Konec hromadě ovladačů! Aqara Hub M200 propojí smart home i starší elektroniku

  • Aqara na veletrhu IFA 2025 představila nový smart hub M200 s integrovaným IR blasterem
  • Zařízení kombinuje Matter Controller, Thread Border Router a Zigbee bridge v jednom
  • Hub M200 podporuje šest komunikačních protokolů včetně Wi-Fi, Ethernetu a Bluetooth

Adam Kurfürst
10.9.2025 10:00
aqara hub m2 na stole ai ilustrace

Společnost Aqara využila letošní veletrh IFA 2025 k představení nové centrální jednotky pro ovládání chytré domácnosti. Model Hub M200 rozšiřuje portfolio značky o zařízení, které dokáže propojit nejen moderní smart home produkty, ale díky integrovanému 360° IR blasteru také starší elektroniku ovládanou infračerveným signálem.

IR blaster jako klíčová funkce

Zatímco mnoho konkurenčních hubů se zaměřuje pouze na moderní komunikační protokoly, Aqara M200 přidává infračervený vysílač s pokrytím 360 stupňů. Díky tomu můžete do chytré domácnosti zapojit i starší klimatizace, televizory, set-top boxy nebo soundbary, které nemají Wi-Fi ani Bluetooth. Hub M200 tak nahradí vaše infračervené ovladače a umožní ovládat celou domácnost z jediné aplikace.

aqara produkty predstavene na ifa 2025

Výhodou je především možnost automatizací napříč různými zařízeními. Můžete například nastavit, aby se při příchodu domů automaticky zapnula klimatizace, televize přepnula na oblíbený kanál a stáhly se žaluzie – to vše bez ohledu na stáří jednotlivých zařízení.

Univerzální propojení všech protokolů

Hub M200 funguje současně jako Matter Controller, Thread Border Router a Matter bridge pro Zigbee zařízení Aqara. V praxi to znamená, že dokáže ovládat více než 50 typů Matter-kompatibilních zařízení různých výrobců a zároveň integrovat stávající Zigbee produkty Aqara do ekosystému Matter.

Připojení zajišťuje šest různých komunikačních technologií: Thread, Zigbee, duální Wi-Fi (2,4 a 5 GHz), Ethernet, Bluetooth a infračervený port. Díky ethernetovému portu získáte stabilní připojení k internetu, což ocení především uživatelé s rozsáhlejšími instalacemi chytré domácnosti.

Pravděpodobný příchod do Česka

Ačkoliv Aqara zatím neoznámila konkrétní datum uvedení ani cenu hubu M200, je velmi pravděpodobné, že se novinka dostane i na český trh. Značka u nás oficiálně prodává většinu svých produktů a hub M200 by logicky doplnil stávající portfolio centrálních jednotek M2 a M3, které jsou v Česku běžně dostupné.

aqara senzor
Chytrý senzor od AQARA ve fajn akci! Měří teplotu, vlhkost a umí automatizace Jakub Kárník Zprávičky

Vzhledem k rozsahu funkcí a podpoře všech důležitých protokolů by Hub M200 mohl být zajímavou volbou pro uživatele, kteří chtějí sjednotit ovládání moderních i starších zařízení pod jednu střechu. Kombinace Matter Controlleru s IR blasterem v jednom zařízení zatím na trhu příliš alternativ nemá.

Zaujal vás nový Aqara Hub M200 s IR blasterem?

Zdroje: Aqara, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
