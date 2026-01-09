Bezdrátová herní myš ASUS zlevnila pod tisícovku! Je lehká a má slušný senzor Hlavní stránka Zprávičky Bezdrátová herní myš ASUS s 12 000 DPI senzorem a 62g hmotností stojí nyní 934 Kč s kódem VYPRODEJ15 Duální připojení 2.4 GHz + Bluetooth, výdrž až 134 hodin na AA baterii, Kailh spínače Původně 1 099 Kč – jedna z nejlevnějších bezdrátových herních myší na trhu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátová herní myš pod tisícovku? ASUS TUF GAMING M4 Wireless dokazuje, že to jde. S váhou pouhých 62 gramů, senzorem podporující až 12 000 DPI a výdrží přes 130 hodin nabízí solidní poměr ceny a výkonu. Původně stála 1 099 Kč, nyní ji na Alze seženete za 934 Kč s kódem VYPRODEJ15. 62 gramů a senzor PAW3311 Lehká myš znamená rychlejší reakce a menší únavu ruky. 62 gramů řadí TUF M4 mezi nejlehčí bezdrátové myši v této cenové kategorii. Senzor PAW3311 nabízí citlivost až 12 000 DPI s možností přepínání tlačítkem pod kolečkem. Martin z Chomutova hodnotí: „Za ty peníze wireless myš bez konkurence, perfektně sedí v ruce, prémiová kvalita a provedení, kvalitní senzor a tlačítka.“ Anonymní zákazník po 4 měsících používání: „V pomere cena/výkon fackuje konkurenciu až to bolí.“ 2.4 GHz ano, Bluetooth ne Myš podporuje 2.4 GHz dongle i Bluetooth. Ale pozor – Bluetooth má výrazně vyšší latenci. Miroslav z Bratislavy varuje: „Bluetooth režim je nepoužitelný. Myš v tomto režime seká.“ Adam z Kralup potvrzuje: „Bluetooth postrádá smysl, pomalá odezva.“ Přes 2.4 GHz dongle je odezva výborná. František z Prahy srovnává: „Má lepší odezvu než moje drátová myš od A4Tech Bloody.“ Pro hraní používejte výhradně dongle – Bluetooth nechte na kancelářskou práci. ASUS MYŠ ZA 934 KČ Baterie místo nabíjení TUF M4 funguje na AA nebo AAA baterie – adaptér je v balení. Výdrž až 134 hodin s AA baterií. Pro někoho nevýhoda, pro jiné výhoda. Tomáš z Prahy vysvětluje: „Vyhovuje mi více než nabíjení přes USB-C – nabíjecí baterie stojí pár Kč a dají se použít i do ovladače.“ Mikrospínače Kailh disponují životností 60 milionů kliknutí. Jeden zákazník chválí: „Výborné Kailh spínače, žiadny double-click ako pri Omronoch, čo dáva napr. Logitech.“ Symetrický tvar vyhovuje pravákům i levákům. Pro koho je myš vhodná? ASUS TUF GAMING M4 Wireless za 934 Kč cílí na hráče s omezeným rozpočtem, kteří chtějí bezdrátovou myš bez kompromisů v odezvě. Lehká, přesná, s dlouhou výdrží. Radovan z Jirkova si ji koupil do zásoby: „Jinou myš asi nechci.“ KOUPIT ASUS MYŠ Na co si dát pozor? Několik zákazníků hlásí problémy s kolečkem – Adam i anonymní zákazník museli reklamovat po 2 měsících. Tomáš z Prahy upozorňuje: „Levé a pravé tlačítko má docela hlučný klik.“ Software ASUS Armoury Crate je podle většiny recenzí „příšerný“ – nastavte si myš jednou a zapomeňte na něj. Preferujete bezdrátové myši, nebo vám kabel nevadí? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus myš slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025