Tenhle ASUS notebook stojí jen 8 tisíc! Má slušný procesor, Full HD displej a vojenskou certifikaci Hlavní stránka Zprávičky ASUS ExpertBook B1 B1503 zlevnil na Alza.cz z 11 390 Kč na 8 590 Kč s kódem ALZADNY20 Na Heurece a v menších e-shopech najdete stejný model ještě levněji – od 8 016 Kč Notebook nabízí Intel Core 3 N355 (8 jader), 15,6" Full HD IPS, 256 GB SSD a vojenský certifikát MIL-STD-810H Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Notebook s vojenskými certifikacemi a použitelným procesorem za 8 tisíc korun? Zní to jako nesmysl, ale ASUS ExpertBook B1 B1503 to nějak dokázal. Na Alza.cz aktuálně stojí 8 590 Kč se slevovým kódem ALZADNY20, přičemž v červenci přišel na trh za 11 390 Kč. Na Heurece a v menších e-shopech najdete stejný model ještě levněji – od 8 016 Kč. Neočekávejte od něj zázraky, ale pokud hledáte základní počítač pro kancelář, školu nebo domácnost, není to propadák. Intel Core 3 N355 – co je to za procesor? ASUS ExpertBook B1 pohání Intel Core 3 N355 – procesor z úplně nové řady, kterou Intel spustil v prvním kvartálu 2025. Jde o 8jádrový čip s taktem 1,9 GHz a turbo frekvencí až 3,9 GHz. TDP je nastaveno na pouhých 15 W, což znamená nízkou spotřebu a tichý chod. V praxi to znamená výkon srovnatelný s Core i3 z minulých generací. Na běžnou kancelářskou práci (textové dokumenty, tabulky, prohlížeč s desítkami záložek) to stačí. Na střih videa ve 4K, pokročilou úpravu fotek nebo náročné hry ale rozhodně ne. Jde o typický procesor pro nenáročné uživatele, kteří potřebují spolehlivý nástroj na každodenní úkoly. KOUPIT ASUS EXPERTBOOK B1 Grafiku obstarává Intel UHD Graphics s 32 výpočetními jednotkami a taktem až 1,35 GHz. Podpora DirectX 12.1, OpenGL 4.6 a OpenCL 3.0 znamená, že zvládnete přehrávat 4K video při 60 fps, ale na hraní novějších her to nestačí. Případně si zahrajete starší tituly nebo indie hry s nízkými nároky. Co za 8 tisíc dostanete? ASUS ExpertBook B1 B1503 nabízí 15,6″ Full HD IPS displej s rozlišením 1920 × 1080 pixelů, jasem 300 nitů a antireflexní úpravou. Poměr obrazovky k tělu je 87 %, což znamená tenké rámečky po stranách. Barevné pokrytí 45 % NTSC není nic extra – pro kancelářskou práci to stačí, na profesionální úpravu fotek ne. Displej má certifikaci TÜV Rheinland Low Blue Light, která redukuje modré světlo a snižuje únavu očí při delším používání. To ocení každý, kdo tráví u počítače celý den. Obnovovací frekvence je standardních 60 Hz. Operační paměť má kapacitu 8 GB LPDDR5x, což je rychlý typ RAM, ale bohužel nejde rozšířit – paměť je napevno připájená na základní desce. Pro běžné použití to stačí, ale pokud plánujete mít otevřených 50 záložek v prohlížeči, několik tabulek a video konferenci současně, může vám paměť rychle dojít. KOUPIT ASUS EXPERTBOOK B1 Úložiště tvoří 256 GB SSD s rozhraním M.2 NVMe PCIe 4.0. To je rychlý disk, ale kapacita je malá. Systém zabere přibližně 50 GB, takže vám zbyde kolem 200 GB na data. Pokud potřebujete více místa, budete muset dokoupit externí disk nebo vyměnit SSD za větší verzi. Vojenský standard MIL-STD-810H Jednou z hlavních předností ASUS ExpertBooku B1 je certifikace MIL-STD-810H – americký vojenský standard, který zaručuje odolnost proti extrémním podmínkám. Notebook prošel testy na: Teplotní výkyvy (funguje od -20 °C do +60 °C) Náhlé otřesy a pády Silné vibrace Vysokou vlhkost Prach a nečistoty To neznamená, že notebook můžete házet do batohu jak cihlu, ale vydrží mnohem víc než běžné spotřebitelské notebooky. Pokud cestujete, nosíte notebook do školy nebo pracujete v terénu, je to cenná vlastnost. Konstrukce je plastová (ne hliníková), ale díky prodělané certifikaci je pevnější než vypadá. Hmotnost 1,59 kg je pro 15,6″ notebook výborná – většina konkurentů váží 1,8–2 kg. Kancelářská výbava ASUS ExpertBook B1 má veškerou výbavu, kterou v kanceláři potřebujete. Numerická klávesnice usnadní práci s tabulkami, podsvícená klávesnice vám pomůže při práci v noci. Rozvržení je české, takže nemusíte řešit americkou QWERTY. Webkamera má rozlišení 720p a fyzický kryt pro ochranu soukromí. To oceníte při online schůzkách – stačí jedním pohybem zakrýt kameru a máte jistotu, že vás nikdo nesleduje. Notebook má také AI oboustranné potlačení šumu, které eliminuje rušivé zvuky z okolí při videokonferencích. KOUPIT ASUS EXPERTBOOK B1 Konektorová výbava zahrnuje 2× USB-C, 2× USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), HDMI, RJ-45 (LAN) a Combo Audio Jack. USB-C porty slouží k nabíjení (45 W) i přenosu dat. WiFi 6E a Bluetooth 5.3 zajistí rychlé bezdrátové připojení. Baterie má kapacitu 42 Wh, což je malá hodnota. ASUS neuvádí přesnou výdrž, ale s 15W procesorem a Full HD displejem můžete počítat zhruba se 5-6 hodinami běžné práce. Na celodenní práci bez nabíječky to nestačí. Pro koho je ASUS ExpertBook B1 ideální? Tento notebook dává smysl pro každého, kdo: Hledá levný počítač pro kancelářskou práci (textové dokumenty, tabulky, prohlížeč) Potřebuje odolný notebook s vojenskou certifikací Chce lehkou konstrukci (1,59 kg) pro nošení v batohu Ocení česko-slovenskou klávesnici s numerickým blokem Umí nainstalovat operační systém sám (Windows 11 nebo Linux) Na druhou stranu, pokud potřebujete notebook na střih videa, pokročilou úpravu fotek, hraní her nebo plánujete mít otevřených desítky aplikací současně, budete potřebovat výkonnější hardware. Akce s kódem ALZADNY20 platí na Alza.cz, ale ještě lepší cenu najdete na Heurece (od 8 016 Kč). Pokud hledáte solidní základ pro nenáročné použití a nepotřebujete nejnovější výkon, je teď ta správná chvíle. Stačil by vám podobný notebook? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi