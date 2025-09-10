Konec hromadě ovladačů! Aqara Hub M200 propojí smart home i starší elektroniku Hlavní stránka Zprávičky Aqara na veletrhu IFA 2025 představila nový smart hub M200 s integrovaným IR blasterem Zařízení kombinuje Matter Controller, Thread Border Router a Zigbee bridge v jednom Hub M200 podporuje šest komunikačních protokolů včetně Wi-Fi, Ethernetu a Bluetooth Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Společnost Aqara využila letošní veletrh IFA 2025 k představení nové centrální jednotky pro ovládání chytré domácnosti. Model Hub M200 rozšiřuje portfolio značky o zařízení, které dokáže propojit nejen moderní smart home produkty, ale díky integrovanému 360° IR blasteru také starší elektroniku ovládanou infračerveným signálem. IR blaster jako klíčová funkce Zatímco mnoho konkurenčních hubů se zaměřuje pouze na moderní komunikační protokoly, Aqara M200 přidává infračervený vysílač s pokrytím 360 stupňů. Díky tomu můžete do chytré domácnosti zapojit i starší klimatizace, televizory, set-top boxy nebo soundbary, které nemají Wi-Fi ani Bluetooth. Hub M200 tak nahradí vaše infračervené ovladače a umožní ovládat celou domácnost z jediné aplikace. Výhodou je především možnost automatizací napříč různými zařízeními. Můžete například nastavit, aby se při příchodu domů automaticky zapnula klimatizace, televize přepnula na oblíbený kanál a stáhly se žaluzie – to vše bez ohledu na stáří jednotlivých zařízení. Univerzální propojení všech protokolů Hub M200 funguje současně jako Matter Controller, Thread Border Router a Matter bridge pro Zigbee zařízení Aqara. V praxi to znamená, že dokáže ovládat více než 50 typů Matter-kompatibilních zařízení různých výrobců a zároveň integrovat stávající Zigbee produkty Aqara do ekosystému Matter. Připojení zajišťuje šest různých komunikačních technologií: Thread, Zigbee, duální Wi-Fi (2,4 a 5 GHz), Ethernet, Bluetooth a infračervený port. Díky ethernetovému portu získáte stabilní připojení k internetu, což ocení především uživatelé s rozsáhlejšími instalacemi chytré domácnosti. Pravděpodobný příchod do Česka Ačkoliv Aqara zatím neoznámila konkrétní datum uvedení ani cenu hubu M200, je velmi pravděpodobné, že se novinka dostane i na český trh. Značka u nás oficiálně prodává většinu svých produktů a hub M200 by logicky doplnil stávající portfolio centrálních jednotek M2 a M3, které jsou v Česku běžně dostupné. Chytrý senzor od AQARA ve fajn akci! Měří teplotu, vlhkost a umí automatizace Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Vzhledem k rozsahu funkcí a podpoře všech důležitých protokolů by Hub M200 mohl být zajímavou volbou pro uživatele, kteří chtějí sjednotit ovládání moderních i starších zařízení pod jednu střechu. Kombinace Matter Controlleru s IR blasterem v jednom zařízení zatím na trhu příliš alternativ nemá. Zaujal vás nový Aqara Hub M200 s IR blasterem? Zdroje: Aqara, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář aqara centrální jednotky Chytrá domácnost Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024