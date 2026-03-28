Notebook s RTX 5070 o 11 tisíc levněji! Láká také na AMD procesor a úchvatnou výdrž baterie

  • ASUS TUF Gaming A16 s RTX 5070 klesl z 45 990 Kč na 34 990 Kč — sleva přes 11 tisíc korun
  • Dostanete výkon nové architektury NVIDIA Blackwell, 165Hz displej a výdrž přes 14 hodin
  • Váha 2,2 kg a tloušťka pod 3 cm dělají z tohoto herního notebooku překvapivě přenosnou záležitost

Jakub Kárník
28.3.2026 14:00
28.3.2026 14:00
Herní notebooky s výkonnou grafikou a slušnou výdrží baterie zároveň bývají vzácné jako čtyřlístek. ASUS TUF Gaming A16 s RTX 5070 je teď na Alze za 34 990 Kč — o 11 tisíc levněji než při uvedení. Za tuto cenu dostanete notebook, který v testech překonal 14 hodin výdrže. Na herní notebook to je výsledek, který se jen tak nevidí.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte herní notebook s novou architekturou RTX 50, solidní výdrží a přijatelnou přenosností na cestách.
⚠️ Zvažte, zda vám nevadí Full HD+ rozlišení — 16″ panel s 1920 × 1200 px není nejostřejší, za příplatek je dostupná i 2,5K varianta.
💡 Za 34 990 Kč dostanete RTX 5070 115 W, AMD Ryzen 7 260, 16 GB DDR5, 1TB SSD, Wi-Fi 6E a 90Wh baterii s USB-C nabíjením.

RTX 5070 a výdrž, která popírá zdravý rozum

Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5070 patří do nové generace Blackwell — přináší DLSS 4, plný ray tracing a výrazně vyšší výkon AI oproti předchůdcům. V kombinaci s procesorem AMD Ryzen 7 260 a 16 GB rychlé DDR5 paměti zvládne bez potíží aktuální AAA tituly na vysoké detaily při Full HD rozlišení a plynulých snímcích. Baterie 90 Wh pak zařídí, že notebook přežije i celý pracovní den mimo zásuvku — v kancelářském režimu bez problémů, v herním pochopitelně méně.

Další výbava

TUF Gaming A16 prošel certifikací MIL-STD-810H — tedy testy pádů, vibrací a extrémních teplot. Tělo kombinuje hliníkové víko s odolným plastem, váží 2,2 kg a je překvapivě tenké na to, co je uvnitř. Konektivita je nadstandardní: HDMI 2.1, USB-C 4.0, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a tři USB-A porty na plné rychlosti 10 Gbps. Přibalená k notebooku je i hra Resident Evil Requiem jako součást RTX 50 bundle akce platné do 30. dubna.

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025