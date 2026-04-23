Asus ROG Zephyrus G16 zlevnil o 25 tisíc! Má RTX 5080, 64 GB RAM a svými rozměry vás překvapí Hlavní stránka Zprávičky ASUS ROG Zephyrus G16 je prémiový tenký herní notebook s RTX 5080, OLED displejem s 240 Hz a celokovovou konstrukcí Původně 98 990 Kč, nyní na Softcomu za 73 540 Kč — reálná úspora přes 25 tisíc Tloušťka 17 mm a hmotnost 1,95 kg dělají z tohoto stroje jeden z nejtenčích herních notebooků na trhu s RTX 5080 Jakub Kárník Publikováno: 23.4.2026 10:00 ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204 je na Softcomu za 73 540 Kč. Oproti původním 98 990 Kč je to pokles přes 25 tisíc. Na herní notebook s mobilní RTX 5080, 64 GB RAM a OLED displejem jde o jednu z nejzajímavějších cen letošního roku. Výkon a přenositelnost v jednom S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete špičkový herní notebook, který unesete v batohu — 1,95 kg a 17 mm tloušťka jsou v této výkonové třídě raritou. OLED displej s 240 Hz je navíc ideální pro hraní i pro kreativní práci.⚠️ Zvažte, že notebook se dodává bez operačního systému.💡 Za 73 540 Kč dostanete 16jádrový Intel Core Ultra 9 285H, RTX 5080 s 16 GB GDDR7, 64 GB LPDDR5X RAM, 1TB NVMe SSD (a druhý volný M.2 slot), 2,5K OLED displej se 100% DCI-P3 pokrytím, 90Wh baterii a Wi-Fi 7. Výkon a přenositelnost v jednom Hlavní argument Zephyrus G16 je trochu proti proudu toho, co od herního notebooku čekáte — váží jen 1,95 kg a je 17 mm tlustý. Pro srovnání, běžné herní notebooky s RTX 5080 se obvykle pohybují kolem 2,5–3 kg a tloušťka 25 mm a více není výjimkou. ASUS toho dosáhl celohliníkovým CNC obráběným šasi s eloxovaným povrchem, takže tělo notebooku působí opravdu prémiově. Na víku máte charakteristický Slash Lighting LED pruh s patnácti předprogramovanými animacemi — není to samozřejmě nutnost, ale v setmělé místnosti to vypadá efektně. Srdcem je Intel Core Ultra 9 285H s 16 jádry (6P + 8E + 2LPE) a výkonem až 5,4 GHz v turbo režimu. K němu se připojuje mobilní RTX 5080 s 16 GB GDDR7 paměti, která zvládne nejen moderní AAA hry ve 2,5K na ultra detaily s ray tracingem, ale i střih videa ve 4K, 3D modelování nebo lokální běh AI modelů. 64 GB LPDDR5X paměti je v této kategorii luxus, který ocení zejména kreativci. ASUS do chladicího systému nasadil tekutý kov jako tepelné rozhraní pro procesor a ventilátory Arc Flow 2. generace — v praxi to znamená, že notebook drží teploty pod kontrolou i při plné zátěži. A teď ten displej — 16″ OLED s rozlišením 2560 × 1600 a obnovovací frekvencí 240 Hz. Ke 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 se přidává certifikace VESA HDR True Black 500, G-SYNC, Pantone validace a NVIDIA Advanced Optimus s MUX přepínačem. S čím počítat Notebook se dodává bez operačního systému, takže si musíte připravit vlastní Windows 11 licenci nebo ji dokoupit zvlášť. Další věc, se kterou počítejte — 90Wh baterie je sice slušná kapacita a rychlonabíjení dokáže nabít na 50 % za 30 minut, ale při plném herním výkonu se dostanete jen na hodinu až dvě. Na kancelářskou práci a brouzdání po webu vám to ale bez problému vydrží celý den. A konečně — paměť je napájená přímo na desce bez možnosti upgradu, takže vybranou konfiguraci 64 GB neměníte. Úložiště naopak rozšířitelné je — vedle osazeného 1TB SSD máte druhý volný M.2 slot. Co je pro vás u herního notebooku důležitější — maximální výkon, nebo tenká konstrukce a nízká hmotnost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi