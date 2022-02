Pokud nemáte žádné Apple zařízení, zřejmě jste si vybírali mezi službami jako Spotify, YouTube Music či Tidal a na Apple Music jste ani nemysleli. Faktem však je, že jde o vcelku povedenou aplikaci, která navíc dostává exkluzivní věc pro widgety, které byste na iOS hledali marně.

Apple Music na Android dostane vylepšené widgety

Nejnovější betaverze naznačuje, že se jablečný gigant přizpůsobil Googlu a jeho designovému jazyku Material You. Web 9to5google totiž přinesl informaci o tom, že Apple upustil od své růžové barvy u widgetů, které se nyní zbarví podle toho, co vám aktuálně hraje. Když se však žádná hudba nepřehrává, bude widget stále růžový. Uživatelé iOS se zřejmě této funkce vůbec nedočkají. Je totiž nepravděpodobné, že by Apple uvolnil novinku dříve pro Android nežli pro iOS. Kromě barev se změní také celkový design, ačkoliv jen drobně.

Apple Music Apple

Widget ukazující nedávno přehrávanou hudbu dostává také nové velikosti 3×2 a 3×1. Ke všem uživatelům by se měla nová verze aplikace Apple Music dostat během několika následujících týdnů.

Zkoušeli jste někdy Apple Music?