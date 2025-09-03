Alza vyprodává hit zimního období! Chytrá termostatická hlavice Aqara je právě teď nejlepší investicí Hlavní stránka Zprávičky Chytrá termostatická hlavice Aqara Radiator Thermostat E1 je nyní za pouhých 756 Kč Podporuje Zigbee 3.0 a rozumí si s Apple HomeKit, Google Home, Alexa i IFTTT Pomůže snížit náklady na vytápění až o 30 % díky chytré regulaci a automatizacím Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Přemýšlíte, jak ušetřit na vytápění během topné sezóny, ale nechcete se vzdát tepelného komfortu? Máme pro vás skvělou zprávu – chytrá termostatická hlavice Aqara Radiator Thermostat E1 je nyní na Alza.cz k dispozici za pouhých 756 Kč s použitím kódu ALZADNY15. To představuje slevu 44 % oproti původní ceně 1349 Kč. Za tuto cenu získáte zařízení, které dokáže nejen automaticky regulovat teplotu podle vašich potřeb, ale také výrazně ušetřit na nákladech za energie. Co nabízí Aqara Radiator Thermostat E1 za tuto cenu? Jak vám pomůže ušetřit na vytápění? Chytré funkce a široká kompatibilita Snadná instalace během pár minut Co říkají uživatelé? Bezkonkurenční poměr cena/výkon Co nabízí Aqara Radiator Thermostat E1 za tuto cenu? Aqara Radiator Thermostat E1 je kompaktní chytrá termostatická hlavice, která se snadno instaluje na běžné radiátory. Její největší předností je technologie Zigbee 3.0, která zajišťuje spolehlivé připojení a minimální spotřebu baterie. Na rozdíl od běžných termostatických hlavic umožňuje dálkové ovládání teploty z aplikace i automatické přizpůsobení vytápění podle vašich denních harmonogramů. Hlavice disponuje přehledným podsvíceným LCD displejem, který zobrazuje aktuální teplotu a různé ikony pro jednotlivé režimy. Oceníte i intuitivní otočný mechanismus, kterým můžete teplotu snadno měnit i manuálně. Stačí otočit kroužkem a hlavice reaguje okamžitě – žádné složité programování přímo na zařízení není potřeba. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Jak vám pomůže ušetřit na vytápění? Hlavní výhoda chytré termostatické hlavice Aqara E1 spočívá v přesné regulaci teploty podle denního režimu. Díky možnosti nastavení časových harmonogramů nemusíte zbytečně vytápět prostory, když v nich nejste. Stačí si v aplikaci Aqara Home nastavit, kdy má hlavice začít topit a kdy může teplotu snížit. Hlavice disponuje také funkcí detekce otevřeného okna, kdy při prudkém ochlazení (například při větrání) automaticky uzavře ventil na 30 minut, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla. Chytré funkce a široká kompatibilita Aqara Radiator Thermostat E1 nabízí širokou škálu možností propojení s různými ekosystémy chytré domácnosti. Je plně kompatibilní s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT a dalšími systémy. Díky tomu ji můžete ovládat hlasem nebo propojit s dalšími chytrými zařízeními. Hlavice dokáže komunikovat i s externími senzory teploty a vlhkosti, což vám umožní regulovat vytápění na základě skutečné teploty v místnosti, nikoli jen v okolí radiátoru. Velmi praktická je funkce synchronizace více hlavic v jedné místnosti – pokud máte více radiátorů, budou všechny topení fungovat společně pro maximální efektivitu. V aplikaci Aqara Home si můžete vytvářet nejrůznější automatizace. Například když je venku slunečno, hlavice může automaticky snížit teplotu v místnosti, protože slunce ji přirozeně vyhřeje. Nebo si nastavíte různé teplotní režimy pro různé části dne – vyšší teplotu ráno při snídani, nižší přes den, a opět vyšší večer při sledování televize. KOUPIT AQARA RADIATOR THERMOSTAT E1 NA ALZA.CZ Snadná instalace během pár minut Obáváte se složité instalace? Nemusíte. Termostatická hlavice Aqara E1 podporuje běžně používané standardy radiátorových ventilů. V balení najdete adaptéry pro ventily typu RA, RAV, RAVL a M30, takže v naprosté většině případů nebude problém hlavici nainstalovat bez nutnosti volat odborníka. Instalace je otázkou několika minut – stačí odšroubovat stávající termostatickou hlavici, našroubovat na její místo Aqara E1 s případným použitím adaptéru, vložit baterie a spárovat ji s aplikací. Pro připojení k chytré domácnosti potřebujete ještě Aqara Hub, který funguje jako centrální jednotka pro všechna zařízení Aqara. Co říkají uživatelé? Aqara Radiator Thermostat E1 si získala na českých e-shopech velmi dobré hodnocení. Uživatelé oceňují především spolehlivý provoz, dlouhou výdrž baterií, snadnou instalaci a intuitivní ovládání. Marek z Prahy ve své recenzi vyzdvihuje: „Rychlé spárování, bezchybná funkčnost, Aqara = spolehlivost.“ Další spokojený majitel z Ostravy dodává: „V ekosystému Aqara funguje výborně, nežere to baterie, jako jiné konkurenční výrobky. Jsem spokojen a určitě doporučuji ke koupi." I my v redakci jsme tento produkt vyzkoušeli a musíme potvrdit, že jde o jeden z nejlepších produktů, které jsme na poli chytré domácnosti kdy testovali. Největší výhodou oproti konkurenci je dlouhá výdrž na baterie (až 1 rok na dvě AA baterie), spolehlivý provoz a intuitivní aplikace. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Bezkonkurenční poměr cena/výkon S aktuální cenou 756 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY15) představuje Aqara Radiator Thermostat E1 nejlepší poměr cena/výkon na českém trhu. Investice do této chytré hlavice se vám rychle vrátí díky úsporám na vytápění. Při současných cenách energií může jen jedna hlavice ušetřit stovky korun ročně. A pokud vybavíte chytrými hlavicemi celý byt nebo dům, úspory budou ještě výraznější. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! 