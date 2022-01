Asistentka Alexa navedla dívku, aby si hrála se zásuvkou

Chytré technologie jsou velmi efektivní sluha, ale někdy i skutečně nebezpečný pán. Své by o tom mohli vyprávět nejen fanoušci proslulého Terminátora, ale také někteří uživatelé současných smart výdobytků. Velmi odstrašující zkušenost nedávno získaly Američanka Kristin Livdahl a její desetiletá dcera, které doma používají reproduktor Amazon Echo s hlasovou asistentkou Alexa. Ta dívku po žádosti o nějakou výzvu navedla, aby napůl strčila adaptér do zásuvky a jeho kolíků se dotkla mincí. To by při úspěšném kontaktu vodičů pochopitelně mohlo způsobit velké neštěstí.

Znepokojená Kristin Livdahl na Twitteru popsala, že chytrou asistentku okamžitě okřikla a že věří, že by její dcera nikdy nic takového nezkoušela. Odkud se výzva vzala a proč ji dívka vyžadovala? Matka s dcerou údajně před incidentem prováděly různé obtížnostní a zábavné cviky. Když pak dívka chtěla od chytrého reproduktoru nějakou další “challenge”, našla hlasová asistentka Alexa zmíněnou nebezpečnou hru na internetu a nahlas ji přečetla.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021