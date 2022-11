Apple má problém. V důležité čínské továrně vypukla rebelie

Společnost Apple čelí nepříjemnému problému, jenž je spojen s továrnou jejího strategického partnera Foxconn v čínském Čeng-čou. Ve fabrice, která produkuje polovinu všech iPhonů pro celý svět, se vzbouřili zaměstnanci naštvaní na trvající karanténní opatření v rámci boje proti šíření onemocnění Covid-19. Dělníci se pustili do konfliktu s ochrankou hlídající areál, někteří z něj utekli a podali výpověď. Firma Apple následně oznámila, že kritická situace ovlivní zásoby telefonů iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max během vánočního období.

Zaměstnanci Foxconnu se k fyzické rebelii uchýlili poté, co jim společnost například bránila chodit od montážních linek mimo okolí továrny a nutila dělníky konzumovat jídlo uvnitř jejich ubikací místo v jídelně. Aby vedení fabriky zmírnilo napětí, slíbilo zaměstnancům například finanční bonusy. Ani ty ale nepomohly.

1/2 Breaking: Newly recruited #Foxconn workers in #iPhone city in #Zhengzhou, #CCPChina try to break out of Foxconn as they say they are deceived. Foxconn didn't separate them from older employees who could be #COVID positive, and the contracts they were asked to sign are… pic.twitter.com/FqmRfwZMk7

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 22, 2022