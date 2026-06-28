Špičková herní sluchátka ASUS ROG můžete mít o tisícovku levněji a ještě dostanete dárek. Stačí k tomu jediné Hlavní stránka Zprávičky ASUS ROG Pelta jsou lehká bezdrátová herní sluchátka (309 g) se třemi režimy připojení a 50mm měniči s titanovou membránou S členstvím AlzaPlus+ vyjdou na 2 519 Kč místo 3 599 Kč (úspora 1 080 Kč) K tomu teď dostanete podložku pod myš ASUS jako dárek v hodnotě 799 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Chcete si dopřát upgrade svých herních sluchátek? Skvěle hodnocený headset ASUS ROG Pelta teď s členstvím AlzaPlus+ pořídíte za 2 519 Kč místo 3 599 Kč. Zaujme nízkou hmotností, třemi režimy připojení a 50mm měniči s titanovou membránou. Jako dárek navíc nyní obdržíte podložku pod myš v hodnotě 799 Kč. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete lehká pohodlná herní sluchátka s výborným mikrofonem a třemi režimy připojení.⚠️ Zvažte, že dongle 2,4 GHz je citlivý na rušení od Wi-Fi, software Armoury Crate bývá otravný a Xbox není podporovaný.💡 Za 2 519 Kč s AlzaPlus+ jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výkon mezi bezdrátovými headsety. Proč jsou tahle sluchátka zajímavá Hlavní devíza je pohodlí a nízká hmotnost. Headset ASUS ROG Pelta váží jen 309 gramů a má elastický náhlavní pásek a prodyšné látkové náušníky, takže ho podle recenzentů nosíte i celý den bez bolesti uší. Velkou výhodou je třírežimové připojení: bezdrátově přes nízkolatenční 2,4GHz dongle ROG SpeedNova, přes Bluetooth nebo kabelem USB-C. K tomu odnímatelný mikrofon a RGB podsvícení. Za 2 519 Kč s AlzaPlus+ je to balík, který běžně stojí víc. Druhý důvod je univerzálnost. Díky třem režimům si Peltu spárujete s PC, Macem, PlayStationem 4 i 5, Nintendo Switchem i telefonem a snadno mezi nimi přepínáte. Recenzenti i odborná média ji opakovaně označují za jeden z nejlepších bezdrátových headsetů ve své cenové třídě. Klíčové parametry vysvětlené lidsky O zvuk se starají 50mm měniče ROG s titanovou membránou s frekvenčním rozsahem 20 až 20 000 Hz a impedancí 32 ohmů. Konstrukce je uzavřená a obepíná uši (v popisu bývá uvedeno „na uši“, ale fakticky jde o pohodlnější náušníky kolem uší). Mikrofon je odnímatelný, 10mm superširokopásmový s výklopným raménkem a na konci má kontrolku, která svítí při ztlumení. Ovládání obstarává posuvný přepínač režimů, tlačítko mute, kolečko hlasitosti a funkční tlačítko. K výdrži je potřeba být přesný: výrobce uvádí až 70 hodin v režimu 2,4 GHz, ale to platí s vypnutým RGB a ztlumeným mikrofonem. Se zapnutým podsvícením je to 45 hodin, v Bluetooth režimu až 90 hodin (60 hodin s RGB). Praktické je rychlé nabíjení: 15 minut stačí na zhruba 3 hodiny provozu. Nabíjí se přes USB-C a v balení je i redukce z USB-C na USB-A. KOUPIT ZA 2 519 KČ Zvuk, mikrofon a pohodlí Na hraní hodnotí recenzenti zvuk velmi dobře — poznáte směr, odkud zvuk přichází, výšky jsou čisté a po doladění v ekvalizéru zní headset výrazně lépe. Velkou pochvalu sklízí mikrofon, který patří mezi nejlepší v této cenové třídě a zachytí hlas čistě. Bodují i látkové náušníky, ve kterých se tolik nepotí uši, a fakt, že sedí i lidem s brýlemi nebo větší hlavou. Férově ale řekněme, kde jsou hranice: na poslech hudby je zvuk spíš průměrný a bez úprav v ekvalizéru působí plošeji, je to prostě herní headset. A v Bluetooth režimu je kvalita zvuku znatelně nižší než přes 2,4GHz dongle, takže pro nejlepší zážitek sahejte po dongle. Co je AlzaPlus+ a jak funguje ta sleva Cena 2 519 Kč je členská cena programu AlzaPlus+, proto pár slov k němu. AlzaPlus+ je placené členství za 299 