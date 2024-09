Apple plánuje u řady iPhone 17 konečně přejít na 120Hz displeje i u základních modelů

Nový iPhone 17 Air má nahradit nepříliš úspěšný model Plus

Pro modely mohou dostat Face ID pod displejem, což by zmenšilo výřez

Zdá se, že Apple po letech kritiky konečně pochopil, že 60Hz displeje patří do muzea. Podle informací od leakera Rosse Younga se chystá velká jablečná revoluce – řada iPhone 17 má přinést 120Hz displeje i do základních modelů. A já říkám – už bylo načase!

Jako dlouholetý kritik 60Hz displejů u základních iPhonů musím říct, že tahle zpráva mě potěšila. Vždyť i ty nejlevnější Androidy za pár tisíc korun už dávno nabízejí 120Hz AMOLED displeje. Nedávno jsem měl možnost otestovat iPhone 16, a přestože jde asi o ten nejplynulejší „60Hz zážitek“, jaký jsem kdy viděl, rozdíl oproti 120Hz je prostě patrný a na pomalejší displej jsem si nezvyknul ani po hodinách používání, jak by vám možná někdo mohl tvrdit.

Apple si dosud schovával 120Hz ProMotion displeje jen pro modely s označením Pro, což je v dnešní době ostuda. Když se podíváme na jakoukoliv konkurenci, ta už roky nabízí 120Hz panely i u svých levnějších vlajkových telefonů, příkladem může být Samsung Galaxy S či Google Pixel. Ale zdá se, že i v Cupertinu konečně pochopili, že vysoká obnovovací frekvence není luxus, ale standard. Technologie LTPO navíc umožní aktivování Always-On displeje. Tedy, on ho technicky takřka jistě umí i 60Hz OLED panel současných iPhonů, ale Apple jej z důvodu potenciálně horší výdrže baterie vypíná. Pokud žijete pouze v Android bublině, ani takto základní funkci iPhone 16 ani iPhone 16 Plus nenabízí.

Zajímavé je, že Apple chystá i další změny v sestavě. Model Plus, který se prodejně příliš nechytil, má nahradit nový iPhone 17 Air. Tento ultratenký model má nabídnout stylový design za cenu kolem 899 dolarů. To je současná cena iPhonu 16 Plus, jenž se v Česku prodává za 26 990 Kč. Oproti němu však dle aktuálních informací přijde o ultraširoký snímač. Spousta lidí ale jistě vymění tenké tělo, líbivý vzhled a plynulý zážitek za fotoaparát, jenž stejně většina majitelů základních iPhonů příliš často nepoužívá.

Pro fanoušky high-end modelů máme také dobrou zprávu. iPhone 17 Pro a Pro Max mají dostat ještě lepší displeje, možná i s Face ID ukrytým pod nimi. To by konečně znamenalo menší výřez a více zobrazovací plochy. Do představení zbývá ale ještě téměř rok, takže berte tyto informace s určitou rezervou.

Zdroj: MacRumors