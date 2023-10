Apple za pár hodin představí nové produkty! Jak se dívat?

Apple za pár hodin představí několik nových produktů

Konference “Scary Fast” se bude týkat především Maců

Není ale vyloučeno ani představení USB-C příslušenství

Společnost Apple začátkem týdne překvapila nečekanou říjnovou událostí, která se má kupodivu konat v pondělí 30. října v 17:00 pacifického času, což vychází na 1:00 našeho času (u nás tedy datum vychází na 31. října). Co za pár hodin jablečný gigant představí? Nějaké indicie máme, ale zůstává spousta otazníků.

Očekáváme uvedení nových MacBooků Pro s čipy M3 Pro a M3 Max. Očekává se, že nové modely budou mít úspornější miniLED displeje, které by měly přispět k prodloužení výdrže baterie. Teoreticky by se ale mohla objevit i standardní verze čipsetu M3, jelikož má jablečný gigant v plánu odhalit také nový 24palcový iMac. Ten nyní disponuje čipem M1 a bylo by zvláštní nasazovat M2, když je nová generace čipů za rohem.

Podle dostupných zpráv by Apple mohl také pozměnit design iMacu, včetně nového stojanu a zřejmě i nových barevných variant. Dále se spekuluje, že se Apple chystá odstranit Lightning u některých svých produktů – třeba Magic Mouse, Magic Trackpad a Magic Keyboard, a nahradit jej USB-C.

Událost, kterou jablečná společnost nazvala “Scary Fast” odstartuje už za pár hodin, sledovat ji můžete na oficiálním YouTube společnosti.

Co očekáváte od nejbližší Apple konference?

Zdroj: Macrumors