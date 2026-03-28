Notebook s RTX 5070 o 11 tisíc levněji! Láká také na AMD procesor a úchvatnou výdrž baterie

ASUS TUF Gaming A16 s RTX 5070 klesl z 45 990 Kč na 34 990 Kč — sleva přes 11 tisíc korun Dostanete výkon nové architektury NVIDIA Blackwell, 165Hz displej a výdrž přes 14 hodin Váha 2,2 kg a tloušťka pod 3 cm dělají z tohoto herního notebooku překvapivě přenosnou záležitost Jakub Kárník Publikováno: 28.3.2026 14:00 Herní notebooky s výkonnou grafikou a slušnou výdrží baterie zároveň bývají vzácné jako čtyřlístek. ASUS TUF Gaming A16 s RTX 5070 je teď na Alze za 34 990 Kč — o 11 tisíc levněji než při uvedení. Za tuto cenu dostanete notebook, který v testech překonal 14 hodin výdrže. Na herní notebook to je výsledek, který se jen tak nevidí. RTX 5070 a výdrž, která popírá zdravý rozum Další výbava Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte herní notebook s novou architekturou RTX 50, solidní výdrží a přijatelnou přenosností na cestách.⚠️ Zvažte, zda vám nevadí Full HD+ rozlišení — 16″ panel s 1920 × 1200 px není nejostřejší, za příplatek je dostupná i 2,5K varianta.💡 Za 34 990 Kč dostanete RTX 5070 115 W, AMD Ryzen 7 260, 16 GB DDR5, 1TB SSD, Wi-Fi 6E a 90Wh baterii s USB-C nabíjením. RTX 5070 a výdrž, která popírá zdravý rozum Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5070 patří do nové generace Blackwell — přináší DLSS 4, plný ray tracing a výrazně vyšší výkon AI oproti předchůdcům. V kombinaci s procesorem AMD Ryzen 7 260 a 16 GB rychlé DDR5 paměti zvládne bez potíží aktuální AAA tituly na vysoké detaily při Full HD rozlišení a plynulých snímcích. Baterie 90 Wh pak zařídí, že notebook přežije i celý pracovní den mimo zásuvku — v kancelářském režimu bez problémů, v herním pochopitelně méně. Další výbava TUF Gaming A16 prošel certifikací MIL-STD-810H — tedy testy pádů, vibrací a extrémních teplot. Tělo kombinuje hliníkové víko s odolným plastem, váží 2,2 kg a je překvapivě tenké na to, co je uvnitř. Konektivita je nadstandardní: HDMI 2.1, USB-C 4.0, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a tři USB-A porty na plné rychlosti 10 Gbps. Přibalená k notebooku je i hra Resident Evil Requiem jako součást RTX 50 bundle akce platné do 30. dubna. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi