Chytrá hlavice AQARA klesla na minimum! Stojí jen 7 stovek a může vám ušetřit za vytápění

  • Chytrá termostatická hlavice AQARA Radiator Thermostat E1 spadla z původních 1 499 Kč na 732 Kč
  • Levnější nikdy nebyla, sleva téměř 50 % dělá ze Zigbee hlavice zajímavou alternativu k dražším řešením
  • Vyžaduje Aqara Hub, ale funguje s Apple Home, Google Home a Home Assistantem

Jakub Kárník
6.12.2025 18:00
AQARA Radiator Thermostat E1 na radiatoru displej

AQARA Radiator Thermostat E1 patří mezi chytré termostatické hlavice s protokolem Zigbee 3.0. Při uvedení před třemi lety stála 1 499 Kč, postupně zlevňovala a nyní podle Heureky seženete kus od 732 Kč. To je nejnižší cena od uvedení a rozumná suma za automatizaci vytápění.

Co umí a co potřebuje

Hlavice reguluje teplotu na základě časových harmonogramů, dokáže spolupracovat se senzory teploty a vlhkosti, první jmenovaný má zabudovaný přímo v sobě, detekuje otevřená okna a při jejich detekci vypne topení. Kompatibilita zahrnuje Apple Home, Google Home, Alexu a funguje i s Home Assistantem přes Zigbee2MQTT. Instalace trvá pár minut, v balení najdete adaptéry pro ventily typu RA, RAV, RAVL a M30.

AQARA Radiator Thermostat E1

Důležité je vědět, že potřebujete Aqara Hub, který není součástí balení a stojí kolem tisícovky. Bez něj hlavice nefunguje. Pokud už hub máte nebo plánujete rozšířit Aqara ekosystém o další zařízení, investice dává smysl. Baterie vydrží podle výrobce až rok, výdrž závisí na intenzitě použití a teplotě v místnosti. Mně osobně vydrží asi 6 měsíců, sám je mám ve všech místnostech.

CHCI AQARA HLAVICI

Pro koho to je

Za 732 Kč je AQARA Radiator Thermostat E1 levnější než konkurence typu Netatmo. Pokud máte solidní Zigbee síť s dobrým pokrytím a routery, šance na potenciální problémy klesá. Pokud začínáte s chytrou domácností a nemáte Aqara Hub, připočítejte tisícovku navíc. Celková investice pak činí zhruba 1 700 Kč za hlavici s hubem.

CHCI AQARA HLAVICI

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

