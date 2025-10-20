TOPlist

Wi-Fi 7 router za dva tisíce! Tenhle ASUS je v super slevě

  • ASUS RT-BE58U s WiFi 7 spadl z 2 999 Kč na 2 099 Kč se slevovým kódem ALZADNY30
  • Jde o dual-band router s rychlostí až 3 600 Mb/s a 2,5G WAN portem pro gigabitové připojení
  • Uživatelé chválí dosah, stabilitu a rychlost až 1 Gbit přes WiFi 6, ale postrádají 2,5G LAN porty

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.10.2025 18:00
Ikona komentáře 0
asus router 1 webp

Na Alze se objevila zajímavá sleva na ASUS RT-BE58U, router s podporou WiFi 7. Se slevovým kódem ALZADNY30 vás vyjde na 2 099 Kč, což je o 30 % méně než původních 2 999 Kč. Jde o jeden z nejdostupnějších WiFi 7 routerů na českém trhu, který má smysl hlavně pro lidi s rychlým optickým připojením.

Co je WiFi 7 a proč to řešit

WiFi 7 (technicky 802.11be) je nejnovější generace bezdrátových sítí, která přináší vyšší rychlosti, nižší latenci a lepší stabilitu v zahlcených sítích. V praxi to znamená, že pokud máte doma desítky zařízení připojených k WiFi (mobily, tablety, chytré žárovky, televize), síť by měla fungovat svižněji a bez výpadků.

asus router

ASUS RT-BE58U ale není tri-band router – pracuje jen s 2,4 GHz (688 Mb/s) a 5 GHz (2 882 Mb/s), chybí mu pásmo 6 GHz, které je u dražších WiFi 7 routerů standardem. Pro většinu domácností to ale není problém, protože zařízení s podporou 6 GHz pásma jsou zatím vzácná.

Technické parametry a praktické využití

Router má 2,5G WAN port, což je důležité pro ty, kdo mají gigabitové optické připojení od operátora. Klasický 1G WAN port by byl úzkým hrdlem a plnou rychlost byste nevyužili. LAN porty jsou ale bohužel jen 4× 1 Gbit, což je často zmiňované negativum v recenzích – za tu cenu by alespoň jeden 2,5G LAN port dával smysl.

KOUPIT ASUS ROUTER V AKCI

K dispozici máte také USB 3.0 port, přes který můžete připojit disk nebo tiskárnu a sdílet je v síti. Router podporuje AiMesh technologii, což znamená, že ho můžete propojit s dalšími ASUS routery a vytvořit bezproblémovou mesh síť pokrývající celou domácnost.

Zajímavá je možnost nastavení VLAN ID pro WAN port, což ocení majitelé optického připojení od Vodafone/Cetin – v nastavení musíte zadat VID 848 (trochu nelogicky to najdete v menu IPTV). Funkce rodičovské kontroly a QoS (Quality of Service) pro prioritizaci dat je samozřejmostí.

Co říkají reální uživatelé

V recenzích na Alze si router udržuje průměrné hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček. Co zákazníci oceňují nejvíc:

  • Stabilita: „Funguje naprosto stabilně, bez výpadků a s citelně nižším pingem,“ píše jeden z uživatelů, který přešel z TP-Link BE3600 a rozdíl je podle něj markantní.
  • Dosah: „Neskutečný dosah signálu i skrz kamenné zdi,“ opět ve srovnání s konkurencí od TP-Link. Další recenzent zmiňuje rychlost 1 Gbit i přes WiFi 6 na notebooku ve stejné místnosti.
  • Snadné nastavení: „Jednou nastavíte a vše si router pak dělá sám, včetně upgrade firmware.“ ASUS rozhraní je obecně považováno za přehledné a intuitivní.
  • AiMesh: Možnost vytvořit mesh síť s dalšími ASUS routery oceňují uživatelé, kteří potřebují pokrýt větší plochu.

Nejčastější kritika směřuje k absenci 2,5G LAN portů a tomu, že jde jen o dual-band řešení (chybí 6 GHz pásmo). Jeden uživatel také zmiňuje občasné chyby při agregaci sítí ve WiFi 7 módu, ale to je spíše ojedinělý případ.

Pro koho to dává smysl

Za 2 099 Kč je ASUS RT-BE58U zajímavá volba pro kohokoliv, kdo:

  • gigabitové optické připojení a potřebuje router s 2,5G WAN portem
  • Hledá stabilní a výkonný router s velkým dosahem
  • Chce si vyzkoušet WiFi 7 bez investice do dražších modelů (tri-band WiFi 7 routery začínají na 5–6 tisících)
  • Plánuje vybudovat AiMesh síť pro pokrytí celé domácnosti

Nedává to smysl, pokud potřebujete 2,5G LAN porty pro připojení NAS nebo herního PC – ty tady prostě nejsou. Také pokud máte zařízení s podporou 6 GHz pásma (nejnovější iPhony, některé vlajkové Androidy), přijdete o část výkonu WiFi 7, protože tento router pracuje jen s 2,4 a 5 GHz.

Technické parametry ve zkratce

  • WiFi: WiFi 7 (802.11be), dual-band (2,4 + 5 GHz)
  • Rychlost: až 3 600 Mb/s (688 Mb/s na 2,4 GHz + 2 882 Mb/s na 5 GHz)
  • WAN: 1× 2,5 Gbit
  • LAN: 4× 1 Gbit
  • USB: 1× USB 3.0
  • Antény: 4× externí neodnímatelné
  • RAM: 1 GB
  • Flash: 256 MB
  • Zabezpečení: WPA3, WPA2-Enterprise
  • Funkce: AiMesh, QoS, rodičovská kontrola, VLAN podpora
KOUPIT ASUS ROUTER V AKCI

Kde a za kolik

ASUS RT-BE58U aktuálně seženete na Alze za 2 099 Kč se slevovým kódem ALZADNY30. Původní cena byla 2 999 Kč, sleva tedy činí 900 korun.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024