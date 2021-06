Souboj mezi telefony s Androidem a iOS od Applu bude pravděpodobně věčný. Kupertinská společnost opět táhne do boje za přetáhnutí zákazníků od své konkurence. Prý chystá levný iPhone Max. Android už několikrát díky Applu zažil větší odlivy uživatelů, bude se historie opakovat?

Apple prý chystá levný iPhone Max

S touto zprávou nepřišel nikdo jiný než uznávaný analytik Ming-Chi Kuo. Podle něj kalifornský technologický gigant plánuje představit v roce 2022 levný iPhone Max s 6,7″ displejem. Vychází nejspíše z faktu, že malý iPhone 12 Mini se neprodává moc dobře. Apple jej pravděpodobně zařadil do nabídky, protože zákazníci volali po menším zařízení. Očividně těchto lidí nebylo zas tolik a éra malých displejů už definitivně skončila.

Cenově dostupný iPhone s velkým displejem by tak rozhodně dával smysl. Očekává se tedy, že Apple uvede v roce 2022 iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Jaká by měla být cena tohoto dostupného velkého iPhonu? Hovoří se o částce 900$, což je oproti současné ceně 1099$ za iPhone 12 Pro Max slušná sleva. Uvidíme však, jaké kompromisy budou muset zákazníci přijmout.

Levný iPhone Max však nebude jedinou zbraní, kterými si Apple chce získat nové zákazníky. Objevit by se konečně totiž mělo také Touch ID pod displejem, tedy čtečka otisků prstů pod displejem. Výřez, které telefony z dílny kalifornské společnosti mají by se tak mohl zásadně zmenšit.

Nezanedbatelného vylepšení by se také měly dočkat fotoaparáty. Konkrétně širokoúhlý fotoaparát by do vínku měl dostat 48MPx senzor. Pokud vezmeme v potaz kvalitu fotek z dnešních iPhonů, mohly by s tímto fotoaparátem výsledné snímky vypadat fantasticky. Jestliže by se tedy všechny tyto specifikace budoucích iPhonů potvrdily, mohl by se Android bát odlivy zákazníků.

Google okopíruje od Applu skvělou funkci. Také ji oceníte? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Z jakého důvodu je iPhone tak oblíbený?

Zdroj: 9to5Mac