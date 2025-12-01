Nový videozvonek AQARA už stihl zlevnit! Má 2K rozlišení a funguje jako Matter hub Hlavní stránka Zprávičky Videozvonek AQARA G410 Select klesl z 3 390 Kč na 2 709 Kč, ušetříte téměř 700 korun Nabízí 2K kameru, 175° záběr, radar mmWave a funguje jako Zigbee a Matter hub Recenze upozorňují na přehřívání v létě a problémy po dešti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday zlevnila prémiový videozvonek od čínské značky Aqara. AQARA Doorbell Camera Hub G410 Select právě spadl z 3 390 Kč na 2 709 Kč. Za necelé tři tisíce získáte zařízení s 2K kamerou, které funguje i jako rozbočovač pro chytrou domácnost. Prémiové parametry a univerzální kompatibilita AQARA G410 Select nahrává video v 2K rozlišení (2304 × 1296 px) s ultraširokým záběrem 175°, takže zachytí i oblasti po stranách dveří. Oproti levnějším zvonkům má vestavěný radar mmWave, který by měl přesněji detekovat přítomnost lidí a snížit počet falešných poplachů. Součástí je také rozpoznávání obličeje, které funguje lokálně bez cloudu. Velkou výhodou je univerzální kompatibilita – zvonek funguje s Apple Home (včetně HomeKit Secure Video), Google Home, Alexa i Samsung SmartThings. Zároveň slouží jako Zigbee a Matter hub, takže k němu připojíte další chytrá zařízení bez nutnosti samostatného rozbočovače. Záznamy ukládáte na microSD kartu (až 512 GB) nebo do placeného cloudu s end-to-end šifrováním. CHCI AQARA ZVONEK Napájení řešíte buď šesticí AA baterií (výdrž až 5 měsíců), nebo kabelem. V balení najdete i montážní držáky a šroubovák. Když déšť znamená reklamaci Na Alze má videozvonek 6 hodnocení s průměrem 4,7/5 hvězdičkami, ale recenze odhalují podstatné problémy. Jeden zákazník uvádí, že zařízení po větším dešti přestalo fungovat a musel ho poslat na reklamaci. Další zmiňuje, že zvonku je „pořád vedro“, pokud je venku horko – tedy evidentně problém s přehříváním v letních měsících. Radar mmWave sice slibuje přesnou detekci, ale v praxi způsobuje „milion notifikací“, když se před kamerou hýbe keř ve větru. Rozpoznávání obličejů funguje jen při přímém pohledu do kamery, což omezuje jeho praktické využití. Zákazníci také upozorňují, že dosah mezi základnovou stanicí a zvonkem není deklarovaných 10 metrů. CHCI AQARA ZVONEK Za 2 709 Kč dostáváte technicky zajímavé zařízení s prémiovou výbavou, ale počítejte s tím, že může vyžadovat dodatečné doladění notifikací a v extrémním počasí může selhat. Pro fanoušky Apple Home a Matter ekosystému jde ale o jednu z mála možností s vestavěným hubem. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza aqara Black Friday Chytrý zvonek slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024