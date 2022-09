Když Apple představil Apple Watch Ultra, chtěl jistě nalákat uživatele, kteří používají hodinky Garmin. Kromě různých vychytávek došla slova také na zvýšenou odolnost, kterou se nyní jeden z YouTuberů rozhodl otestovat v praxi.

Kanál TechRax podrobil hodinky, jejichž česká cena činí 24 990 Kč náročnému testu, který zahrnoval pády, “koupel” ve sklenici s hřebíky nebo údery kladivem. Pád z výšky přibližně čtyř metrů přežily hodinky bez větší újmy, stejně tak i protřepání v zavařovačce plné hřebíků. Následovalo několik úderů kladivem a nutno podotknout, že jich Apple Watch Ultra přežilo požehnaně. YouTuberovi se podařilo nejprve rozbít stůl, než samotné hodinky. Safírové sklíčko toho vydrželo poměrně dost, až po několika velice tvrdých úderech kapitulovalo a prasklo. Celkově jde však o velice solidní výsledek.

Apple Watch Ultra Hammer Durability and Drop Test – Will it Survive?

Je vidět, že se Apple na odolnost opravdu zaměřil a leckteré konkurenční hodinky by mohly závidět. Jsme zvědaví na to, jak na ně zareaguje konkurence. Uvidíme budoucí rok více odolných hodinek ve stylu Apple Watch Ultra? Podělte se s námi o váš názor do komentářů.

Jaký máte názor na Apple Watch Ultra?

Zdroj: TechRax