Sleva 24 000 Kč na herní MacBook mezi notebooky. Zephyrus G14 s OLED a RTX 5060 je teď zásadně levnější

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.7.2026 06:00
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zephyrus g14 webp
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Zephyrus G14 je notebook, který se snaží být MacBookem mezi herními stroji – a sleva ho poprvé dostala pod psychologickou hranici. Verze s RTX 5060 a 32 GB RAM teď na Alze stojí 49 990 Kč místo původních 73 990 Kč. Zajímavý detail: identicky vybavená bílá varianta se prodává za 57 990 Kč, takže za šedou barvu vlastně dostáváte 8 000 Kč navíc k dobru.

👍 Berte, pokud chcete jeden notebook na hraní, práci i cestování – tahle kombinace výkonu, displeje a hmotnosti jinde pod padesát tisíc není.
🤔 Váhejte, pokud plánujete časem přidat paměť – 32 GB RAM je připájených a rozšířit nejdou.
💰 Cenovka: 49 990 Kč znamená slevu 24 000 Kč z uváděcí ceny a nejnižší částku, za jakou se tato konfigurace zatím prodávala.

CHCI ZEPHYRUS SE SLEVOU 24 000 KČ

Herní výkon v těle, které unesete v jedné ruce

Celokovové unibody tělo měří na výšku 16,3 mm a váží 1,5 kg – to jsou rozměry pracovního ultrabooku, ne herního stroje. Uvnitř přitom sedí dvanáctijádrový Ryzen AI 9 HX 370 a RTX 5060 s MUX přepínačem, který ve hrách obchází integrovanou grafiku a přidává snímky navíc. Hvězdou je ale displej: 14″ OLED s rozlišením 2 880 × 1 800, 120 Hz a plným pokrytím DCI-P3. Na tomhle panelu vypadá skvěle Cyberpunk i střih videa – proto je G14 tak oblíbený u lidí, kteří přes den pracují a večer hrají. Potěší i Wi-Fi 7, 1TB SSD s volným druhým slotem M.2 a možnost nabíjení přes USB-C, když nechcete tahat 200W adaptér.

Co je dobré vědět předem

Tenké tělo si žádá kompromisy. Grafika běží na 90 W, takže stejná RTX 5060 v tlustém patnáctipalcovém notebooku podá o něco vyšší výkon – daň za 1,5 kg. 8 GB videopaměti stačí na hraní ve vysokých detailech, ale u nejnáročnějších novinek počítejte spíš s DLSS než s nativním rozlišením. A zmíněná připájená RAM znamená, že 32 GB je konečná – naštěstí je to kapacita, se kterou vydržíte roky. Bonus na závěr: ASUS dává po registraci rok ochrany proti náhodnému poškození zdarma, takže polití nebo pád v prvním roce řeší výrobce, ne vaše peněženka. Další zlevněné notebooky najdete v Mega slevách na Alze.

KOUPIT ZA 49 990 KČ

Preferujete tenký herní notebook s kompromisy ve výkonu, nebo tlustý stroj s maximálním výkonem?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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