Mall.cz dál blázní! Nové Apple Watch tam koupíte jen za 4,5 tisíce

Apple Watch SE 3 přicházejí s čipem Apple S10, Always-On displejem, 64GB úložištěm, senzorem teploty a detekcí spánkové apnoe – v podstatě prémiové funkce ze Series za poloviční cenu Na Mall.cz přes Allegro za 4 741 Kč, se službou Allegro Smart! za 4 504 Kč – původní cena 6 790 Kč SE 3 udělaly největší skok v historii řady – pokud máte iPhone, tohle je teď nejrozumnější vstup do ekosystému

Jakub Kárník Publikováno: 20.5.2026 16:00

Apple Watch SE bývala kompromisní volba – levnější, ale výkonem i funkcemi výrazně zaostávala za Series modely. S generací SE 3 to skončilo a teď je navíc na Mall.cz přes Allegro za 4 504 Kč se Smart! – cena, která dělá z téhle generace nejzajímavější Apple Watch poměrem cena/výkon za posledních pár let.

Jak získat cenu 4 504 Kč

Nejnižší cena platí pro uživatele s aktivním Allegro Smart! – předplatným, které stojí 59 Kč měsíčně nebo 299 Kč ročně. Bez Smart! zaplatíte 4 741 Kč, což je stále výrazně méně než kdekoli jinde. Pokud chcete uzmout maximální slevu, můžete si Smart! aktivovat, nakoupit a v nastavení účtu předplatné okamžitě zrušit – aktivní zůstane do konce uhrazené periody. Pro jednorázové využití k téhle slevě se vám 59 Kč vrátí na ceně hodinek čtyřikrát.

Proč jsou SE 3 takový skok

Apple dosud řadu SE udržoval znatelně pod prémiovou Series – pomalejší čip, menší úložiště, žádný Always-On displej. SE 3 dostaly čip Apple S10, stejný jako Watch Series 10, a to je rozdíl, který poznáte v každé animaci a každém swipe. Konečně přišel i Always-On Retina displej, takže čas a ciferník vidíte i bez zvednutí zápěstí. Úložiště poskočilo z 32 na 64 GB – víc místa pro offline hudbu a podcasty bez nutnosti táhnout iPhone na běh. Zdravotně přibyl senzor tělesné teploty na zápěstí, díky kterému Apple Watch lépe sledují spánek a u žen umožňují retroaktivní odhad ovulace. Detekce spánkové apnoe je další novinka, která se dosud nacházela jen u dražších modelů. Vrátila se podpora gest Double Tap (poklepání palce a ukazováčku přijme hovor nebo pozastaví hudbu) a Wrist Flick (švih zápěstím odmítne notifikaci). Sklo je teď až 4× odolnější proti prasknutí. Rychlonabíjení dostane hodinky z 0 na 80 % za zhruba 45 minut.

Co Series má, ale SE 3 ne

Vyšší řada Watch Series má pár věcí navíc, které je férové zmínit. EKG a měření hladiny kyslíku v krvi (SpO2) u SE 3 nenajdete – pro běžného uživatele bez kardiologických problémů to není zásadní, ale pokud sledujete tep během tréninků nebo máte ze zdravotních důvodů zájem o pokročilejší metriky, koukněte po Series. Displej u Series je jasnější (až 2000 nitů vs. 1000 nitů u SE 3) a kryt je z dražších materiálů (titan u Ultra, hliník u SE 3 je samozřejmě v pořádku, ale klepnutí o roh stolu poznáte spíš). Výdrž baterie zůstala na 18 hodinách – pořád pravidlo „nabíjet každý večer". Na celodenní použití s Always-On displejem to bohatě stačí, na víkendovou cestu na chatu bez nabíječky ne. Pro plné využití potřebujete iPhone – Apple Watch nelze párovat s Androidem, takže pokud telefon nemáte nebo plánujete migraci na Android, dejte si pozor.

Rychlé shrnutí:
✅ Smysl dává, pokud máte iPhone a hledáte první chytré hodinky nebo upgradujete ze starších.
⚠️ Zvažte, pokud chcete EKG, SpO2 nebo nejjasnější displej – tyto funkce má jen vyšší Series.
💡 Za 4 504 Kč dostanete v podstatě 90 % funkcí Watch Series 10 za polovinu její ceny.