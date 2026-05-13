Notebook za 11,5 tisíce s 16 GB DDR5 RAM, 512GB SSD a slušným čipem? Tento ASUS příjemně zlevnil

ASUS Vivobook 15 M1502 je 15,6" notebook s AMD Ryzen 5 150 (6 jader), 16 GB DDR5 RAM a 512GB NVMe SSD S kódem ALZADNY15 stojí 11 490 Kč místo 13 518 Kč (úspora 2 000 Kč) V aktuální paměťové krizi je 16 GB DDR5 v notebooku za 11 tisíc spíš výjimka – konkurence v této cenovce nabízí často jen 8 GB nebo starší DDR4 Jakub Kárník Publikováno: 13.5.2026 10:00 Aktuální situace na trhu pamětí dělá z koupě notebooku tak trochu loterii – 16 GB RAM, ještě nedávno standardní výbava nízké třídy, se v levných modelech objevuje stále méně. ASUS Vivobook 15 M1502 teď s kódem ALZADNY15 spadl na 11 490 Kč a kombinuje 16 GB DDR5 paměti se šestijádrovým Ryzenem, což za tuhle cenu dnes není samozřejmost. Šestijádrový Ryzen a 16 GB DDR5 – kombinace, která dnes není běžná Praktická stránka pro každodenní použití Co s tím „bez operačního systému" Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte rozumný studentský nebo kancelářský notebook s dostatkem paměti pro několik let dopředu.⚠️ Zvažte, že přichází bez operačního systému – Windows si budete muset pořídit zvlášť (nebo nainstalovat Linux).💡 Za 11 490 Kč je to v aktuální paměťové krizi jeden z mála notebooků s 16 GB DDR5 v této cenové kategorii. Šestijádrový Ryzen a 16 GB DDR5 – kombinace, která dnes není běžná AMD Ryzen 5 150 je v podstatě přejmenování dřívějšího Ryzenu 5 7535HS – stále jde o šestijádrový čip s 12 vlákny na architektuře Zen 3+ a maximálním boostem 4,55 GHz. Pro běžnou kancelářskou práci, studium, prohlížení webu a lehčí kreativní úkoly má výkonu dostatek. Architektura není úplně nová (z roku 2023), ale výkonově se drží srovnatelně s nejnovějšími Ryzeny 5 střední třídy. Hlavní argument je ale paměť. 16 GB DDR5 RAM je v dnešní paměťové krizi v notebooku za 11 tisíc spíš výjimka než pravidlo. Většina konkurence v této cenovce nabízí buď 8 GB (což už dnes pro Windows 11 a více otevřených karet v prohlížeči nestačí) nebo pomalejší DDR4. K tomu 512GB NVMe SSD PCIe 4.0 pro rychlé spouštění aplikací. Pozor ale – RAM je jen v jednom slotu, takže dvoukanálový režim oželíte (což brzdí integrovanou grafiku). Na druhou stranu – pro upgrade na 32 GB stačí přidat druhý modul, třeba až krize opadne a nebude stát 4 tisíce. Praktická stránka pro každodenní použití Displej je 15,6″ Full HD IPS panel s antireflexní úpravou. Pozorovací úhly 178°, ale jas jen 250 nitů a barevné pokrytí 45 % NTSC – tedy typická kancelářská obrazovka, na kreativní práci s barvami (foto, video) nečekejte zázraky. Pro Excel, Word, Teams a YouTube je to ale plně dostačující. Konektivita stojí za zmínku – 2× USB-C s podporou nabíjení (Power Delivery), 2× USB 3.2 Gen 1, 1× USB 2.0, HDMI a čtečka karet. Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.4 jsou standardem. Klávesnice je podsvícená s numerickým blokem, což u 15″ notebooků funguje příjemně pro tabulky. Baterie má kapacitu 42 Wh a notebook se nabíjí buď klasickým adaptérem nebo přes USB-C – pro cesty se hodí, že stačí nabíječka od telefonu (s dostatečným výkonem). Co s tím „bez operačního systému" Důležitá informace, kterou byste měli vědět dopředu – Vivobook M1502 přichází bez operačního systému. To je důvod, proč je za 11 tisíc, místo aby s Windows 11 stál o pár tisíc víc. Pro běžného uživatele to znamená jednu ze tří cest: koupit Windows 11 zvlášť (oficiálně okolo 3 500 Kč, šedé klíče dostupné výrazně levněji), využít existující licenci z jiného počítače, nebo nainstalovat Linux. Kolik paměti považujete dnes za rozumné minimum pro nový notebook – 8, 16, nebo už 32 GB? O autorovi Jakub Kárník