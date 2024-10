Koncem srpna jsme se od vývojářů moderně zpracovaného prohlížeče Arc Search dozvěděli, že již velice brzy dorazí jeho verze pro zařízení s Androidem. Tvůrci svá někdejší slova dodržují, a tak se již nyní můžete i vy připojit do otevřené beta verze a stáhnout si novou aplikaci přímo z Obchodu Play.

Prohlížeč Arc se na počítačích jeví jako lákavá alternativa pro všem dobře známý Google Chrome a majitelé iPhonů potvrdili, že naprosto skvěle funguje i jeho verze pro telefony. Na App Store se pyšní perfektním hodnocením 4,9 hvězdiček z 5, přičemž se vychází z celkově 13 tisíc uživatelských recenzí.

oh by the way… Arc Search on Android is now officially in open beta 🧪https://t.co/a1lIeI4yWa https://t.co/10uzClIQ9c

— Arc (@arcinternet) October 4, 2024