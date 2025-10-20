Wi-Fi 7 router za dva tisíce! Tenhle ASUS je v super slevě Hlavní stránka Zprávičky ASUS RT-BE58U s WiFi 7 spadl z 2 999 Kč na 2 099 Kč se slevovým kódem ALZADNY30 Jde o dual-band router s rychlostí až 3 600 Mb/s a 2,5G WAN portem pro gigabitové připojení Uživatelé chválí dosah, stabilitu a rychlost až 1 Gbit přes WiFi 6, ale postrádají 2,5G LAN porty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Na Alze se objevila zajímavá sleva na ASUS RT-BE58U, router s podporou WiFi 7. Se slevovým kódem ALZADNY30 vás vyjde na 2 099 Kč, což je o 30 % méně než původních 2 999 Kč. Jde o jeden z nejdostupnějších WiFi 7 routerů na českém trhu, který má smysl hlavně pro lidi s rychlým optickým připojením. Co je WiFi 7 a proč to řešit WiFi 7 (technicky 802.11be) je nejnovější generace bezdrátových sítí, která přináší vyšší rychlosti, nižší latenci a lepší stabilitu v zahlcených sítích. V praxi to znamená, že pokud máte doma desítky zařízení připojených k WiFi (mobily, tablety, chytré žárovky, televize), síť by měla fungovat svižněji a bez výpadků. ASUS RT-BE58U ale není tri-band router – pracuje jen s 2,4 GHz (688 Mb/s) a 5 GHz (2 882 Mb/s), chybí mu pásmo 6 GHz, které je u dražších WiFi 7 routerů standardem. Pro většinu domácností to ale není problém, protože zařízení s podporou 6 GHz pásma jsou zatím vzácná. Technické parametry a praktické využití Router má 2,5G WAN port, což je důležité pro ty, kdo mají gigabitové optické připojení od operátora. Klasický 1G WAN port by byl úzkým hrdlem a plnou rychlost byste nevyužili. LAN porty jsou ale bohužel jen 4× 1 Gbit, což je často zmiňované negativum v recenzích – za tu cenu by alespoň jeden 2,5G LAN port dával smysl. KOUPIT ASUS ROUTER V AKCI K dispozici máte také USB 3.0 port, přes který můžete připojit disk nebo tiskárnu a sdílet je v síti. Router podporuje AiMesh technologii, což znamená, že ho můžete propojit s dalšími ASUS routery a vytvořit bezproblémovou mesh síť pokrývající celou domácnost. Zajímavá je možnost nastavení VLAN ID pro WAN port, což ocení majitelé optického připojení od Vodafone/Cetin – v nastavení musíte zadat VID 848 (trochu nelogicky to najdete v menu IPTV). Funkce rodičovské kontroly a QoS (Quality of Service) pro prioritizaci dat je samozřejmostí. Co říkají reální uživatelé V recenzích na Alze si router udržuje průměrné hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček. Co zákazníci oceňují nejvíc: Stabilita: „Funguje naprosto stabilně, bez výpadků a s citelně nižším pingem,“ píše jeden z uživatelů, který přešel z TP-Link BE3600 a rozdíl je podle něj markantní. Dosah: „Neskutečný dosah signálu i skrz kamenné zdi,“ opět ve srovnání s konkurencí od TP-Link. Další recenzent zmiňuje rychlost 1 Gbit i přes WiFi 6 na notebooku ve stejné místnosti. Snadné nastavení: „Jednou nastavíte a vše si router pak dělá sám, včetně upgrade firmware.“ ASUS rozhraní je obecně považováno za přehledné a intuitivní. AiMesh: Možnost vytvořit mesh síť s dalšími ASUS routery oceňují uživatelé, kteří potřebují pokrýt větší plochu. Nejčastější kritika směřuje k absenci 2,5G LAN portů a tomu, že jde jen o dual-band řešení (chybí 6 GHz pásmo). Jeden uživatel také zmiňuje občasné chyby při agregaci sítí ve WiFi 7 módu, ale to je spíše ojedinělý případ. Pro koho to dává smysl Za 2 099 Kč je ASUS RT-BE58U zajímavá volba pro kohokoliv, kdo: Má gigabitové optické připojení a potřebuje router s 2,5G WAN portem Hledá stabilní a výkonný router s velkým dosahem Chce si vyzkoušet WiFi 7 bez investice do dražších modelů (tri-band WiFi 7 routery začínají na 5–6 tisících) Plánuje vybudovat AiMesh síť pro pokrytí celé domácnosti Nedává to smysl, pokud potřebujete 2,5G LAN porty pro připojení NAS nebo herního PC – ty tady prostě nejsou. Také pokud máte zařízení s podporou 6 GHz pásma (nejnovější iPhony, některé vlajkové Androidy), přijdete o část výkonu WiFi 7, protože tento router pracuje jen s 2,4 a 5 GHz. Technické parametry ve zkratce WiFi: WiFi 7 (802.11be), dual-band (2,4 + 5 GHz) Rychlost: až 3 600 Mb/s (688 Mb/s na 2,4 GHz + 2 882 Mb/s na 5 GHz) WAN: 1× 2,5 Gbit LAN: 4× 1 Gbit USB: 1× USB 3.0 Antény: 4× externí neodnímatelné RAM: 1 GB Flash: 256 MB Zabezpečení: WPA3, WPA2-Enterprise Funkce: AiMesh, QoS, rodičovská kontrola, VLAN podpora KOUPIT ASUS ROUTER V AKCI Kde a za kolik ASUS RT-BE58U aktuálně seženete na Alze za 2 099 Kč se slevovým kódem ALZADNY30. Původní cena byla 2 999 Kč, sleva tedy činí 900 korun. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus Sleva Wi-Fi 7 Wi-Fi router Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! 