Herní notebook ASUS ROG Strix G18 s RTX 5070, Ryzenem 9 a 240Hz displejem zlevnil o tisíce

  • ASUS ROG Strix G18 s RTX 5070 nyní na Alze za 42 290 Kč místo původních 60 490 Kč
  • Herní notebook kombinuje 18" displej s rozlišením 2,5K a 240Hz obnovovací frekvencí
  • Tříkilový kolos s 280W adaptérem je spíše přenosný desktop než klasický notebook

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
14.2.2026 20:00
Když ASUS loni v květnu uvedl herní notebook ROG Strix G18 G814PP-NEBULA018W, Alza jej prodávala za 60 490 Kč. O necelý rok později si stejný stroj můžete pořídit za 42 290 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY15. To představuje úsporu přes 18 tisíc korun – a vzhledem k tomu, co notebook nabízí, jde o zajímavou příležitost pro specifický typ uživatelů.

Desktopový výkon v přenosném těle

ROG Strix G18 pohání procesor AMD Ryzen 9 8940HX se 16 jádry a 32 vlákny, který dosahuje frekvence až 5,3 GHz. Jde o čip desktopové třídy, který zvládne nejen hry, ale také rendering videa, kompilaci rozsáhlých projektů nebo práci s AI modely. Grafickou stránku obstarává NVIDIA GeForce RTX 5070 s 8GB paměti GDDR7 a TGP 115 W, která díky architektuře Blackwell nabízí podporu DLSS 4 a plnohodnotný ray tracing.

ASUS ROG Strix G18 G814PP NEBULA018W render zepredu

Paměťová výbava zahrnuje 32 GB DDR5 RAM s možností rozšíření na 64 GB a 1TB NVMe SSD čtvrté generace. Notebook disponuje dvěma sloty pro paměťové moduly i dvěma M.2 pozicemi pro úložiště, takže případný upgrade není problém.

Displej pro hráče i tvůrce

Jedním z největších lákadel je 18palcový ROG Nebula displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a poměrem stran 16:10. Panel nabízí 240Hz obnovovací frekvenci s odezvou 3 ms a podporu G-Sync, což ocení především hráči kompetitivních titulů. Díky 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a certifikaci Pantone Validated však displej poslouží i pro střih videa nebo grafickou práci.

Pro koho tento notebook dává smysl

ROG Strix G18 je ideální volbou pro náročné hráče, kteří chtějí AAA tituly s ray tracingem na vysokých detailech, ale nemají prostor na stolní počítač. Rozlišení 2,5K představuje vhodný kompromis mezi ostrostí obrazu a výkonem – RTX 5070 zde podává lepší výsledky než ve 4K.

ASUS ROG Strix G18 G814PP NEBULA018W render pohled shora

Notebook ocení také tvůrci obsahu pracující s videem v Premiere Pro nebo DaVinci Resolve, 3D grafici využívající Blender či animátoři v After Effects. Šestnáct procesorových jader v kombinaci s CUDA akcelerací a kvalitním panelem tvoří solidní základ pro kreativní práci. Podobně dobře poslouží IT studentům a vývojářům, kteří potřebují výkon na virtualizaci, Docker nebo kompilaci rozsáhlých projektů.

Kdo by se měl notebooku raději vyhnout?

Buďme upřímní – tohle není notebook pro každého. Se svými třemi kilogramy a 280W adaptérem jde spíše o přenosný desktop, který budete přesouvat mezi stolem doma a stolem na koleji. Pro člověka, který potřebuje pracovat v kavárně nebo často cestuje, existují vhodnější alternativy.

Výdrž baterie s kapacitou 90 Wh při náročném využití odpovídá spíše 4–6 hodinám běžné práce, nikoliv celodennímu provozu. A pokud hrajete především League of Legends nebo Counter-Strike, investice téměř 43 tisíc korun je zbytečná – tyto tituly rozjedete i na podstatně levnějším hardwaru. Stejně tak pro manažery či konzultanty, kteří potřebují nenápadný pracovní stroj, bude herní design s RGB podsvícením spíše na obtíž.

Verdikt: Brutální výkon pro ty, kdo ho využijí

ASUS ROG Strix G18 je stroj pro uživatele, kteří chtějí jediné a mimořádně výkonné zařízení na hraní i práci a neřeší mobilitu. Pokud bydlíte na koleji nebo v malém bytě bez místa na desktop a vyžadujete nekompromisní výkon, dává tato koupě smysl. Za aktuálních 42 290 Kč získáte kombinaci RTX 5070, Ryzen 9 HX a 240Hz displeje, která je v tomto cenovém segmentu konkurenceschopná.

Uvažujete o pořízení herního notebooku místo stolního PC?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
