Herní router ASUS ROG GT6 je v Česku k mání za parádní cenu! Zlevnil o více než 4 tisíce korun Hlavní stránka Zprávičky Herní mesh systém ASUS ROG Rapture GT6 (1-pack) je nyní jen za 3 573 Kč na BohemiaPC Prémiový mesh router s WiFi 6 nabízí rychlost až 4804 Mb/s a speciální herní funkce Nabízí AX10000 Tri-band připojení, 2.5Gb WAN port a kompletní balíček bezpečnostních funkcí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte skutečně výkonný herní WiFi systém s prémiovou výbavou, ale nechcete utratit jmění, máme pro vás skvělou zprávu. Na BohemiaPC.cz je nyní k dispozici špičkový ASUS ROG Rapture GT6 (1-pack) za pouhých 3 573 Kč. Jde o slevu téměř 55 % oproti původní ceně, která se při uvedení na český trh pohybovala kolem 8 000 Kč. Co víc, podle cenového srovnávače Heureka nabízí BohemiaPC tento model o přibližně 500 Kč levněji než ostatní české e-shopy. Co za tuto cenu vlastně dostanete? ASUS ROG Rapture GT6 není jen tak ledajaký WiFi router – jde o prémiový herní mesh systém navržený speciálně pro hráče. To dokazuje nejen podsvícené ROG logo, ale především technické parametry, které uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. V této cenové akci jde o jednotlivý mesh router (1-pack), který lze později rozšířit o další nody pro pokrytí větších prostor. Na rozdíl od běžných routerů nabízí Rapture GT6 tri-band AX10000 technologii s maximální teoretickou rychlostí až 10 Gbps. Konkrétně poskytuje rychlost 574 Mbps na 2,4GHz pásmu a až 4804 Mbps na každém ze dvou 5GHz pásem. Herní funkce, které konkurence nenabízí Co dělá z tohoto zařízení skutečně herní router? ASUS ROG Rapture GT6 nabízí speciální vychytávky určené přímo pro hráče. Na zadní straně najdete dedikovaný herní port, který automaticky upřednostňuje šířku pásma pro připojená herní zařízení, jako jsou konzole nebo PC. Tato funkce zajišťuje, že hraní bude mít vždy prioritu před ostatními zařízeními v domácnosti. V aplikaci pak najdete užitečný nástroj Game Radar, který vám pomůže identifikovat kvalitu připojení k serverům pro konkrétní hry. Nechybí ani mobilní herní režim pro prioritizaci mobilních zařízení při hraní a pokročilé QoS nastavení, které poskytuje extra šířku pásma právě pro online hraní. ZOBRAZIT AKCI Hardwarová výbava na špičkové úrovni Pod elegantním bílým povrchem se skrývá velmi výkonný hardware. Router je osazen 1,7GHz tříjádrovým procesorem, 512 MB RAM a 256 MB flash paměti. Konektivita je také na výborné úrovni – na zadní straně najdete 2,5Gb WAN port pro ultra-rychlé připojení k internetu, tři gigabitové LAN porty s podporou link aggregation a USB 3.2 port pro připojení externích zařízení. Bezpečnost a extra funkce zdarma Velkým bonusem je doživotní licence na anti-malware a rodičovskou kontrolu od Trend Micro, která je součástí balení. K dispozici je také ASUS Instant Guard software, který usnadňuje konfiguraci VPN. Správa zařízení probíhá přes intuitivní mobilní aplikaci nebo webovou konzoli, kde můžete jednoduše nastavit všechny funkce včetně bezpečnostních filtrů, QoS prioritizace či herních režimů. Aplikace také nabízí čtyři herně inspirované motivy a možnost upravit RGB podsvícení loga ROG podle vašich preferencí. KOUPIT ROG ROUTER Závěr: Prémiový herní router za cenu běžného zařízení S cenou pouhých 3 573 Kč na BohemiaPC.cz představuje ASUS ROG Rapture GT6 (1-pack) aktuálně nejlepší poměr cena/výkon v kategorii herních WiFi systémů na českém trhu. Za tuto cenu získáte zařízení, které běžně stojí více než dvojnásobek, a to bez jakýchkoliv funkčních omezení (vyjma Wi-Fi 7). Kombinace vynikajícího výkonu, špičkových herních funkcí, snadné instalace a kompletního bezpečnostního balíčku z něj dělá jasnou volbu nejen pro hráče, ale pro každého, kdo hledá skutečně výkonné WiFi řešení. Navíc s možností pozdějšího rozšíření o další nody získáváte flexibilní systém, který poroste s vašimi potřebami. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si prémiový herní mesh systém za méně než polovinu běžné ceny? 