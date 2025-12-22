Nejlepší notebook za 9,5 tisíce! Tenhle ASUS má hezký displej, slušný výkon a 512GB SSD disk Hlavní stránka Zprávičky Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA zlevnil z červencových 10 tisíc na 9 390 Kč s kódem ALZADNY5 Intel Core i3, 8GB RAM a 512GB SSD za necelých deset tisíc – asi nejlepší nový notebook v této ceně Hodnocení 4,8/5 a 100% doporučuje, ale není to žádné dělo – na kancelář a web ale stačí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.12.2025 14:09 Žádné komentáře 0 ASUS uvedl Vivobook 15 X1504VA letos v létě za cenu okolo 10 tisíc korun. Je to úplně základní 15,6″ notebook s Intel Core i3. Teď se na Alze prodává s kódem ALZADNY5 za 9 390 Kč. Za necelých deset tisíc je to asi nejlepší nový notebook, jaký v této ceně seženete – není to žádné dělo na výkon, ale na kancelářskou práci, web a Netflix to stačí. Pod kapotou tiká Intel Core i3 1315U s šesti jádry (2 výkonná P-cores + 4 úsporná E-cores) a frekvencí až 4,5 GHz. Není to bestie, ale na Word, Excel, prohlížeč a streamování to funguje bez problémů a pokud nejste extra nároční sestříháte si na tom i video z dovolené a upravíte větší fotku. 8GB DDR4 RAM je dnes podprůměr, ale s dnešními cenami pamětí buďme rádi, že tam vůbec nějaká je. 512GB SSD poskytuje dost místa. Displej má 15,6″ Full HD IPS (1920×1080) s úzkými rámečky a jasem 250 nitů – na práci v kavárně u okna to nestačí, ale doma nebo v kanceláři je to ok. Podsvícenou klávesnici ocení každý, kdo pracuje večer. Hmotnost 1,7 kg je slušná na 15,6″ notebook – dá se nosit. Konektivita zahrnuje USB-C, USB 3.2, HDMI a WiFi 6. Bonusem je nabíjení přes USB-C. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY5 Za 9 390 Kč je Vivobook 15 solidní volba pro studenty, domácí kancelář nebo druhý notebook do rodiny. Uživatelé chválí: „Perfektní poměr cena/výkon“, „Nádherný displej“, „Lehký“. KOUPIT ASUS VIVOBOOK 15 Numerická klávesnice je užší a Enter malý, což může vadit při psaní čísel. V popisu je uvedená čtečka otisků prstů, ale není tam (jeden uživatel to reportuje). Pokud hledáte levný notebook na základní kancelář a web, ASUS Vivobook 15 za 9 390 Kč je asi nejlepší, co v této ceně nově seženete. Součástí je navíc i předinstalovaný Windows 11 Home, což není u levných notebooků vždy samozřejmostí. Používáte notebook nebo stolní PC? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.