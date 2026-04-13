Výborná klávesnice ASUS ROG Strix Scope II X zlevnila o tisícovku! Má lubrikované spínače, české klávesy a otočné kolečko Jakub Kárník Publikováno: 13.4.2026 18:00 Prémiová herní klávesnice s českým rozložením a velkým Enterem za 2 653 Kč. ASUS ROG Strix Scope II X je na Alze za 2 653 Kč s kódem ALZADNY30. Plnohodnotný 100% formát s numerickou klávesnicí, mechanické spínače vyměnitelné za provozu, tlumicí pěna uvnitř, multifunkční kolečko, streamovací klávesy a odnímatelná magnetická opěrka zápěstí. Hodnocení 4,9 z 5 se 100% doporučením u 19 recenzentů — nikdo ji nevrátil a nikdo si nestěžuje na podstatu produktu. Co uživatele nadchlo S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiovou mechanickou klávesnici s CZ/SK rozložením, velkým Enterem a plnou výbavou — na hry i každodenní psaní.⚠️ Zvažte, že české znaky jsou hůře podsvícené než hlavní symboly, levý Shift je úzký (ISO layout) a přibalený kabel není opletený.💡 Za 2 653 Kč dostanete hotswap spínače ROG NX Snow V2, tlumicí pěnu, RGB s Aura Sync, multifunkční kolečko, streamovací klávesy, opěrku zápěstí a USB-C připojení. Co uživatele nadchlo Spínače ROG NX Snow V2 (lineární, aktivační síla 39,2 g, dráha 1,8 mm) jsou podle recenzentů univerzální — fungují skvěle na hry i na celodenní psaní. Jsou tišší než většina mechanických spínačů díky vestavěné tlumicí pěně a lubrikovaným stabilizátorům. A protože jsou hotswap, můžete si je kdykoli vyměnit za jiné bez pájení. Jeden recenzent testoval sadu různých spínačů a nakonec se vrátil k výchozím — tak dobře sedí. CZ/SK layout s velkým Enterem je pro místní trh klíčový — většina prémiových herních klávesnic existuje jen v US rozložení. Multifunkční kolečko vpravo nahoře ovládá hlasitost, přehrávání i jas podsvícení. Klávesy F1–F5 slouží jako streamovací zkratky (Xbox Game Bar, nahrávání, screenshot). RGB podsvícení přes Aura Sync se synchronizuje s ostatním ASUS příslušenstvím. Klávesnice váží 900 gramů — drží pevně na stole. S čím počítat České znaky jsou méně podsvícené než hlavní symboly — při slabším jasu je hůře čtete. Levý Shift je úzký kvůli ISO rozložení — standardní u CZ klávesnic, ale pokud přecházíte z US layoutu, chvíli si zvykáte. Přibalený USB-C kabel není opletený a působí levněji než zbytek klávesnice — několik uživatelů ho rovnou vyměnilo. Magnetická opěrka zápěstí drží, ale ne extrémně pevně. A software Armory Crate je funkční, ale složitější než třeba Logitech G-Hub. Mechanická klávesnice s CZ rozložením, nebo raději US layout a zvyk? Co preferujete vy?