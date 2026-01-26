TOPlist

Jeden z nejlepších notebooků s Windows zlevnil! ROG Zephyrus G16 má krásný displej, kvalitní konstrukci a slušný výkon

  • ASUS ROG Zephyrus G16 je prémiový herní/pracovní notebook s RTX 5060 a 240Hz OLED displejem
  • Celokovové tělo váží 1,85 kg a baterie vydrží přes 8 hodin při běžné práci
  • S kódem ALZADNY30 stojí 47 593 Kč místo původních 67 990 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
26.1.2026 18:20
asus rog laptop jpg

Herní notebook, který nevypadá jako herní notebook. ASUS ROG Zephyrus G16 kombinuje novou grafiku RTX 5060 s OLED displejem a celokovovou konstrukcí pod 2 kg. A teď je o 20 tisíc levnější.

RTX 5060 v ultratenkém těle

Grafika NVIDIA GeForce RTX 5060 s 8 GB paměti a TGP 105 W přináší architekturu Blackwell s DLSS 4 a až 3× rychlejším ray tracingem. MUX Switch směruje obraz přímo z GPU na displej bez zpoždění přes integrovanou grafiku. Procesor AMD Ryzen AI 7 350 má 8 jader, boost do 5 GHz a NPU s výkonem 50 TOPS pro AI úlohy.

Displej je 16″ OLED s rozlišením 2560 × 1600 px a obnovovací frekvencí 240 Hz. Pokrývá 100 % DCI-P3, má certifikaci VESA HDR True Black 500 a podporuje G-SYNC. K tomu 32 GB LPDDR5x RAM a 1TB SSD. Vše v celokovém CNC frézovaném těle o hmotnosti 1,85 kg a tloušťce 16,4 mm.

Prémiová volba, ne nejlepší hodnota

Baterie o kapacitě 90 Wh vydrží při běžné práci přes 8 hodin, při videu údajně až 12. Rychlé nabíjení doplní 50 % za 30 minut. Chlazení s tekutým kovem drží notebook tichý při lehké zátěži – při hraní se ventilátory ozvou, ale ne extrémně. Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 a RGB podsvícení klávesnice jsou samozřejmostí.

Buďme upřímní: za 47 593 Kč nekupujete nejlepší poměr cena/výkon. Seženete notebooky s výkonnější grafikou za podobné peníze. Ale budou těžší, plastové, s horším displejem nebo kratší výdrží. Zephyrus je pro ty, kdo chtějí herní výkon bez kompromisů v kvalitě zpracování. Díváme se na reálného a zřejmě jediného konkurenta MacBooku Pro, co se kvality zpracování a celkového balíčku týče. Původní cena činila 67 990 Kč – se slevovým kódem ALZADNY30 ušetříte přes 20 tisíc.

Volíte podle čistého výkonu, nebo hledáte vyvážený celek?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
