů, ale není tam (jeden uživatel to reportuje). Pokud hledáte levný notebook na základní kancelář a web, ASUS Vivobook 15 za 9 390 Kč je asi nejlepší, co v této ceně nově seženete. Součástí je navíc i předinstalovaný Windows 11 Home, což není u levných notebooků vždy samozřejmostí.

Používáte notebook nebo stolní PC?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
