Chytrá hlavice AQARA klesla na minimum! Stojí jen 7 stovek a může vám ušetřit za vytápění

Jakub Kárník
Publikováno: 6.12.2025 18:00

AQARA Radiator Thermostat E1 patří mezi chytré termostatické hlavice s protokolem Zigbee 3.0. Při uvedení před třemi lety stála 1 499 Kč, postupně zlevňovala a nyní podle Heureky seženete kus od 732 Kč. To je nejnižší cena od uvedení a rozumná suma za automatizaci vytápění.

Co umí a co potřebuje

Hlavice reguluje teplotu na základě časových harmonogramů, dokáže spolupracovat se senzory teploty a vlhkosti, první jmenovaný má zabudovaný přímo v sobě, detekuje otevřená okna a při jejich detekci vypne topení. Kompatibilita zahrnuje Apple Home, Google Home, Alexu a funguje i s Home Assistantem přes Zigbee2MQTT.

Instalace trvá pár minut, v balení najdete adaptéry pro ventily typu RA, RAV, RAVL a M30. Důležité je vědět, že potřebujete Aqara Hub, který není součástí balení a stojí kolem tisícovky. Bez něj hlavice nefunguje. Pokud už hub máte nebo plánujete rozšířit Aqara ekosystém o další zařízení, investice dává smysl.

Baterie vydrží podle výrobce až rok, výdrž závisí na intenzitě použití a teplotě v místnosti. Mně osobně vydrží asi 6 měsíců, sám je mám ve všech místnostech.

Pro koho to je

Za 732 Kč je AQARA Radiator Thermostat E1 levnější než konkurence typu Netatmo. Pokud máte solidní Zigbee síť s dobrým pokrytím a routery, šance na potenciální problémy klesá. Pokud začínáte s chytrou domácností a nemáte Aqara Hub, připočítejte tisícovku navíc. Celková investice pak činí zhruba 1 700 Kč za hlavici s hubem.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…