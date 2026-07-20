Sleva 24 000 Kč na herní MacBook mezi notebooky. Zephyrus G14 s OLED a RTX 5060 je teď zásadně levnější Hlavní stránka Zprávičky ASUS ROG Zephyrus G14 kombinuje 3K OLED displej se 120 Hz, Ryzen AI 9 HX 370 a RTX 5060 v celokovovém těle o hmotnosti 1,5 kg Z původních 73 990 Kč spadl na 49 990 Kč – dolů šel o 24 000 Kč Bílá varianta se stejnou výbavou stojí 57 990 Kč, šedá je tedy o 8 000 Kč výhodnější Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zephyrus G14 je notebook, který se snaží být MacBookem mezi herními stroji – a sleva ho poprvé dostala pod psychologickou hranici. Verze s RTX 5060 a 32 GB RAM teď na Alze stojí 49 990 Kč místo původních 73 990 Kč. Zajímavý detail: identicky vybavená bílá varianta se prodává za 57 990 Kč, takže za šedou barvu vlastně dostáváte 8 000 Kč navíc k dobru. 👍 Berte, pokud chcete jeden notebook na hraní, práci i cestování – tahle kombinace výkonu, displeje a hmotnosti jinde pod padesát tisíc není.🤔 Váhejte, pokud plánujete časem přidat paměť – 32 GB RAM je připájených a rozšířit nejdou.💰 Cenovka: 49 990 Kč znamená slevu 24 000 Kč z uváděcí ceny a nejnižší částku, za jakou se tato konfigurace zatím prodávala. CHCI ZEPHYRUS SE SLEVOU 24 000 KČ Herní výkon v těle, které unesete v jedné ruce Celokovové unibody tělo měří na výšku 16,3 mm a váží 1,5 kg – to jsou rozměry pracovního ultrabooku, ne herního stroje. Uvnitř přitom sedí dvanáctijádrový Ryzen AI 9 HX 370 a RTX 5060 s MUX přepínačem, který ve hrách obchází integrovanou grafiku a přidává snímky navíc. Hvězdou je ale displej: 14″ OLED s rozlišením 2 880 × 1 800, 120 Hz a plným pokrytím DCI-P3. Na tomhle panelu vypadá skvěle Cyberpunk i střih videa – proto je G14 tak oblíbený u lidí, kteří přes den pracují a večer hrají. Potěší i Wi-Fi 7, 1TB SSD s volným druhým slotem M.2 a možnost nabíjení přes USB-C, když nechcete tahat 200W adaptér. Co je dobré vědět předem Tenké tělo si žádá kompromisy. Grafika běží na 90 W, takže stejná RTX 5060 v tlustém patnáctipalcovém notebooku podá o něco vyšší výkon – daň za 1,5 kg. 8 GB videopaměti stačí na hraní ve vysokých detailech, ale u nejnáročnějších novinek počítejte spíš s DLSS než s nativním rozlišením. A zmíněná připájená RAM znamená, že 32 GB je konečná – naštěstí je to kapacita, se kterou vydržíte roky. Bonus na závěr: ASUS dává po registraci rok ochrany proti náhodnému poškození zdarma, takže polití nebo pád v prvním roce řeší výrobce, ne vaše peněženka. Další zlevněné notebooky najdete v Mega slevách na Alze. KOUPIT ZA 49 990 KČ Preferujete tenký herní notebook s kompromisy ve výkonu, nebo tlustý stroj s maximálním výkonem? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025