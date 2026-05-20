Mall.cz dál blázní! Nové Apple Watch tam koupíte jen za 4,5 tisíce

Jakub Kárník
20.5.2026 16:00
Apple Watch SE bývala kompromisní volba – levnější, ale výkonem i funkcemi výrazně zaostávala za Series modely. S generací SE 3 to skončilo a teď je navíc na Mall.cz přes Allegro za 4 504 Kč se Smart! – cena, která dělá z téhle generace nejzajímavější Apple Watch poměrem cena/výkon za posledních pár let.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte iPhone a hledáte první chytré hodinky nebo upgradujete ze starších.
⚠️ Zvažte, pokud chcete EKG, SpO2 nebo nejjasnější displej – tyto funkce má jen vyšší Series.
💡 Za 4 504 Kč dostanete v podstatě 90 % funkcí Watch Series 10 za polovinu její ceny.

Jak získat cenu 4 504 Kč

Nejnižší cena platí pro uživatele s aktivním Allegro Smart! – předplatným, které stojí 59 Kč měsíčně nebo 299 Kč ročně. Bez Smart! zaplatíte 4 741 Kč, což je stále výrazně méně než kdekoli jinde. Pokud chcete uzmout maximální slevu, můžete si Smart! aktivovat, nakoupit a v nastavení účtu předplatné okamžitě zrušit – aktivní zůstane do konce uhrazené periody. Pro jednorázové využití k téhle slevě se vám 59 Kč vrátí na ceně hodinek čtyřikrát.

Proč jsou SE 3 takový skok

Apple dosud řadu SE udržoval znatelně pod prémiovou Series – pomalejší čip, menší úložiště, žádný Always-On displej. SE 3 dostaly čip Apple S10, stejný jako Watch Series 10, a to je rozdíl, který poznáte v každé animaci a každém swipe. Konečně přišel i Always-On Retina displej, takže čas a ciferník vidíte i bez zvednutí zápěstí. Úložiště poskočilo z 32 na 64 GB – víc místa pro offline hudbu a podcasty bez nutnosti táhnout iPhone na běh.

Zdravotně přibyl senzor tělesné teploty na zápěstí, díky kterému Apple Watch lépe sledují spánek a u žen umožňují retroaktivní odhad ovulace. Detekce spánkové apnoe je další novinka, která se dosud nacházela jen u dražších modelů. Vrátila se podpora gest Double Tap (poklepání palce a ukazováčku přijme hovor nebo pozastaví hudbu) a Wrist Flick (švih zápěstím odmítne notifikaci). Sklo je teď až 4× odolnější proti prasknutí. Rychlonabíjení dostane hodinky z 0 na 80 % za zhruba 45 minut.

Co Series má, ale SE 3 ne

Vyšší řada Watch Series má pár věcí navíc, které je férové zmínit. EKG a měření hladiny kyslíku v krvi (SpO2) u SE 3 nenajdete – pro běžného uživatele bez kardiologických problémů to není zásadní, ale pokud sledujete tep během tréninků nebo máte ze zdravotních důvodů zájem o pokročilejší metriky, koukněte po Series. Displej u Series je jasnější (až 2000 nitů vs. 1000 nitů u SE 3) a kryt je z dražších materiálů (titan u Ultra, hliník u SE 3 je samozřejmě v pořádku, ale klepnutí o roh stolu poznáte spíš).

Výdrž baterie zůstala na 18 hodinách – pořád pravidlo „nabíjet každý večer“. Na celodenní použití s Always-On displejem to bohatě stačí, na víkendovou cestu na chatu bez nabíječky ne. Pro plné využití potřebujete iPhone – Apple Watch nelze párovat s Androidem, takže pokud telefon nemáte nebo plánujete migraci na Android, dejte si pozor.

Vyplatí se podle vás Apple Watch SE 3, nebo radši Series za dvojnásobek?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

