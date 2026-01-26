Jeden z nejlepších notebooků s Windows zlevnil! ROG Zephyrus G16 má krásný displej, kvalitní konstrukci a slušný výkon Hlavní stránka Zprávičky ASUS ROG Zephyrus G16 je prémiový herní/pracovní notebook s RTX 5060 a 240Hz OLED displejem Celokovové tělo váží 1,85 kg a baterie vydrží přes 8 hodin při běžné práci S kódem ALZADNY30 stojí 47 593 Kč místo původních 67 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.1.2026 18:20 2 komentáře 2 Herní notebook, který nevypadá jako herní notebook. ASUS ROG Zephyrus G16 kombinuje novou grafiku RTX 5060 s OLED displejem a celokovovou konstrukcí pod 2 kg. A teď je o 20 tisíc levnější. RTX 5060 v ultratenkém těle Grafika NVIDIA GeForce RTX 5060 s 8 GB paměti a TGP 105 W přináší architekturu Blackwell s DLSS 4 a až 3× rychlejším ray tracingem. MUX Switch směruje obraz přímo z GPU na displej bez zpoždění přes integrovanou grafiku. Procesor AMD Ryzen AI 7 350 má 8 jader, boost do 5 GHz a NPU s výkonem 50 TOPS pro AI úlohy. Displej je 16″ OLED s rozlišením 2560 × 1600 px a obnovovací frekvencí 240 Hz. Pokrývá 100 % DCI-P3, má certifikaci VESA HDR True Black 500 a podporuje G-SYNC. K tomu 32 GB LPDDR5x RAM a 1TB SSD. Vše v celokovém CNC frézovaném těle o hmotnosti 1,85 kg a tloušťce 16,4 mm. KOUPIT NA ALZE Prémiová volba, ne nejlepší hodnota Baterie o kapacitě 90 Wh vydrží při běžné práci přes 8 hodin, při videu údajně až 12. Rychlé nabíjení doplní 50 % za 30 minut. Chlazení s tekutým kovem drží notebook tichý při lehké zátěži – při hraní se ventilátory ozvou, ale ne extrémně. Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 a RGB podsvícení klávesnice jsou samozřejmostí. KOUPIT NA ALZE Buďme upřímní: za 47 593 Kč nekupujete nejlepší poměr cena/výkon. Seženete notebooky s výkonnější grafikou za podobné peníze. Ale budou těžší, plastové, s horším displejem nebo kratší výdrží. Zephyrus je pro ty, kdo chtějí herní výkon bez kompromisů v kvalitě zpracování. Díváme se na reálného a zřejmě jediného konkurenta MacBooku Pro, co se kvality zpracování a celkového balíčku týče. Původní cena činila 67 990 Kč – se slevovým kódem ALZADNY30 ušetříte přes 20 tisíc. Volíte podle čistého výkonu, nebo hledáte vyvážený celek? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce alza Asus Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025