Chytrý senzor od AQARA ve fajn akci! Měří teplotu, vlhkost a umí automatizace

Chytrý senzor od AQARA ve fajn akci! Alza má chytrý senzor AQARA Climate Sensor W100 za pouhých 866 Kč s kódem ALZADNY15. Ušetříte 15 % Jde o přesný senzor teploty (±0,2 °C) a vlhkosti (±2 % RH) s velkým 3,4" LCD displejem pro dokonalý přehled Podpora Zigbee i Matter over Thread protokolů zajišťuje kompatibilitu s Apple Home, Google Home i Amazon Alexa Jakub Kárník Publikováno: 7.9.2025 16:00 Hledáte způsob, jak zajistit perfektní klima ve vaší domácnosti, skleníku nebo vinném sklípku? AQARA Climate Sensor W100 je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 866 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY15. To představuje slevu 15 % oproti běžné ceně 1 019 Kč. Za méně než 900 Kč získáte vysoce přesný senzor s podporou nejmodernějších protokolů a možností pokročilé automatizace. Co dělá AQARA Climate Sensor W100 výjimečným? AQARA Climate Sensor W100 není jen obyčejný teploměr s vlhkoměrem. Jde o multifunkční zařízení, které kombinuje přesné senzory (±0,2 °C pro teplotu a ±2 % pro vlhkost) s velkým 3,4″ LCD displejem a třemi programovatelnými tlačítky. Zařízení podporuje jak Zigbee, tak i nejnovější protokol Matter přes Thread, což zajišťuje bezproblémovou integraci do všech hlavních ekosystémů chytré domácnosti. Na rozdíl od běžných teplotních senzorů umožňuje AQARA Climate Sensor W100 připojení externích snímačů teploty a vlhkosti, díky čemuž můžete na jednom displeji sledovat podmínky z více místností současně. S dlouhou výdrží baterie až 2,4 roku (v režimu Zigbee) se jedná o bezúdržbové zařízení, které vám bude spolehlivě sloužit po dlouhou dobu. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ 9 různých akcí na dosah ruky Unikátní vlastností AQARA Climate Sensor W100 jsou tři programovatelná tlačítka, která umožňují spouštět až 9 různých akcí. Každé tlačítko podporuje jednoduché, dvojité a dlouhé stisknutí, díky čemuž můžete jednoduše ovládat svou chytrou domácnost. Představte si, že jedním stisknutím zapnete osvětlení, dvojklikem aktivujete režim sledování filmu a dlouhým stiskem vypnete všechna zařízení v místnosti. Tato funkce z AQARA Climate Sensor W100 dělá nejen měřicí zařízení, ale také praktický ovladač pro vaši chytrou domácnost. Umístěte ho na stěnu jako náhradu klasického vypínače nebo využijte přiložený stojánek pro volné umístění kdekoliv v místnosti – instalace je díky přiloženému příslušenství otázkou několika minut. Připraveno na budoucnost chytré domácnosti AQARA Climate Sensor W100 je jedním z prvních senzorů na trhu, který podporuje duální protokol Zigbee a Matter over Thread. Tato kombinace zajišťuje širokou kompatibilitu s ekosystémy Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings a dalšími. Díky podpoře protokolu Matter máte jistotu, že zařízení bude fungovat i s budoucími systémy chytré domácnosti. V kombinaci s Aqara Hub M3 můžete navíc využít bezdrátové ovládání HVAC systémů – ať už jde o klimatizaci, topení nebo odvlhčovač. Díky přesným senzorům a možnosti automatizace můžete nastavit inteligentní scénáře, které zajistí ideální klima za všech okolností a zároveň šetří energii. KOUPIT AQARA CLIMATE SENSOR W100 NA ALZA.CZ Praktické využití AQARA Climate Sensor W100 AQARA Climate Sensor W100 najde uplatnění v mnoha situacích: Dětský pokoj – sledujte teplotu a vlhkost pro zajištění zdravého mikroklimatu Vinný sklípek – přesné měření teploty a vlhkosti je klíčové pro správné skladování vína Domácí skleník – rostliny potřebují stabilní podmínky pro optimální růst Koupelna – sledování vlhkosti může pomoci předcházet vzniku plísní Obývací pokoj – využijte tlačítka pro ovládání osvětlení, žaluzií a dalších zařízení Díky možnosti připojení externího senzoru můžete navíc porovnávat podmínky v různých částech domácnosti a lépe tak optimalizovat vytápění, chlazení nebo odvlhčování. V kombinaci s dalšími chytrými zařízeními můžete vytvářet pokročilé automatizace, které zajistí ideální klima a zároveň šetří energii. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Bezkonkurenční poměr cena/výkon S aktuální cenou 866 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY15) představuje AQARA Climate Sensor W100 nejlepší poměr cena/výkon ve své kategorii. Konkurenční produkty s podobnými funkcemi a přesností se běžně prodávají za ceny přesahující 1 500 Kč, přičemž většina z nich nenabízí programovatelná tlačítka ani podporu více protokolů. Navíc při objednávce na Alza.cz získáte dopravu zdarma při využití AlzaBoxu a možnost okamžité výměny v případě jakýchkoliv problémů. AQARA Climate Sensor W100 je také kompatibilní s českým prostředím – aplikace AQARA Home je dostupná v češtině, což usnadňuje nastavení a používání. KOUPIT AQARA CLIMATE SENSOR W100 NA ALZA.CZ Závěr: Chytré řízení klimatu za skvělou cenu AQARA Climate Sensor W100 není jen obyčejný teplotní a vlhkostní senzor – je to komplexní nástroj pro monitorování a řízení klimatu ve vaší domácnosti. Díky vysoké přesnosti měření, velkému displeji, programovatelným tlačítkům a podpoře nejmodernějších protokolů představuje skvělou volbu pro všechny, kteří chtějí mít své domácí klima pod kontrolou. S aktuální slevovou akcí na Alza.cz je nyní ideální čas pořídit si tento šikovný pomocník do vaší chytré domácnosti. Za pouhých 866 Kč získáte zařízení, které vám bude sloužit mnoho let a zároveň přispěje k vyššímu komfortu a úsporám energie. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Jak využijete AQARA Climate Sensor W100 ve vaší domácnosti? 