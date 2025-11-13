Nový senzor přítomnosti Aqara si všimne i člověka, který se nehýbe. Současně sleduje teplotu a vlhkost Hlavní stránka Zprávičky Aqara uvedla nový senzor přítomnosti FP300 kombinující PIR a mmWave radar Zařízení dokáže detekovat pohyb i statickou přítomnost na vzdálenost až 6 metrů V Česku je již zalistovaný u prodejce iStores za 1 189 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Značka Aqara rozšiřuje své portfolio chytré domácnosti o nový Presence Multi-Sensor FP300, který kombinuje několik technologií pro přesnou detekci přítomnosti osob. Do českých obchodů by měl zamířit co nevidět – už nyní je například zalistovaný u prodejce iStores s cenou 1 189 Kč. Dvojitá detekce pro maximální přesnost Senzor FP300 využívá kombinaci PIR senzoru a 60GHz mmWave radaru, díky čemuž dokáže spolehlivě rozpoznat nejen pohyb, ale i statickou přítomnost osoby v místnosti. Zatímco běžné PIR senzory přestanou detekovat člověka, který se výrazněji nehýbe, mmWave radar zachytí i ty nejmenší pohyby, jako je dýchání. Zařízení nabízí 120° zorné pole s dosahem až 6 metrů, což postačí pro pokrytí většiny místností. Více než jen detektor přítomnosti FP300 není pouze senzor pohybu. Integruje také senzor teploty, vlhkosti a okolního osvětlení, což umožňuje vytvářet komplexní automatizace. Můžete například nastavit, aby se světla rozsvítila pouze při detekci osoby a současně nízké úrovni osvětlení pod 400 luxů, nebo aby se klimatizace zapnula při překročení 28 °C a přítomnosti člověka v místnosti. Výdrž baterie až 3 roky Senzor je napájen dvěma bateriemi CR2450, které podle výrobce vydrží až 3 roky v režimu Zigbee nebo 2 roky v režimu Thread. Výdrž závisí na frekvenci měření a počtu aktivací za den – Aqara uvádí, že testování probíhalo při 240 denních hlášeních založených na 4 hodinách detekované přítomnosti. Pro úsporu energie můžete v aplikaci vypnout jednotlivé senzory nebo snížit frekvenci hlášení. Thread a Zigbee pro širokou kompatibilitu FP300 podporuje protokoly Zigbee i Thread, což zajišťuje širokou kompatibilitu s různými systémy chytré domácnosti. V režimu Thread funguje senzor přes Matter framework s platformami jako Apple Home, Google Home, Alexa, Home Assistant nebo SmartThings. Při použití Zigbee protokolu s Aqara hubem získáte navíc přístup k pokročilým funkcím v aplikaci Aqara Home, včetně nastavení citlivosti detekce, úpravy rozsahu nebo časovače pro hlášení nepřítomnosti. AI učení pro eliminaci falešných poplachů Senzor využívá umělou inteligenci, která se postupně učí rozpoznávat prostředí a filtrovat rušivé elementy jako jsou závěsy ve větru nebo domácí mazlíčci. Díky kompaktním rozměrům 42 × 42 × 50 mm lze zařízení flexibilně umístit na zeď, strop, do rohu místnosti nebo na magnetické povrchy. V balení verze PS-S04D najdete i kovovou destičku a šroubky pro montáž. Využili byste v domácnosti senzor, který rozpozná i nehybnou osobu? Zdroje: Aqara, Notebookcheck, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář aqara Chytrá domácnost senzor Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024