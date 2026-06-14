Jeden z nejlepších Windows notebooků je o 16 tisíc levnější! ASUS Zephyrus má nádherný OLED, výkonnou grafiku a skvěle zpracované tělo Hlavní stránka Zprávičky ASUS ROG Zephyrus G14 je prémiový 14" herní notebook v celohliníkovém těle s 3K OLED displejem (120 Hz), procesorem Ryzen AI 9 HX 370, grafikou RTX 5070, 32 GB RAM a 1TB SSD S kódem ALZADNY15 vyjde na 62 989 Kč místo původních 78 990 Kč – úspora 16 001 Kč Není to král poměru cena/výkon; platíte hlavně za špičkové zpracování a design, který má blízko k MacBooku Pro Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Čtrnáctipalcový herní notebook je svatý grál mezi přenosností a výkonem – a Zephyrus G14 se k němu blíží víc než většina konkurence. Teď ho s kódem ALZADNY15 koupíte za 62 989 Kč místo 78 990 Kč. Není to ale stroj pro lovce nejlevnějších snímků za sekundu, a hned si vysvětlíme proč. POŘÍDIT ZA 62 989 KČ Rychlé shrnutí:✅ Sedne vám, když chcete výkonné hraní i tvorbu v opravdu přenosném a luxusně zpracovaném těle, k tomu nádherný OLED a na herní notebook neuvěřitelnou výdrž baterie.⚠️ Berte v potaz, že za stejný výkon koupíte větší 16″ notebook levněji, paměť je připájená napevno, úložiště má jediný slot a procesor se pod zátěží pořádně zahřeje.💡 Za 62 989 Kč s kódem ALZADNY15 dostanete jeden z nejhezčích a nejlépe postavených herních notebooků – prémie za design je ale součástí ceny. Hliníkový skvost s nádherným OLEDem Hlavní lákadlo není surový výkon, ale provedení. Celohliníkové CNC tělo váží jen 1,5 kg a působí stejně prémiově jako MacBook Pro, k čemuž přispívá i decentní proužek Slash Lighting na víku místo křiklavého „gamer“ stylu. Korunou je 14″ OLED displej s 3K rozlišením (2880 × 1800), 120 Hz, stoprocentním pokrytím DCI-P3 a certifikací HDR True Black 500 – hluboká černá, přesné barvy a podle testů i šetrnost k očím díky minimálnímu blikání. O výkon se stará dvanáctijádrový Ryzen AI 9 HX 370 (s NPU na 50 TOPS, tedy plné Copilot+) a grafika RTX 5070 s 90W limitem, doplněné 32 GB RAM a 1TB SSD. Dohromady to utáhne moderní hry na vysoké detaily i náročnější kreativní práci, s pomocí DLSS 4 pak i ray tracing. Mile překvapí výdrž – v testech notebook u přehrávání videa zvládl kolem jedenácti hodin, což je na herní stroj výjimečné. Nechybí Wi-Fi 7, USB4, MUX Switch ani pohodlná klávesnice s velkým trackpadem. CHCI TENTO NOTEBOOK Co za ten luxus zaplatíte Pojďme narovinu k tomu, co Zephyrus není – král poměru cena/výkon. Za stejné peníze pořídíte větší 16″ herní notebook s výkonnější grafikou a lepším chlazením; u G14 si připlácíte za přenosnost a zpracování. S tím souvisí i tepelné kompromisy: procesor pod dlouhou zátěží šplhá ke skoro stovce stupňů a ventilátory o sobě dají vědět. Zásadní je i neupgradovatelnost – paměť je připájená napevno, takže těch 32 GB vám zůstane navždy, a úložiště má jediný M.2 slot, takže disk při rozšíření měníte, nepřidáváte. Připočtěte 8GB videopaměť, která na nejvyšší detaily s ray tracingem do budoucna nemusí stačit, lesklý displej náchylný na odlesky a chybějící krytku webkamery – a máte seznam věcí, se kterými je dobré počítat. Když jdete po nejvyšším počtu snímků za korunu, sáhněte po větším a levnějším. Pokud ale chcete výkonný herní i pracovní stroj, který unesete celý den, vypadá a působí prémiově a má jeden z nejhezčích displejů na trhu, je Zephyrus G14 ve slevě svůdná volba – jen s vědomím, že část ceny platíte za ten luxus. CHCI UŠETŘIT 16 001 KČ Připlatíte si za hliníkové tělo a přenosnost, nebo jdete po nejvyšším výkonu za nejmíň peněz? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza amd Asus Notebook nVidia slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025