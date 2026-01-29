Prémiovou klávesnici ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless s českou lokalizací koupíte v akci Hlavní stránka Zprávičky ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless s CZ/SK lokalizací klesla na Alze na historické minimum 3 525 Kč Klávesnice nabízí mechanické spínače ROG NX Snow, třírežimové bezdrátové připojení a 96% kompaktní formát Uživatelé chválí kvalitu zpracování a tichý chod, ale kritizují čitelnost českých popisků při podsvícení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte mechanickou herní klávesnici s českými popisky, která nezabere půlku stolu? ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless právě na Alze dosáhla svého historického cenového minima. S kódem ALZADNY25 ji pořídíte za 3 525 Kč, což je o více než tisícovku méně oproti běžné ceně 4 700 Kč. Kompaktní formát s plnou výbavou Klávesnice využívá 96% formát, který zachovává numerický blok i funkční klávesy, ale díky chytrému uspořádání zabírá výrazně méně místa než tradiční fullsize modely. S rozměry 37,7 × 13,1 cm a hmotností přesahující kilogram působí solidně a na stole se nehýbe. Česká varianta klávesnice má oproti standardní verzi s US lokalizací (viz úvodní obrázek) užší Shift a ENTER do písmena „L“. Foto: Radovan, Dobruška/recenze na Alza.cz O připojení se starají hned tři režimy – bezdrátový 2,4GHz přijímač pro minimální latenci, Bluetooth pro připojení k více zařízením a klasický USB-C kabel. Výdrž baterie podle uživatelů překračuje dva týdny běžného používání, což potvrzují i recenze na Alze. Spínače ROG NX Snow s tovární lubrikací Srdcem klávesnice jsou lineární mechanické spínače ROG NX Snow s aktivační silou 39,2 cN a aktivační dráhou pouhých 1,8 mm. ASUS je z výroby lubrikuje, což zajišťuje hladký chod bez nepříjemného škrábání. Spínače jsou navíc vyměnitelné (hotswap), takže si je můžete časem nahradit jinými podle preference. CHCI KLÁVESNICI ASUS V AKCI Integrovaná pěna tlumící zvuk pohlcuje ozvěny uvnitř těla klávesnice. Výsledkem je příjemně tlumený zvukový projev, který ocení zejména ti, kteří sdílejí pracovní prostor s ostatními. Streamovací klávesy a multifunkční kolečko Klávesy F1 až F5 jsou přednastavené jako zkratky pro Xbox Game Bar – snímek obrazovky, nahrávání posledních 30 sekund nebo ovládání mikrofonu zvládnete jedním stiskem. Multifunkční kolečko v pravém horním rohu pak slouží k ovládání hlasitosti, přehrávání médií nebo úpravě jasu podsvícení. RGB podsvícení je plně programovatelné přes software Armoury Crate a podporuje synchronizaci ASUS Aura Sync s dalšími kompatibilními periferiemi. V balení najdete také odnímatelnou opěrku zápěstí a tři možnosti nastavení úhlu sklonu. Co říkají uživatelé Klávesnice má na Alze hodnocení 4,4 z 5 hvězd od deseti uživatelů. Recenzenti nejčastěji chválí kvalitní zpracování, tiché a příjemné spínače NX Snow a solidní výdrž baterie. „Nejlepší klávesnice, kterou jsem zatím měl. Vydrží déle než 14 dní nabitá,“ píše jeden z hodnotících. Kritika míří především na čitelnost českých popisků. Sekundární znaky jsou podle uživatelů malé a při zapnutém podsvícení špatně viditelné. Další výtka směřuje k softwaru Armoury Crate, který občas vyžaduje restart počítače. Někteří také zmiňují krátký levý Shift, což je daň za dvouřádkový Enter typický pro evropské rozložení. Pro koho klávesnice je a není ROG Strix Scope II 96 Wireless dává smysl pro hráče, kteří chtějí kompaktní bezdrátovou klávesnici s českými popisky a nechtějí sahat po drahých prémiových modelech typu ROG Azoth. Hodí se také pro ty, kdo střídají práci a hraní – streamovací klávesy a multifunkční kolečko ocení obě skupiny. Naopak pokud lpíte na dokonalé čitelnosti popisků za všech světelných podmínek nebo preferujete větší levý Shift, podívejte se raději po US verzi nebo jiném modelu. Za 3 525 Kč je to nicméně jedna z nejzajímavějších nabídek v kategorii bezdrátových mechanických klávesnic s českou lokalizací. Zvažujete přechod na mechanickou klávesnici? 