Kč ročně (25 Kč měsíčně) nebo 59 Kč měsíčně, jehož hlavní výhodou je doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst bez minimální hodnoty objednávky a exkluzivní členské slevy na vybrané zboží — kam patří i tahle sluchátka. Členství můžete kdykoliv zdarma zrušit. Proč to u tohohle nákupu dává smysl: členská sleva 30 % tady ušetří 1 080 Kč, zatímco roční členství stojí jen 299 Kč. Jinými slovy, úspora na jediných sluchátkách pokryje členství na celý rok hned několikrát a doručení zdarma pak využijete u dalších nákupů. Standardní cena bez členství přitom podle cenové historie není nijak výrazně zlevněná, takže reálnou hodnotu tu tvoří právě AlzaPlus+. OBJEDNAT NA ALZE Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,6 z 5 ze 182 hodnocení a 87 % zákazníků je doporučuje — to je velký vzorek se silnou vypovídací hodnotou. Nejčastěji lidé chválí nízkou hmotnost a pohodlí i po několika hodinách, kvalitní odnímatelný mikrofon, látkové náušníky a snadné přepínání mezi režimy připojení. Opakovaně zaznívá, že jde o jeden z nejlepších headsetů v této ceně, a to i ve srovnání s dražší konkurencí. Kritika se soustředí hlavně do dvou oblastí. První je software ASUS Armoury Crate — řada uživatelů si stěžuje na problémovou instalaci, časté aktualizace a nestabilitu, přitom bez něj nenastavíte ekvalizér, prostorový zvuk ani RGB. Druhou je rušení 2,4GHz dongle v blízkosti Wi-Fi routeru, které způsobuje praskání a výpadky; mnozí to vyřešili oddálením dongle USB prodlužkou, někomu to ale vadilo natolik, že sluchátka vrátil. VYUŽÍT SLEVU S ALZAPLUS+ Na co si dát pozor Nejdůležitější upozornění pro konzolisty: ROG Pelta nepodporuje Xbox. Specifikace uvádí kompatibilitu s PC, Macem, PlayStationem 4/5, Switchem a mobily, ale na Xbox X/S jsou podle uživatelů nepoužitelné — pokud hrajete primárně na Xboxu, hledejte jinde. Dál počítejte s tím, že výdrž „až 70 hodin“ platí jen s vypnutým RGB a ztlumeným mikrofonem; v reálném provozu se zapnutým podsvícením bude nižší. Dvě technické drobnosti: 2,4GHz dongle je poměrně velký, snadno vypadává z USB-C portu a náhradní se špatně shání, takže na něj dávejte pozor. A protože jde o bezdrátové zařízení s baterií, platí, že baterie je brána jako spotřební díl — na samotný akumulátor je kratší krytí než na produkt jako celek (24 měsíců). Pro nastavení EQ, prostorového zvuku a RGB navíc potřebujete nainstalovaný software, který může dát při zprovoznění práci. Kdy to smysl nedává Pokud hrajete hlavně na Xboxu, tahle sluchátka rovnou pomiňte. Stejně tak pokud hledáte špičkový zvuk primárně na hudbu a filmy, je Pelta laděná na hraní a audiofila plně neuspokojí. A kdo nechce řešit software ani případné rušení dongle, ocení spíš jednodušší headset. Pro hráče na PC, PlayStationu, Switchi nebo telefonu, kteří chtějí lehký, pohodlný a univerzální bezdrátový headset s výborným mikrofonem, je ale cena 2 519 Kč s AlzaPlus+ skvělá nabídka. Verdikt: pro koho se to vyplatí ASUS ROG Pelta jsou lehká, pohodlná a univerzální herní sluchátka s výborným mikrofonem, která za 2 519 Kč s AlzaPlus+ nabízejí jeden z nejlepších poměrů cena/výkon mezi bezdrátovými headsety — a k tomu teď podložku jako dárek. Hlavní rezervy jsou otravný software Armoury Crate, citlivost 2,4GHz dongle na rušení a chybějící podpora Xboxu. Komu tyhle body nevadí a hraje na podporovaných platformách, ten dostane headset, který se chválí napříč recenzemi i odbornými médii. CHCI SLUCHÁTKA ZA 2 519 KČ Sázíte u herních sluchátek na bezdrát a pohodlí, nebo dáváte přednost kabelu a maximálnímu zvuku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Asus hraní her Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024